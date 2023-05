Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 27 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 921)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 590 i 614) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimum szkoleniowe komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposób dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;

2) komorniku - należy przez to rozumieć komornika sądowego w rozumieniu ustawy;

3) asesorze - należy przez to rozumieć asesora komorniczego w rozumieniu ustawy.

§ 3. Wypełnianie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, ustala się na podstawie systemu punktowego polegającego na uzyskiwaniu określonej liczby punktów szkoleniowych przysługujących za poszczególne formy doskonalenia zawodowego.

§ 4. 1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym dwuletnim cyklu szkoleniowym komornik uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych, a asesor - w pierwszych dwóch cyklach szkoleniowych trwania asesury - 60 punktów szkoleniowych, a następnie 40 punktów szkoleniowych. Cykl szkoleniowy liczy się w pełnych latach kalendarzowych. W jednym cyklu szkoleniowym, w sposób przewidziany w § 7 pkt 1a, jest możliwe uzyskanie maksymalnie 16 punktów szkoleniowych.1)

2. Komornicy albo asesorzy powołani na stanowisko w trakcie cyklu szkoleniowego są obowiązani do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. W przypadkach, w których osoba powołana na stanowisko komornika była bezpośrednio przed powołaniem zatrudniona na stanowisku asesora, przepisu ust. 2 nie stosuje się. Punkty szkoleniowe uzyskane podczas zatrudnienia na stanowisku asesora w danym cyklu szkoleniowym podlegają zaliczeniu na poczet minimum wymaganego od komornika w tym samym cyklu szkoleniowym.

§ 5. Wymaganą minimalną liczbę punktów szkoleniowych w odniesieniu do komorników albo asesorów zmniejsza się proporcjonalnie:

1) o okres wykorzystanego w danym cyklu szkoleniowym urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych;

2) o okres przypadającej w danym cyklu szkoleniowym niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych.

§ 6. Wypełnianie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbywa się poprzez rozwój zawodowy lub przez rozwój naukowy.

§ 7. Przez rozwój zawodowy rozumie się:

1)2) udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informa-tyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez:

a) samorząd komorniczy,

b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

c) organy samorządu zawodowego wolnych zawodów innych niż wymienione w lit. b, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

d) prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

e) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

f) wydawnictwa, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742), o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

g) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące;

1a)3) udział w charakterze uczestnika w szkoleniach prowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych innych niż wymienione w pkt 1, organizowanych przez:

a) samorząd komorniczy,

b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

c) organy samorządu zawodowego wolnych zawodów innych niż wymienione w lit. b, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

d) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

e) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

f) uczelnie mające siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

g) wydawnictwa, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

h) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące;

2) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa, o ile organizowane lub współorganizowane są przez:

a)4) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile posiada ona uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora,

b)5) uczelnię mającą siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej,

c) Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;

3) (uchylony).6)

§ 8. 1. Przez rozwój naukowy rozumie się:

1) publikowanie artykułów, glos, recenzji lub sprawozdań w naukowych czasopismach prawniczych;

2) autorstwo lub współautorstwo monografii lub komentarza z zakresu prawa;

3) udział w seminariach i konferencjach naukowych z zakresu prawa;

4)7) uzyskanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk prawnych;

5)8) uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych lub tytułu profesora z zakresu nauk prawnych.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie umieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli publikacja odpowiada wymogom określonym w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. W razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nadwyżka uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym punktów ponad wymagany limit przechodzi na okres kolejny.

5. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zwalnia z wykazywania wywiązywania się przez komornika z obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kolejnych latach.

§ 9. 1. Liczbę punktów szkoleniowych należnych za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego określa tabela będąca załącznikiem do rozporządzenia.

2. Jeżeli ta sama forma realizacji obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych odpowiada kilku odmiennym pozycjom tabeli, o której mowa w ust. 1, ustala się liczbę punktów właściwą dla pozycji wyżej ocenianej.

3.9) Punkty za udział w charakterze prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych prowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku na zasadzie następczego odtwarzania całości treści zalicza się jednokrotnie, niezależnie od liczby udostępnień materiału utrwalonego w ten sposób.

§ 10. Ewidencję zgromadzonych przez komorników i asesorów punktów szkoleniowych prowadzi właściwa rada izby komorniczej, która dokonuje potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych.

§ 11. Każdorazowy udział w którejkolwiek formie doskonalenia zawodowego wymaga potwierdzenia przez jej organizatora.

§ 12. 1. Po zakończeniu formy doskonalenia zawodowego organizowanej przez samorząd komorniczy każdy uczestnik otrzymuje na wniosek zaświadczenie określające organizatora, formę doskonalenia zawodowego, tematykę oraz termin i liczbę zdobytych punktów szkoleniowych.

2. Zaświadczenia mogą być wydawane w formie elektronicznej.

3. W terminie miesiąca od zakończenia szkolenia organy samorządu komorniczego zawiadamiają o jego przeprowadzeniu Ministra Sprawiedliwości. W zawiadomieniu należy wskazać tematykę szkolenia, jego czas trwania oraz ramowy program szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących lub wykładowców.

§ 13. 1.10) W celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych uczestnicy form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 7 pkt 1, organizowanych przez podmioty inne niż samorząd komorniczy, obowiązani są przedłożyć właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający uczestnictwo i jego charakter, tematykę oraz liczbę godzin.

2. Warunek, o którym mowa w § 7 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli uczestnik przedstawi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

3. Uczestnicy seminariów lub konferencji naukowych z zakresu prawa przedkładają właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu i jego charakter oraz tematykę.

4.11) W celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych uczestnicy szkoleń, o których mowa w § 7 pkt 1a, organizowanych przez podmioty inne niż samorząd komorniczy, są obowiązani przedłożyć właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego tematyki oraz daty ukończenia.

§ 14. Potwierdzeniem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, jest wskazanie danych bibliograficznych publikacji.

§ 15. 1. Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego rady izb komorniczych, w ciągu trzech miesięcy, składają Krajowej Radzie Komorniczej sprawozdania ze stanu wykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów należących do tych izb. Kopię sprawozdań przesyła się do wiadomości Ministra Sprawiedliwości.

2. Załącznikiem do sprawozdania jest wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego.

3. Wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego, rady izb komorniczych przekazują również rzecznikowi dyscyplinarnemu.

§ 16. (uchylony).12)

§ 17. Pierwszy dwuletni cykl szkoleniowy w rozumieniu § 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się z dniem, o którym mowa w § 18.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia13).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 921)14)

LICZBA PUNKTÓW NALEŻNYCH ZA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

I. Rozwój zawodowy Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów 1 Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu, wykładzie, seminarium lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informa-tyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez: - samorząd komorniczy, - organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych, - prezesów sądów powszechnych i administracyjnych, - wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe, - Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące 2 2 Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu, wykładzie, seminarium lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informa-tyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez: - organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów, - krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników 1 3 Godzina lekcyjna w charakterze wykładowcy lub prowadzącego szkolenie, wykład, seminarium lub zajęcia warsztatowe w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowane przez: - samorząd komorniczy, - organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych, - prezesów sądów powszechnych i administracyjnych, - wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe, - Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące 4 4 Godzina lekcyjna w charakterze wykładowcy lub prowadzącego szkolenie, wykład, seminarium lub zajęcia warsztatowe w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowane przez: - organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów, - krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników 3 5 Udział w szkoleniu prowadzonym przy użyciu innego rodzaju technologii informatyczno-komunikacyjnych, organizowanym przez: - samorząd komorniczy, - organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów, doradców restrukturyzacyjnych, - organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów, - krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników, 4



- uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742), - uczelnie mające siedziby na terenie krajów Unii Europejskiej, - wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe, - Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące

6 Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa 30 II. Rozwój naukowy Lp. Forma działalności naukowej Liczba punktów 1 Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze słuchacza 5 2 Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze prelegenta lub prowadzącego 8 3 Publikacja artykułu lub glosy w naukowym czasopiśmie prawniczym 10 4 Publikacja recenzji lub sprawozdania w naukowym czasopiśmie prawniczym 5 5 Samodzielna naukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej adresowana do prawników (monografia lub komentarz) 25 6 Współautorstwo naukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej adresowanej do prawników 15 7 Samodzielna popularnonaukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej 15 8 Współautorstwo popularnonaukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej 10 9 Uzyskanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk prawnych 60

1) Zdanie trzecie dodane przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Dz. U. poz. 1628), które weszło w życie z dniem 7 października 2020 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

13) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 lutego 2019 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.