Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych:

a) objętych procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, zwanego dalej "akcyzą", lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

- piwa, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.3)), zwanej dalej "ustawą",

- wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy,

- alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, objętego pozycją CN 2207,

- alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, objętego pozycją CN 2208,

b) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

- wyrobów energetycznych określonych w poz. 19-23, 24a, 24b i 25 załącznika nr 2 do ustawy,

- olejów smarowych, pozostałych olejów i preparatów smarowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. a i c ustawy,

- wyrobów tytoniowych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy,

- płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 i 36 ustawy,

c) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy,

d) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy do zużywającego podmiotu gospodarczego, z wyłączeniem wyrobów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów,

e) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy,

f) objętego zwolnieniem od akcyzy alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym, zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi bez względu na ich kod CN, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony o mocy objętościowej alkoholu etylowego powyżej 50%

- w zakresie przestrzegania przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, zwanej dalej "kontrolą";

2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;

3) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą;

4) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.