§ 3.

1. Wprowadzenie danych w rejestrze wniosków i decyzji oraz w rejestrze zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, wymaga identyfikacji oraz uwierzytelnienia osoby wprowadzającej dane.

2. Organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr wniosków i decyzji oraz rejestr zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, nadaje osobie upoważnionej do wprowadzania danych do tych rejestrów unikalny identyfikator, certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane oraz hasło, które pozwala tej osobie na pierwsze zalogowanie się do systemu oraz ustalenie własnego hasła.

3. Identyfikacja następuje poprzez wprowadzenie przez osobę upoważnioną do wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji oraz do rejestru zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, unikalnego identyfikatora.

4. Uwierzytelnienie dokonywane jest na podstawie hasła podanego przez osobę upoważnioną do wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji oraz do rejestru zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, oraz przy wykorzystaniu certyfikatu potwierdzającego tożsamość tej osoby, wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.