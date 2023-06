§ 10.

1. Organ, o którym mowa w § 9 ust. 1:

1) dokonuje weryfikacji przesłanego zgłoszenia i kwalifikuje do udziału w nauce;

2) sporządza imienny wykaz żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych do udziału w nauce i przesyła go do podmiotu prowadzącego naukę w terminie do miesiąca przed planowanym rozpoczęciem nauki w kraju;

3) informuje pisemnie w postaci papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji wojskowej o zakwalifikowaniu żołnierza zawodowego na zgłaszany rodzaj i kierunek nauki jego dowódcę drogą służbową.

2. Dowódca, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kieruje żołnierza zawodowego do podmiotu prowadzącego naukę. Fakt skierowania stwierdza się w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

3. Przed skierowaniem żołnierza zawodowego na naukę dowódca zawiera z tym żołnierzem umowę o skierowanie go na naukę w kraju.

4. Wzór umowy o skierowanie żołnierza zawodowego na naukę w kraju jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.