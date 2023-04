Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 30 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 727)

SPOSÓB WYKAZYWANIA DANYCH W EWIDENCJI PRZESYŁANEJ ZGODNIE Z ART. 109 UST. 11H USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. Przez oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest przesyłana ewidencja, rozumie się wpisanie nazwy urzędu skarbowego, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla grupy VAT, której członkiem jest podmiot przesyłający ewidencję.

2. W ewidencji wskazuje się cel przesłania ewidencji poprzez zaznaczenie jednej z dwóch możliwości: przesłanie ewidencji albo korekta ewidencji.

3. W przypadku korekty ewidencji należy przesłać nową ewidencję, zawierającą pełne dane, w tym dane poprawione. Nieprawidłowe jest przesłanie ewidencji zawierającej jedynie dane poprawione. Do korekty ujętych uprzednio w ewidencji danych stosuje się odpowiednio zasady dotyczące korekty podstawy opodatkowania.

4. Członek grupy VAT wykazuje w ewidencji dane, które dotyczą dokonanych w danym okresie miesięcznym czynności na rzecz innego członka grupy VAT, to jest dokonanych lub zakończonych w tym okresie dostaw towarów lub wykonanych w tym okresie usług. Do określenia daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi ujmowanych w ewidencji stosuje się odpowiednio zasady dotyczące powstania obowiązku podatkowego.

5. W ewidencji przesyłanej za dany okres miesięczny, w którym to okresie członek grupy VAT nie dokonał żadnej czynności na rzecz innego członka grupy VAT, w polu z sumą należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym wpisuje się 0,00.

6. Dane w zakresie wskazania daty są podawane w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

7. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus (-).

8. Dane, o których mowa w § 2 pkt 6 lit. h-k rozporządzenia, wykazuje się w złotych polskich i zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Do kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się odpowiednio zasady przeliczania na złote przyjęte dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.