Na podstawie art. 39ca ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641 i 1053) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.