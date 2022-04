Przekład

REZOLUCJA MEPC.324(75)

(Przyjęta w dniu 20 listopada 2020 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANĄ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z1978 R.

Poprawki do Załącznika VI do MARPOL

(Procedury pobierania próbek i sprawdzania zawartości siarki w paliwie olejowym oraz Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (EEDI))

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC art. 38 lit. a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

PRZYWOŁUJĄC TAKŻE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przynależnymi do niej Protokołami z 1978 r. i 1997 r. (MARPOL), które precyzują procedurę wprowadzania poprawek oraz powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do niej,

PRZYPOMINAJĄC RÓWNIEŻ, że MEPC.l/Circ.882, wezwał Strony do przyjęcia poprawek do uzupełnienia VI do Załącznika VI do MARPOL dotyczących procedury sprawdzania próbek paliwa olejowego zgodnie z Załącznikiem VI do MARPOL (prawidło 18.8.2 lub prawidło 14.8) przed ich wejściem w życie,

PO ROZWAŻENIU, podczas siedemdziesiątej piątej sesji, zaproponowanych poprawek do Załącznika VI do MARPOL dotyczących procedur pobierania próbek i sprawdzania zawartości siarki w paliwie olejowym oraz Projektowego Wskaźnika Efektywności Energetycznej (EEDI), które to poprawki zostały rozpowszechnione zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. a) MARPOL,

1 PRZYJMUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. d) MARPOL, poprawki do Załącznika VI do MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 WSKAZUJE, zgodnie z art, 16 ust. 2 lit. f) ppkt (iii) MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 października 2021 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. po ich akceptacji zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZAPRASZA RÓWNIEŻ Strony do rozważenia wcześniejszego przyjęcia załączonych poprawek;

5 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, aby zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. e) MARPOL przekazał wszystkim Stronom MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

6 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

Wersja w języku angielskim