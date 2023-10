Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wynik referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.

Rozdział 1

Wyniki głosowania i wynik referendum

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania i wynik referendum:

1) głosowanie przeprowadzono w 31 497 obwodach głosowania;

2) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum wyniosła 29 532 595;

3) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła 12 139 611, w tym:

a) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika wyniosła 33 530,

b) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 332 326;

4) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne wyniosła 12 938;

5) liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 12 152 549;

6) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 11 864;

7) liczba kart wyjętych z urny wyniosła 12 096 532 w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 10 074;

8) liczba kart nieważnych wyniosła 13 944;

9) liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w referendum) wyniosła 12 082 588;

10) frekwencja wyniosła 40,91%.

2. Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w sprawach będących przedmiotem referendum ogólnokrajowego odpowiednio:

1) Sprawa nr 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?:

a) liczba głosów nieważnych wyniosła 830 388;

b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 252 200, w tym:

- liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK" wyniosła 394 704,

- liczba odpowiedzi negatywnych „NIE" wyniosła 10 857 496.

2) Sprawa nr 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?:

a) liczba głosów nieważnych wyniosła 799 123;

b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 283 465, w tym:

- liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK" wyniosła 608 254,

- liczba odpowiedzi negatywnych „NIE" wyniosła 10 675 211.

3) Sprawa nr 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?:

a) liczba głosów nieważnych wyniosła 828 908;

b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 253 680, w tym:

- liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK" wyniosła 445 270,

- liczba odpowiedzi negatywnych „NIE" wyniosła 10 808 410.

4) Sprawa nr 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?:

a) liczba głosów nieważnych wyniosła 842 922;

b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 239 666, w tym:

- liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK" wyniosła 360 803,

- liczba odpowiedzi negatywnych „NIE" wyniosła 10 878 863.

3. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że:

1) w sprawie nr 1 większość głosujących (96,49%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE");

2) w sprawie nr 2 większość głosujących (94,61%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE");

3) w sprawie nr 3 większość głosujących (96,04%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE");

4) w sprawie nr 4 większość głosujących (96,79%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE").

4. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, wynosi 14 766 298 osób. W referendum wzięło udział, czyli oddało karty ważne, 12 082 588 osób, co stanowi mniej niż połowę osób uprawnionych i - stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy o referendum - wynik referendum nie jest wiążący.

Rozdział 2

Wyniki głosowania w województwach

Zestawienia wyników głosowania w województwach dla poszczególnych spraw stanowią załączniki nr 1 do 4 do obwieszczenia.