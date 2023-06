Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji

z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1040)

Załącznik nr 1

USYTUOWANIE I WARUNKI TECHNICZNE TELEKOMUNIKACYJNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PRZYPADKU WSPÓŁWYKORZYSTANIA ORAZ ZBLIŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I SKRZYŻOWAŃ TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Z INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

I. Określenia użyte w załączniku oznaczają:

1) kanał kablowy - element kanalizacji kablowej wykonany z betonu lub tworzywa sztucznego, przeznaczony do prowadzenia i ochrony telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej;

2) płyta ochronna - płytę betonową lub z tworzywa sztucznego układaną nad telekomunikacyjną linią kablową podziemną w terenie o zwiększonym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi;

3) przegroda żelbetowa - zaporę betonową zbrojoną oddzielającą telekomunikacyjną linię kablową podziemną od gazociągu lub rurociągu przesyłowego dalekosiężnego;

4) siatka ochronna - siatkę wykonaną z tworzywa sztucznego, stosowaną do zabezpieczania telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w pobliżu drzew;

5) znacznik elektromagnetyczny - element zawierający bierny, rezonansowy układ indukcyjno-pojemnościowy o ustalonej częstotliwości, służący do oznaczania punktów charakterystycznych telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej.

II. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim odpowiadają telekomunikacyjne obiekty budowlane na odcinkach współwykorzystania.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnych linii kablowych podziemnych w przypadku współwykorzystania drogi zamiejskiej:

1) telekomunikacyjne linie kablowe podziemne lub kanalizację kablową buduje się po jednej stronie drogi zamiejskiej; w przypadku braku takiej możliwości kontynuuje się po drugiej stronie drogi zamiejskiej;

2) telekomunikacyjne linie kablowe podziemne lub kanalizację kablową lokalizuje się po stronie, po której zlokalizowana jest droga zamiejska obsługująca przyległy teren lub inna równoległa droga;

3) usytuowanie i zabezpieczenia telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej lub kanalizacji kablowej:

Część drogi lub urządzenie drogi Punkt odniesienia Odległość podstawowa [m] Głębokość podstawowa [m] Zabezpieczenie specjalne Zabezpieczenie szczególne Jezdnia krawędź jezdni 0,5 dowolna (według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem) rury osłonowe przepustowe rury osłonowe przepustowe Pobocze krawędź jezdni 0,5 0,8 taśma ostrzegawcza (TO) rury osłonowe przepustowe Pas dzielący krawędź jezdni 1,0 0,8 taśma ostrzegawcza (TO) taśma ostrzegawcza (TO) Rów odwadniający*) krawędź pobocza 0,5 0,8 rury osłonowe przepustowe płyty ochronne Pas zieleni krawędź rowu 0,5 0,8 taśma ostrzegawcza (TO) rury osłonowe przepustowe Drzewa wzdłuż dróg lico pnia drzewa 2,0 0,8 siatka ochronna siatka ochronna

*) Skarpa wewnętrzna, skarpa zewnętrzna lub dno rowu.

2. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnych linii kablowych podziemnych w przypadku współwykorzystania ulicy:

Część drogi Punkt odniesienia Odległość podstawowa [m] Głębokość podstawowa [m] Zabezpieczenie specjalne Zabezpieczenie szczególne Jezdnia krawędź jezdni 0,5 dowolna (według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem) rury osłonowe przepustowe rury osłonowe przepustowe Części drogi o nawierzchni twardej niebędące jezdnią krawędź jezdni 0,5 0,7 rury osłonowe przepustowe rury osłonowe przepustowe Pas zieleni krawędź jezdni lub droga dla pieszych 0,5 0,7 rury osłonowe przepustowe, taśmy ostrzegawcze (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne rury osłonowe przepustowe, taśmy ostrzegawcze (TO) i ostrzegawczo-lokalizacyjne (TOL) lub znaczniki elektromagnetyczne





3. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnych linii kablowych podziemnych w przypadku współwykorzystania linii kolejowej:

1) usytuowanie i zabezpieczenia:

Część linii kolejowej lub element infrastruktury kolejowej Odległość podstawowa [m] Głębokość podstawowa [m] Zabezpieczenie specjalne Zabezpieczenie szczególne Tory kolejowe 2,2 od osi toru 1,5 od poziomu główki szyny rury osłonowe przepustowe lub kanały kablowe rury osłonowe przepustowe, taśmy ostrzegawcze (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne Podtorze kolejowe 0,5 od granicy podtorza 0,7 od poziomu główki szyny rury osłonowe przepustowe lub kanały kablowe rury osłonowe przepustowe, taśmy ostrzegawcze (TO) taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne (TOL) lub znaczniki elektromagnetyczne





2) trasa telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej wzdłuż linii kolejowej przebiega poza granicą podtorza kolejowego, w pasie obszaru kolejowego, przy jego granicy;

3) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się usytuowanie telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej poza granicą obszaru kolejowego przy omijaniu po zewnętrznej stronie obiektów kolejowych, takich jak np. podstacje trakcyjne, punkty eksploatacyjne (posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne), posterunki techniczne, itp.; wymaga to uzyskania zgody właściciela nieruchomości na trwałe pozostawienie infrastruktury w gruncie oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a po realizacji przedmiotowej inwestycji zapewnienia nieograniczonego dostępu do ww. linii w celu ich eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji, przebudowy, rozbudowy oraz prawa do wykonywania wykopów;

4) ułożenie telekomunikacyjnej linii kablowej w odległości mniejszej niż 2,2 m od osi zewnętrznego toru lub na głębokości mniejszej niż 1,5 m od główki szyny w obszarze torowiska wymaga uzyskania zgody zarządcy lub właściciela obiektu;

5) telekomunikacyjne linie kablowe prowadzi się po zewnętrznej stronie (patrząc od osi toru) konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, linii energetycznych i oświetleniowych, w odległości nie mniejszej niż 1 m od fundamentów ww. konstrukcji wsporczych;

6) trasa telekomunikacyjnej linii kablowej przebiega przez tereny stacji kolejowych poza budynkami stacyjnymi od zewnętrznej strony linii kolejowej.

4. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnych linii kablowych podziemnych w przypadku współwykorzystania drogowych obiektów inżynierskich:

1) usytuowanie i zabezpieczenia;

Rodzaj obiektu Usytuowanie Zabezpieczenie specjalne Zabezpieczenie szczególne Most w istniejącym ciągu przeznaczonym dla kabli, umocowanie do konstrukcji mostu lub w inny sposób - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV, płyty ochronne Tunel w istniejącym kanale kablowym, pod drogą dla pieszych, na ścianie tunelu, w kanałach kablowych pod stacjami metra lub w inny sposób - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia, płyty ochronne Wiadukt w istniejącym kanale kablowym, pod drogą dla pieszych, na konstrukcji wiaduktu lub w inny sposób - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV, płyty ochronne





2) trasę telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej na lub w drogowym obiekcie inżynierskim uzgadnia się z zarządcą lub właścicielem;

3) umieszczenie na lub w drogowym obiekcie inżynierskim telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej nie narusza elementów technicznych drogowego obiektu inżynierskiego oraz nie powoduje ani nie przyczynia się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej tego obiektu;

4) telekomunikacyjne linie kablowe podziemne nie oddziałują szkodliwie na konstrukcję drogowego obiektu inżynierskiego, pomieszczenia oraz na jego otoczenie, jak również nie ograniczają ich światła;

5) studnie kablowe są umieszczane poza konstrukcją drogowego obiektu inżynieryjnego, a ich posadowienie nie pogarsza warunków, o których mowa w ppkt 3;

6) telekomunikacyjna linia kablowa podziemna nie narusza skrajni drogi na lub w drogowym obiekcie inżynierskim ani nie ogranicza możliwości remontu, jak również nie powoduje utrudnień w wykonywaniu czynności utrzymaniowych;

7) posadowienie telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej oraz studni kablowej nie pogarsza warunków umieszczania urządzeń drogi, znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także odwodnienia drogowego obiektu inżynierskiego;

8) wszystkie rury osłonowe przepustowe przeznaczone do stosowania w przestrzeniach otwartych są nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV;

9) ze względu na możliwość rozszerzania lub kurczenia rur osłonowych przepustowych na obiektach mostowych są instalowane specjalne systemy kompensacyjne.

5. Usytuowanie i zabezpieczenia telekomunikacyjnych obiektów budowlanych w przypadku współwykorzystania innych obiektów budowlanych, w szczególności takich jak wodociągi, ciepłociągi, kanalizacja sanitarna, deszczowa lub ogólnospławna, gazociągi, rurociągi przesyłowe dalekosiężne, lotniska, budowle obronne, budowle hydrotechniczne, obiekty małej architektury - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem.

III. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim odpowiadają telekomunikacyjne obiekty budowlane w przypadku zbliżeń.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej oraz telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej:

1) odległość podstawowa - 0,1 m;

2) głębokość podstawowa - co najmniej taka sama jak głębokość innej kanalizacji lub kabla;

3) zabezpieczenie specjalne - taśma ostrzegawcza (TO);

4) zabezpieczenie szczególne - rury osłonowe przepustowe, płyty ochronne lub znaczniki elektromagnetyczne.

2. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z linią elektroenergetyczną ziemną (kabel ziemny):

1) odległość podstawowa - 0,5 m lub według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem;

2) głębokość podstawowa - 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne - rury osłonowe przepustowe, taśma ostrzegawcza (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne;

4) zabezpieczenie szczególne - płyty ochronne lub kanały kablowe.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z linią elektroenergetyczną napowietrzną lub linią trakcyjną:

1) odległość podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej o napięciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,1 m;

2) odległości podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lub od uziomu słupa tej linii wynoszą:

a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z bezpośrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezależnie od rodzaju zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,

b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem zerowym lub linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0,8 m - w przypadku linii kablowych podziemnych zbudowanych z kabli dielektrycznych lub linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem zerowym, linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione:

- głębokość podstawowa - 0,7 m,

- zabezpieczenie specjalne i szczególne - środki ochronne według uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą linii elektroenergetycznej.

4. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z wodociągiem:

1) odległości podstawowe:

a) wodociąg magistralny - 1,0 m,

b) wodociąg rozdzielczy - 0,5 m;

2) głębokość podstawowa - 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury osłonowe przepustowe oraz taśma ostrzegawcza (TO);

4) zabezpieczenie szczególne: rury osłonowe przepustowe oraz taśma ostrzegawcza (TO).

5. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z ciepłociągiem:

1) odległości podstawowe:

a) ciepłociąg parowy - 2,0 m,

b) ciepłociąg wodny - 1,0 m;

2) głębokość podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury osłonowe przepustowe, taśma ostrzegawcza (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne;

4) zabezpieczenie szczególne: rury osłonowe przepustowe, taśma ostrzegawcza (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne.

6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z kanalizacją sanitarną, deszczową lub ogólnospławną:

1) odległość podstawowa - 1,0 m;

2) głębokość podstawowa - 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne lub szczególne - rury osłonowe przepustowe.

7. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z gazociągiem:

1) szerokość stref kontrolowanych określają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w zakresie dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;

2) odległość pozioma gazociągu stalowego od rzutu skrajnego przewodu telekomunikacyjnej linii kablowej nadziemnej wynosi co najmniej 0,5 m od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego gazociągu;

3) odległość gazociągu stalowego od kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej jest nie mniejsza niż połowa strefy kontrolowanej wymaganej dla tego gazociągu;

4) głębokość podstawowa wynosi co najmniej 0,7 m;

5) zabezpieczenie specjalne - rury osłonowe przepustowe, taśma ostrzegawcza (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne;

6) zabezpieczenie szczególne - przegroda żelbetowa.

8. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z ropociągiem technologicznym na terenie baz i stacji paliw płynnych, rurociągiem dalekosiężnym do transportu ropy naftowej i produktów naftowych:

1) odległości podstawowe:

a) baza i stacja paliw płynnych - kanalizacja kablowa poza strefą zagrożoną wybuchem,

b) rurociąg przesyłowy dalekosiężny - połowa szerokości strefy bezpieczeństwa rurociągu dla kanalizacji nieobsługującej rurociągu;

2) dla rurociągów przesyłowych dalekosiężnych ustala się strefy bezpieczeństwa, których środek stanowi oś rurociągu;

3) minimalna szerokość strefy bezpieczeństwa dla jednego rurociągu przesyłowego dalekosiężnego, w zależności od jego średnicy nominalnej, wynosi co najmniej:

a) 12 m - dla rurociągu o średnicy do 400 mm,

b) 16 m - dla rurociągu o średnicy od 400 mm do 600 mm,

c) 20 m - dla rurociągu o średnicy powyżej 600 mm;

4) dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa dla jednego rurociągu przesyłowego dalekosiężnego usytuowanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu według uzgodnienia z właścicielem tego rurociągu przesyłowego dalekosiężnego;

5) głębokość podstawowa - 0,7 m;

6) zabezpieczenie specjalne - rury osłonowe przepustowe, taśma ostrzegawcza (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne;

7) zabezpieczenie szczególne: przegroda żelbetowa.

9. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z obiektami małej architektury i budynkami:

1) odległość podstawowa - 0,5 m;

2) odległość podstawowa od uziomu odgromowego - 1 m;

3) głębokość podstawowa - 0,7 m;

4) zabezpieczenie specjalne - taśma ostrzegawcza (TO) lub znaczniki elektromagnetyczne;

5) zabezpieczenie szczególne - rury osłonowe przepustowe.

10. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi, takimi jak lotniska, budowle obronne, budowle hydrotechniczne - według uzgodnienia z zarządem, zarządcą lub właścicielem obiektu.

IV. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim odpowiadają kanalizacja kablowa oraz telekomunikacyjne linie kablowe w przypadku skrzyżowań telekomunikacyjnego obiektu budowlanego.

1. Wymaganie ogólne.

Odcinki kanalizacji kablowej oraz telekomunikacyjnej linii kablowej krzyżują się z innymi obiektami budowlanymi pod kątem prostym, z wyjątkiem pkt 2 ppkt 2, pkt 3 ppkt 3.

2. Usytuowanie i zabezpieczenia telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku skrzyżowań z inną kanalizacją kablową:

1) odległość podstawowa - 0,1 m;

2) dopuszczalne odchylenie od kąta prostego - 45°;

3) zabezpieczenie specjalne - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem sieci.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku skrzyżowań z drogą:

1) odległość podstawowa - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem drogi;

2) zabezpieczenie specjalne - rury osłonowe przepustowe;

3) dopuszczalne odchylenie od kąta prostego - 45°;

4) telekomunikacyjna linia kablowa nadziemna nie narusza skrajni drogi.

4. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej w przypadku skrzyżowań z linią kolejową lub tramwajową:

1) głębokość podstawowa - 1,5 m w odległości pionowej mierzonej od górnej powierzchni kanalizacji kablowej do główki szyny;

2) głębokość ułożenia poza torowiskiem:

a) 0,3 m od górnej powierzchni kanalizacji kablowej do zewnętrznej dolnej powierzchni kabla sygnalizacyjnego lub zasilającego, które są ułożone bezpośrednio w gruncie,

b) 0,5 m od górnej powierzchni kanalizacji kablowej do najniżej położonego punktu dna rowu ściekowego lub dolnej powierzchni sączka odwadniającego,

c) 0,8 m od górnej powierzchni kanalizacji kablowej do dolnej powierzchni kanału pędniowego lub kanału kablowego dla kabli sygnalizacyjnych;

3) zabezpieczenie specjalne - rury osłonowe przepustowe;

4) skrzyżowania telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kolejowymi projektuje się, spełniając wymagania nie niższe niż określone w normie PN-T-45002:1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe - Skrzyżowania z liniami kolejowymi - Wymagania ogólne.

5. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z drogowymi obiektami inżynierskimi:

Rodzaj obiektu Usytuowanie Zabezpieczenie specjalne Zabezpieczenie szczególne Most w istniejącym ciągu przeznaczonym dla kabli, umocowanie do konstrukcji mostu lub w inny sposób - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV, płyty ochronne Tunel w istniejącym kanale kablowym, pod drogą dla pieszych, na ścianie tunelu, w kanałach kablowych pod stacjami metra lub w inny sposób - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia, płyty ochronne Wiadukt w istniejącym kanale kablowym, pod drogą dla pieszych, na konstrukcji wiaduktu lub w inny sposób - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV rury osłonowe przepustowe nierozprzestrzeniające płomienia i odporne na promieniowanie UV, płyty ochronne





6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z linią elektroenergetyczną ziemną (kabel ziemny):

1) odległość podstawowa - 0,5 m albo według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem;

2) zabezpieczenie specjalne - rury osłonowe przepustowe;

3) zabezpieczenie szczególne - rury osłonowe przepustowe lub kanały kablowe.

7. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z linią elektroenergetyczną napowietrzną:

1) odległość podstawowa - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem;

2) głębokość ułożenia - 0,7 m albo według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem.

8. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z wodociągiem:

1) odległości podstawowe:

a) wodociąg magistralny - 0,25 m,

b) wodociąg rozdzielczy - 0,15 m;

2) zabezpieczenie specjalne - rura osłonowa przepustowa;

3) zabezpieczenie szczególne - rura osłonowa przepustowa lub kanał kablowy.

9. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z ciepłociągiem:

1) odległość podstawowa (dla ciepłociągu parowego i wodnego) - 0,5 m;

2) zabezpieczenie specjalne - rura osłonowa przepustowa;

3) zabezpieczenie szczególne - rura osłonowa przepustowa lub kanał kablowy.

10. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z kanalizacją sanitarną, deszczową lub ogólnospławną:

1) odległość podstawowa - 0,3 m;

2) zabezpieczenie specjalne - rura osłonowa przepustowa;

3) zabezpieczenie szczególne - rura osłonowa przepustowa lub kanał kablowy.

11. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z gazociągiem:

1) odległość podstawowa - według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem;

2) przy skrzyżowaniu gazociągu z telekomunikacyjną linią kablową nadziemną odległość pozioma ścianki gazociągu do rzutu fundamentu słupa telekomunikacyjnej linii kablowej oraz do rzutu fundamentu innych słupów, podpór i masztów nie może być mniejsza niż:

a) 0,5 m - dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie,

b) 2,0 m - dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 0,5 MPa,

c) połowa szerokości strefy kontrolowanej dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa;

3) przy skrzyżowaniu gazociągu z telekomunikacyjną linią kablową podziemną odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2 m;

4) kąt skrzyżowania gazociągu z kanalizacją kablową - nie mniejszy niż 60o, a z telekomunikacyjną linią kablową podziemną - nie mniejszy niż 20o;

5) zabezpieczenie specjalne - rura osłonowa przepustowa;

6) zabezpieczenie szczególne - rura osłonowa przepustowa lub przegroda żelbetowa.

12. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań z rurociągami przesyłowymi dalekosiężnymi:

1) odległość podstawowa - 4,0 m od podziemnych części telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych;

2) przy skrzyżowaniu rurociągu przesyłowego dalekosiężnego z telekomunikacyjną linią kablową podziemną odległość pionowa od ścianki rurociągu jest nie mniejsza niż 0,2 m;

3) zabezpieczenie specjalne - rura osłonowa przepustowa;

4) zabezpieczenie szczególne - rura osłonowa przepustowa lub kanał kablowy.

13. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej w przypadku skrzyżowań ze śródlądowymi wodami powierzchniowymi, wodami morza wewnętrznego oraz morskimi wodami wewnętrznymi:

1) kanalizacja kablowa oraz telekomunikacyjna linia kablowa podziemna jest tak usytuowana, aby nie powodowała przeszkód w:

a) żegludze,

b) utrzymaniu śródlądowych wód powierzchniowych;

2) warunki budowy kanalizacji kablowej lub telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej na skrzyżowaniach ze śródlądowymi wodami powierzchniowymi:

a) skrzyżowanie w dogodnym i bezpiecznym dla telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej miejscu, pod kątem 90° do osi podłużnej cieku, z dopuszczalnym odchyleniem 15°,

b) lokalizacja skrzyżowania poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi i obszarami szczególnego zagrożenia powodzią,

c) oznaczenie skrzyżowania znakiem pływającym lub brzegowym o zakazie kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny dobrze widocznym ze środka toru wodnego, ustawionym na każdym brzegu w odległości nie większej niż 50 m od kanalizacji kablowej w górę i w dół drogi wodnej, chyba że przepisy bezpiecznej żeglugi uzasadniają umiejscowienie znaku w innej odległości,

d) przepust telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej pod śródlądową wodą powierzchniową o szerokości lustra wody nie większej niż 5 m może być wykonany metodą bagrowania, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego po wykonaniu przejścia,

e) przepust telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej pod śródlądową wodą powierzchniową o szerokości lustra wody powyżej 5 m wykonuje się pod dnem z zastosowaniem technologii nienaruszającej koryta,

f) przepust telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej pod śródlądową wodą powierzchniową o szerokości lustra wody powyżej 25 m wykonuje się na głębokości poniżej aktywnej strefy ruchu rumowiska, przy czym jest ona nie mniejsza niż 5 m, licząc od najniższego punktu dna oczyszczonego,

g) przepust telekomunikacyjnej linii kablowej podziemnej pod śródlądową wodą powierzchniową o szerokości lustra wody poniżej 25 m wykonuje się na głębokości poniżej aktywnej strefy rumowiska, przy czym jest ona nie mniejsza niż 1,5 m, licząc od najniższego punktu dna oczyszczonego, a odległość osi przepustu od mostu jest nie mniejsza niż 20 m - przy szerokości lustra wody powyżej 10 m i nie mniejsza niż 10 m - przy szerokości lustra wody do 10 m,

h) zabezpieczenie specjalne - rury osłonowe przepustowe.

V. Wymagania podstawowe dla rur osłonowych przepustowych, rur osłonowych światłowodowych, wiązek mikrorur światłowodowych, taśm ostrzegawczych (TO) i taśm ostrzegawczo-lokalizacyjnych (TOL) oraz studni kablowych i zasobników kablowych.

1. Wymagania podstawowe dla rur osłonowych przepustowych:

1) materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3;

2) powierzchnia zewnętrzna - gładka lub karbowana;

3) zakres średnic zewnętrznych od 25 do 250 mm;

4) sztywność obwodowa według normy PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności obwodowej, w zależności od zastosowania co najmniej 8 kN/m2;

5) odporność na ściskanie o wartości minimalnej 750, według normy PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólne;

6) odporność na promieniowanie UV dla zastosowań mostowych i wiaduktowych;

7) nierozprzestrzeniające płomienia z domieszkami uniepalniającymi dla zastosowań tunelowych;

8) kolor czarny lub pomarańczowy z oznaczeniem właściciela telekomunikacyjnej linii kablowej.

2. Wymagania podstawowe dla rur osłonowych światłowodowych:

1) materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3;

2) zakres średnic zewnętrznych od 25 do 50 mm, grubość ścianki co najmniej 2,5 mm;

3) sztywność obwodowa według normy PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności obwodowej, co najmniej 8 kN/m2;

4) rury światłowodowe odznaczają się odpornością na ściskanie o wartości minimalnej 450, według normy PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólne;

5) współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur z warstwą poślizgową;

6) kolor czarny lub pomarańczowy z oznaczeniem właściciela telekomunikacyjnej linii kablowej.

3. Wymagania podstawowe dla wiązek mikrorur światłowodowych:

1) materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3;

2) wiązki mikrorur zbudowane z prefabrykowanych mikrorur cienkościennych o średnicy zewnętrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 0,75 do 1,6 mm, instalowanych w osłonach o średnicy od 32 mm do 50 mm;

3) w przypadku zastosowania wiązek mikrorur bezpośrednio w gruncie buduje się je z prefabrykowanych mikrorur grubościennych o średnicy zewnętrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 1,5 do 2,5 mm;

4) konfiguracja wiązek mikrorur może być dowolna, z zastrzeżeniem okrągłego kształtu wiązki i maksymalnego wypełnienia wynikającego z wartości średnicy wewnętrznej rury osłonowej; w przypadku prefabrykowanej wiązki mikrorur grubościennych przekrój wiązki w postaci płaskiej lub wielokąta;

5) dopuszcza się instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze światłowodowej metodą wdmuchiwania; liczbę mikrorur uzależnia się od średnicy wewnętrznej rury światłowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze;

6) kolor czarny lub pomarańczowy z oznaczeniem właściciela telekomunikacyjnej linii kablowej.

4. Wymagania podstawowe dla taśm ostrzegawczych (TO) i taśm ostrzegawczo-lokalizacyjnych (TOL):

1) taśma ostrzegawcza (TO) o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm w kolorze pomarańczowym z trwałym napisem uzgodnionym z zarządcą telekomunikacyjnej linii kablowej;

2) taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna (TOL) o szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 0,8 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm z trwałym napisem uzgodnionym z zarządcą telekomunikacyjnej linii kablowej;

3) taśmę ostrzegawczą (TO) umieszcza się nad telekomunikacyjnymi liniami kablowymi podziemnymi w połowie głębokości ich ułożenia;

4) taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną (TOL) umieszcza się bezpośrednio nad telekomunikacyjnymi liniami kablowymi podziemnymi.

5. Wymagania podstawowe dla studni kablowych i zasobników kablowych:

1) wielkość studni kablowych i zasobników kablowych dostosowuje się do rodzaju i typów ciągów telekomunikacyjnych linii kablowych;

2) na pokrywie studni kablowej umieszcza się na trwałe logo właściciela tej studni;

3) pokrywy studni kablowych lub zasobnika kablowego uniemożliwiają dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym;

4) zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, są odporne na korozję i czynniki atmosferyczne;

5) materiały do budowy studni kablowych i zasobników kablowych do wytworzenia prefabrykatów studni kablowych są zgodne pod względem rodzaju, gatunku i właściwości z określonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzględnieniem następujących ogólnych zaleceń:

a) beton zwykły klasy co najmniej C35/45 - do produkcji zwieńczeń oraz klasy co najmniej C30/37 - do produkcji korpusów,

b) materiały kompozytowe lub polimerobetonowe - do produkcji zwieńczeń,

c) pręty stalowe do zbrojenia betonu o średnicach od 4,0 mm do 5,5 mm (pręty gładkie) oraz o średnicach od 6,0 mm do 12,0 mm (pręty żebrowane),

d) kształtowniki/profile ze stali konstrukcyjnej,

e) kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm - do produkcji zwieńczeń i do 25 mm - do produkcji korpusów,

f) żeliwo szare lub sferoidalne,

g) konstrukcyjne tworzywa sztuczne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej lub materiały kompozytowe - do produkcji korpusów.

6. Usytuowanie studni kablowych:

1) studnie kablowe projektuje się i instaluje:

a) na końcach ciągów telekomunikacyjnych linii kablowych,

b) na odcinkach prostoliniowych jako punkty pośrednie umożliwiające zaciągnięcie kabla,

c) w punktach zmiany profilu trasy telekomunikacyjnej linii kablowej jako punkty pośrednie umożliwiające zaciągnięcie kabla,

d) w miejscach przyłączy do obiektów budowlanych,

e) w miejscach styku z istniejącym kanałem technologicznym z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego,

f) w miejscach zmiany konfiguracji telekomunikacyjnych linii kablowych podziemnych i nadziemnych;

2) lokalizacja studni kablowych obejmuje miejsca o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi; miejsce połączenia rur osłonowych ze studnią szczelne i wolne od jakichkolwiek stałych zanieczyszczeń, wód opadowych, wód z roztopów śniegu i lodu.

7. Usytuowanie zasobników kablowych. Zasobniki kablowe projektuje się i instaluje:

1) w miejscach ułożenia osłon złączowych kabla światłowodowego oraz niezbędnych zapasów kabla;

2) w miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi.