§ 21.

1. Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem dyrektora CMKP, z wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i dopuszczenie tego lekarza do PES, zwanym dalej „wnioskiem o uznanie dorobku", zawierającym:

1) imię (imiona) i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu lekarza;

2) numer PWZ;

3) określenie przedmiotu wniosku;

4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;

5) informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek;

6) informację o posiadanym stopniu naukowym;

7) informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach;

8) planowany termin przystąpienia do PES.

2. Do wniosku o uznanie dorobku dołącza się dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1-3, oraz inne dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek. Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej CMKP.

3. Dyrektor CMKP sprawdza wniosek o uznanie dorobku i dokumenty, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o uznanie dorobku dyrektor CMKP wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek o uznanie dorobku jest pozostawiany bez rozpoznania.

5. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wniosek o uznanie dorobku spełniający wymogi formalne wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, i formularzem protokołu.

6. Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyraża na formularzu protokołu merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i zwraca do CMKP wniosek o uznanie dorobku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, i wypełnionym formularzem protokołu w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

7. Dyrektor CMKP na podstawie opinii, o której mowa w ust. 6, wnioskuje do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie decyzji o uznaniu dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego oraz o dopuszczeniu lekarza do PES albo decyzji o odmowie uznania dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego oraz o odmowie dopuszczenia lekarza do PES.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 7, wydaje decyzję o uznaniu albo odmowie uznania dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego oraz, w przypadku uznania dorobku, również o dopuszczeniu lekarza do PES. Kopię decyzji, wraz z wnioskiem o uznanie dorobku i dokumentami, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje do CMKP.