Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 12 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1044)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się punkty kontroli granicznej, o których mowa w art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.2)), zwane dalej „punktami kontroli granicznej", w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin.

2. Wykaz punktów kontroli granicznej, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1044)4)

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ, W KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ KONTROLĘ URZĘDOWĄ OKREŚLONYCH ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH Z PAŃSTW TRZECICH W OBSZARZE ŚRODKÓW OCHRONNYCH PRZECIWKO AGROFAGOM ROŚLIN

Lp. Punkty kontroli granicznej Województwo I lotnisko - w przypadku transportu powietrznego 1 Chopina w Warszawie mazowieckie 2 Rzeszów-Jasionka podkarpackie 3 Szczecin-Goleniów zachodniopomorskie II port - w przypadku transportu morskiego lub rzecznego 1 Elbląg - Port warmińsko-mazurskie 2 Gdańsk - Port pomorskie 3 Gdynia - Port pomorskie 4 Szczecin - Port zachodniopomorskie 5 Świnoujście - Port zachodniopomorskie III stacja - w przypadku transportu kolejowego 1 Braniewo warmińsko-mazurskie 2 Dorohusk lubelskie 3 Hrubieszów lubelskie 4 Kobylany lubelskie 5 Kuźnica Białostocka podlaskie 6 Medyka podkarpackie 7 Siemianówka podlaskie IV miejsce granicznej kontroli fitosanitarnej - w przypadku przekroczenia śródlądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej 1 Bezledy warmińsko-mazurskie 2 Bobrowniki podlaskie 3 Dorohusk lubelskie 4 Hrebenne lubelskie 5 Korczowa podkarpackie 6 Koroszczyn lubelskie 7 Kuźnica podlaskie





1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 i Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 maja 2020 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich (Dz. U. poz. 1567), które weszło w życie z dniem 10 września 2021 r.