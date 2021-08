§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych (Dz. U. poz. 1738) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego są uprawnione instytucje ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1, będące użytkownikami wpisanymi do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331).",

b) uchyla się ust. 2;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Uczelnie niepubliczne działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619).

2. Uczelnie i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe.",

b) po poz. 4 dodaje się poz. 4a w brzmieniu:

"4a. Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).",

c) poz. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Polska Akademia Umiejętności będąca podmiotem systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.".