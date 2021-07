1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 485), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 407).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 407), które stanowią:

"§ 2. 1. Programy ochrony portu lotniczego i innego lotniska niepodlegającego alternatywnym środkom ochrony, przewoźnika lotniczego, zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, lotniska niebędącego portem lotniczym podlegającego alternatywnym środkom ochrony, znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego oraz znanego nadawcy, zwane dalej "programami ochrony", i ich zmiany przedstawione do zatwierdzenia i niezatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i są przedstawiane do zatwierdzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Nieprzedstawienie programów ochrony albo ich zmian do zatwierdzenia we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

2. Programy ochrony zatwierdzone na podstawie przepisów dotychczasowych podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".