§ 25.

1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 2, jest udzielana w przypadku:

1) pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 24 pkt 1, w zakresie ograniczenia lub likwidacji emisji gazów cieplarnianych, na inwestycje:

a) w sprzęt, maszyny i infrastrukturę, wykorzystujące lub transportujące wodór w zakresie, w jakim wykorzystywany lub transportowany wodór kwalifikuje się jako wodór odnawialny,

b) w sprzęt i maszyny, wykorzystujące paliwa pochodzące z wodoru, których wartość energetyczna pochodzi ze źródeł odnawialnych innych niż biomasa i które zostały wyprodukowane zgodnie z metodami określonymi dla odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82, z późn. zm.4)) oraz w aktach wykonawczych lub delegowanych do niej,

c) w instalacje, sprzęt i maszyny, produkujące lub wykorzystujące wodór, oraz w infrastrukturę dedykowaną, transportującą wodór wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej, który nie kwalifikuje się jako wodór odnawialny, w zakresie, w jakim można wykazać, że produkowany, wykorzystywany lub transportowany wodór uzyskany w procesie elektrolizy pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia w wysokości co najmniej 70% w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 94 g CO 2 eq/MJ, przy czym wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej wykorzystanej do produkcji wodoru określa się zgodnie z art. 36 ust. 1b akapit 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014,

d) w wychwytywanie i transport dwutlenku węgla;

2) pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 24 pkt 2, w zakresie budowy, instalacji, modernizacji lub rozbudowy publicznie dostępnej infrastruktury tankowania przy zachowaniu warunków określonych w art. 36a ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014;

3) pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 24 pkt 3, w zakresie budowy:

a) instalacji do magazynowania wodoru odnawialnego (za licznikiem) wraz z bezpośrednio podłączoną do niej instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jeżeli obie instalacje są częściami składowymi jednej inwestycji lub jeżeli magazynowanie wodoru odnawialnego jest połączone z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przy czym w skali roku instalacja do magazynowania wodoru będzie magazynowała co najmniej 75% energii z podłączonej do niej bezpośrednio instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

b) instalacji do produkcji wodoru odnawialnego, przy czym w przypadku instalacji do produkcji wodoru odnawialnego obejmującej elektrolizer i co najmniej jedną jednostkę wytwórczą energii ze źródeł odnawialnych za pojedynczym punktem przyłączenia do sieci zdolność produkcyjna elektrolizera nie przekracza łącznej zdolności produkcyjnych jednostek wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych,

c) infrastruktury dedykowanej przeznaczonej na potrzeby przesyłu lub dystrybucji wodoru odnawialnego oraz obiektów do magazynowania wodoru odnawialnego;

4) pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 24 pkt 4, w zakresie budowy lub modernizacji:

a) infrastruktury energetycznej, o której mowa w art. 2 pkt 130 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli infrastruktura ta jest przeznaczona do użycia wodoru lub gazów odnawialnych lub jest wykorzystywana w ponad 50% do transportu wodoru lub gazów odnawialnych,

b) infrastruktury energetycznej, o której mowa w art. 2 pkt 130 lit. c rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadkach pomocy inwestycyjnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, w całym cyklu życia inwestycji może być wykorzystywany, transportowany lub - w stosownych przypadkach - produkowany wyłącznie wodór spełniający warunki określone w tych przepisach.

3. W przypadku pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 24 pkt 2, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2035 r. infrastruktura tankowania będzie dostarczać wyłącznie wodór odnawialny.

4. W przypadku pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 24 pkt 3, pomoc inwestycyjną przyznaje się na moce nowo zainstalowane lub odnowione. Kwota pomocy jest niezależna od wydajności.