§ 6.

1. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach specjalnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiotach realizuje się w specjalnych grupach wychowawczych, zwanych dalej „grupami wychowawczymi”, lub w specjalnym zespole pozalekcyjnym zajęć wychowawczych, zwanym dalej „zespołem pozalekcyjnym”.

2. Jeżeli liczba uczniów objętych specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi odpowiednio w przedszkolach specjalnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiocie wynosi mniej niż 60, tworzy się grupy wychowawcze.

3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.

4. Liczba uczniów w grupach wychowawczych wynosi:

1) chorych leżących - do 12;

2) chorych chodzących - do 16;

3) z zaburzeniami psychicznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami - do 8.

5. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia i stosowane metody leczenia wymagają stałego lub częstego leżenia w ciągu dnia, są zaliczani do chorych leżących. Jeżeli co najmniej połowa grupy wychowawczej to chorzy leżący, wówczas całą grupę zalicza się do chorych leżących.

6. Jeżeli liczba uczniów objętych specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi odpowiednio w przedszkolach specjalnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiocie wynosi co najmniej 60, tworzy się zespół pozalekcyjny.

7. Zespół pozalekcyjny dzieli się na grupy wychowawcze. Przepisy ust. 3-5 stosuje się.

8. W przypadku utworzenia zespołu pozalekcyjnego dyrektor odpowiednio przedszkola specjalnego lub szkoły specjalnej zorganizowanych w podmiocie lub dyrektor przedszkola lub szkoły mających siedzibę poza podmiotem, w których strukturze utworzono oddział specjalny zorganizowany w podmiocie, może utworzyć stanowisko kierownika zespołu pozalekcyjnego. Zakres obowiązków kierownika zespołu pozalekcyjnego ustala dyrektor tego przedszkola lub tej szkoły.

9. Pracę zespołu pozalekcyjnego i grupy wychowawczej organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii zimowych i ferii letnich oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.