§ 2.

1. Żołnierz zawodowy występuje drogą służbową z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, zwanego dalej „zezwoleniem".

2. W uzasadnionych przypadkach do wniosku, na wezwanie Ministra Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy dołącza statut stowarzyszenia lub organizacji zagranicznej lub międzynarodowej albo inny dokument potwierdzający cele i zadania tego stowarzyszenia lub tej organizacji oraz wypis z właściwego rejestru, w którym to stowarzyszenie lub ta organizacja są zarejestrowane, a także inne niezbędne do rozpatrzenia wniosku informacje - z urzędowym przetłumaczeniem tych dokumentów na język polski.