Gatunek Rodzaj pomieszczenia Sposób utrzymania Wysokość w kłębie osobnika Parametry pomieszczenia dla jednego osobnika Uwarunkowania socjalne Temperatura w pomieszczeniu wewnętrznym Niezbędne wyposażenie Uwagi

wewnętrznego zewnętrznego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pies domowy (Canis familiaris) legowisko luzem - 2 m2 - pojedynczo lub suka z młodymi powyżej 0°C pojemnik na wodę i karmę legowisko znajduje się wewnątrz dowolnego pomieszczenia, wilgotność powietrza nie przekracza 85%

buda na uwięzi do 50 cm podstawa 1,5 m2 pojedynczo lub suka z młodymi powyżej 0°C pojemnik na wodę i karmę a) konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0°C, b) ściany są pełne, stanowiąc osłonę przed silnym wiatrem, c) przedsionek stanowi 25-30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70-75%, d) otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym jest zasłaniany materiałem izolacyjnym, e) konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy, f) ustawienie budy jest izolowane od podłoża

powyżej 50 cm podstawa 2,5 m2

kojec z budą luzem do 50 cm podstawa 1,5 m2 długość 2,5 m szerokość 2,5 m wysokość 2,5 m pojedynczo lub suka z młodymi powyżej 0°C pojemnik na wodę i karmę, kratki ściekowe a) konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0°C, b) ściany są pełne, stanowiąc osłonę przed silnym wiatrem, c) przedsionek stanowi 25-30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70-75%, d) otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym jest zasłaniany materiałem izolacyjnym, e) konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy, f) buda znajduje się na terenie kojca lub za nim, przylegając do tylnej ściany kojca, g) w przypadku ustawienia budy poza kojcem, w tylnej jego ścianie znajduje się otwór umożliwiający psu przejście z budy do kojca, a zadaszenie kojca jest wysunięte o 1,5 m poza krawędź tylnej ściany kojca w celu osłonięcia budy, h) buda jest ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża, i) kojec jest zbudowany z materiałów z wieloletnim zabezpieczeniem antykorozyjnym, j) konstrukcja jest trwała, o wysokiej stabilności i odporności mechanicznej, k) kojec ma furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy, l) kratki ściekowe są umieszczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez psa

powyżej 50 cm podstawa 2,5 m2

wybieg z budą luzem do 50 cm podstawa 1,5 m2 powierzchnia 15 m2 pojedynczo lub suka z młodymi powyżej 0°C pojemnik na wodę i karmę, kratki ściekowe a) konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0°C, b) ściany są pełne, stanowiąc osłonę przed silnym wiatrem, c) przedsionek stanowi 25-30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70-75 %, d) otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym jest zasłaniany materiałem izolacyjnym, e) konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy, f) buda znajduje się na terenie wybiegu lub za nim, przylegając do tylnej ściany wybiegu, g) w przypadku ustawienia budy poza wybiegiem, w tylnej jego ścianie znajduje się otwór umożliwiający psu przejście z budy do wybiegu, a zadaszenie wybiegu jest wysunięte o 1,5 m poza krawędź tylnej ściany wybiegu w celu osłonięcia budy, h) buda jest ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża, i) wybieg jest zbudowany z materiałów z wieloletnim zabezpieczeniem antykorozyjnym, j) konstrukcja jest trwała, o wysokiej stabilności i odporności mechanicznej, k) wybieg ma furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy, l) kratki ściekowe są umieszczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez psa