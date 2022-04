Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 31 marca 2022 r. (poz. 845)

WZÓR NALEPKI DLA POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO WJAZDU DO STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

Opis:

1. Informacje zawarte we wzorze nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

1 - rok produkcji pojazdu;

2 - rodzaj paliwa:

1) P - benzyna,

2) D - olej napędowy,

3) M - mieszanka (paliwo-olej),

4) LPG - gaz płynny (propan-butan),

5) CNG - gaz ziemny sprężony (metan),

6) H - wodór,

7) LNG - gaz ziemny skroplony (metan),

8) BD - biodiesel,

9) E85 - etanol,

10) EE - energia elektryczna,

11) 999 - inne;

3 - informacja, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu;

4 - nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu;

5 - numer rejestracyjny pojazdu;

6 - znak drogowy D-54.

2. Materiał nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Materiał, z którego jest wykonana nalepka, jest odporny na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.

3. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - wymiary i kolory

1 - obramowanie:

1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 100,

2) grubość: 0,5 mm,

3) zaokrąglenie rogów: 5 mm;

2 - tło:

1) kolor: CMYK 85, 20, 90, 5,

2) zaokrąglenie rogów: 4 mm,

3) kontur terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wtopiony w tło,

4) wymiary tła: 68 mm (szer.) × 68 mm (wys.);

3 - ramki na rodzaj paliwa i na wyłączenie gminne:

1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 0,

2) grubość: 0,3 mm,

3) zaokrąglenie rogów: 1 mm,

4) wymiary ramek: 24 mm (szer.) × 8 mm (wys.);

4 - pole na numer rejestracyjny pojazdu:

1) kolor tła: CMYK 0, 0, 0, 0,

2) kolor obramowania: CMYK 0, 0, 0, 100,

3) grubość: 0,4 mm,

4) wymiary pola: 56 mm (szer.) × 12 mm (wys.);

5 - wymiary znaku drogowego D-54: 12 mm (szer.) × 12 mm (wys.).

4. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - teksty i fonty

6 - napis "Rok produkcji": font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

7 - rok produkcji: font: Roboto Condensed, Regular, 36 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

8 - napisy "Rodzaj paliwa" i "Wyłączenie gminne": font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

9 - rodzaj paliwa i wyłączenie gminne: font: Roboto Condensed, Bold, 15 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;

10 - nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu: font: Roboto Condensed, Regular, 13 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;

11 - numer rejestracyjny pojazdu: font: Roboto Condensed, Regular, 30 pt, CMYK 0, 0, 0, 100.

5. Konstrukcja nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Rysunek 1. Wymiary w mm i kształt nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Rysunek 2. Wymiary w mm i kształt elementów nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

6. Wzór konturu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tła nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wraz z wymiarami w mm

Rysunek 3. Najmniejszy kontur (kontur nr 1)

Rysunek 4. Największy kontur (kontur nr 37)

Rysunek 5. Położenie konturów (największego i najmniejszego) względem siebie

Rysunek 6. Konstrukcja konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rysunek 7a i 7b. Przezroczystości i grubości konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej