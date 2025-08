Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 kwietnia 2025 r. zatwierdziła Poprawki do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.1)

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. XII ust. 1 lit. a) pkt ix) Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Lon-dynie dnia 7 lipca 1978 r., poprawki weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych stron konwencji w następujących datach:

1) dnia 1 stycznia 2023 r.:

poprawki przyjęte w Londynie dnia 13 maja 2021 r. w formie rezolucji MSC.486(103) Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978 oraz rezolucji MSC.487(103) Poprawki do części A Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW);

2) dnia 1 stycznia 2025 r.:

poprawki przyjęte w Londynie dnia 8 czerwca 2023 r. w formie rezolucji MSC.540(107) Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978 oraz rezolucji MSC.541(107) Poprawki do części A Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW).

Ponadto podaje się do wiadomości, że następujące państwa są stronami konwencji oraz przyjętych do niej wyżej wymienionych poprawek:

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Angoli

Antigua i Barbuda

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Republika Argentyńska

Związek Australijski

Republika Austrii

Republika Azerbejdżanu

Wspólnota Bahamów

Królestwo Bahrajnu

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Belize

Republika Beninu

Republika Białorusi

Wielonarodowe Państwo Boliwia

Federacyjna Republika Brazylii

Państwo Brunei Darussalam

Republika Bułgarii

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa2)

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii3)

Wspólnota Dominiki

Republika Dominikańska

Republika Dżibuti

Arabska Republika Egiptu

Republika Ekwadoru

Państwo Erytrea

Republika Estońska

Federalna Demokratyczna

Republika Etiopii

Republika Fidżi

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Gabońska

Republika Gambii

Republika Ghany

Republika Grecka

Grenada

Gruzja

Kooperacyjna Republika Gujany

Republika Gwatemali

Republika Gwinei

Republika Gwinei Bissau

Republika Gwinei Równikowej

Republika Haiti

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indii

Republika Indonezji

Republika Iraku

Islamska Republika Iranu

Irlandia

Republika Islandii

Państwo Izrael

Jamajka

Japonia

Republika Jemeńska

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Królestwo Kambodży

Republika Kamerunu

Kanada

Państwo Katar

Republika Kazachstanu

Republika Kenii

Republika Kiribati

Republika Kolumbii

Związek Komorów

Demokratyczna Republika Konga

Republika Konga

Republika Korei

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Kostaryki

Republika Kuby

Państwo Kuwejt

Republika Libańska

Republika Liberii

Państwo Libia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Madagaskaru

Republika Malawi

Republika Malediwów

Malezja

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Islamska Republika Mauretańska

Republika Mauritiusu

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Sfederowane Stany Mikronezji

Republika Związku Mjanmy

Republika Mołdawii

Mongolia

Republika Mozambiku

Republika Namibii

Republika Nauru Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Federalna Republika Nigerii

Republika Nikaragui

Niue

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia

Sułtanat Omanu

Islamska Republika Pakistanu

Republika Palau

Republika Panamy

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

Republika Peru

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Rumunia

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent i Grenadyny

Republika Salwadoru

Niezależne Państwo Samoa

Republika San Marino Republika Senegalu

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Sierra Leone

Republika Singapuru

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Stany Zjednoczone Ameryki

Republika Sudanu

Republika Surinamu

Syryjska Republika Arabska

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Królestwo Tajlandii

Zjednoczona Republika Tanzanii

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego

Republika Togijska

Królestwo Tonga

Republika Trynidadu i Tobago

Republika Tunezyjska

Republika Turcji

Turkmenistan

Tuvalu Ukraina

Wschodnia Republika Urugwaju

Republika Vanuatu

Boliwariańska Republika Wenezueli

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Republika Włoska

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Wyspy Cooka

Republika Wysp Marshalla

Wyspy Salomona

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Republika Zielonego Przylądka

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich