Art. 1.

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131 oraz z 2025 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) aukcja dogrywkowa - aukcję mocy, w której okresem dostaw jest rok kalendarzowy, która może zostać przeprowadzona po aukcji głównej na dany rok dostaw;”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) certyfikację do aukcji dogrywkowej - w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji dogrywkowej.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Certyfikacja do aukcji dogrywkowej trwa 5 tygodni i rozpoczyna się w 4. tygodniu po dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 39a ust. 4, a kończy nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem aukcji dogrywkowej.”;

3) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Korekcyjny współczynnik dyspozycyjności wyznacza się corocznie na podstawie danych historycznych za okres ostatnich 5 lat dotyczących typowych dla danych grup technologii charakterystyk dostarczania mocy, awaryjności i ubytków mocy osiągalnej netto oraz prognozowanego udziału danej technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.”;

4) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu aukcji głównej operator stwierdzi, że nie będzie zapewnione średnioterminowe lub długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE, nie później niż do dnia 28 lutego roku następującego po roku przeprowadzenia aukcji głównej:

1) rekomendację dotyczącą potrzeby przeprowadzenia aukcji dogrywkowej dla okresu dostaw, którego dotyczyła dana aukcja główna;

2) uzasadnienie rekomendacji, o której mowa w pkt 1, zawierające wyniki analizy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej z uwzględnieniem wyników aukcji głównej;

3) propozycję parametrów aukcji dogrywkowej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgodnie z ust. 1 pkt 3, proponowanych parametrów aukcji dogrywkowej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7, Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii propozycję parametru, o którym mowa w art. 31 pkt 1, w odniesieniu do aukcji dogrywkowej.

3. Prezes URE, przygotowując propozycję parametru, o której mowa w ust. 2, może przyjąć propozycje przekazane przez operatora zgodnie z ust. 1 lub zaproponować inne wielkości.

4. Minister właściwy do spraw energii, po dokonaniu oceny:

1) rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

2) uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

3) propozycji parametrów aukcji dogrywkowej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7

- może określić, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku przeprowadzenia aukcji głównej, parametry aukcji dogrywkowej, mając na względzie politykę energetyczną państwa, adekwatność stosowanych parametrów do potrzeb systemu, zapewnienie bezpieczeństwa systemu, równoprawne i niedyskryminacyjne traktowanie dostawców mocy oraz mając na względzie przewidywaną dostępność zdolności przesyłowych oraz ich udział w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

5. Parametrami aukcji dogrywkowej są parametry, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7, przy czym parametry, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7, wyznacza się odpowiednio dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6, jako różnicę między tymi parametrami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1, w odniesieniu do aukcji głównej dla okresu dostaw, dla którego będzie prowadzona aukcja dogrywkowa i wolumenów obowiązków mocowych, którymi zostały objęte jednostki rynku mocy zagraniczne w toku tej aukcji głównej.

6. Aukcję wstępną do aukcji dogrywkowej prowadzi się zgodnie z zasadami i warunkami dotyczącymi aukcji wstępnej do aukcji głównej, przy czym aukcja wstępna do aukcji dogrywkowej jest organizowana w 2. tygodniu po dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.

7. Certyfikację do aukcji dogrywkowej prowadzi się zgodnie z zasadami i warunkami dotyczącymi certyfikacji do aukcji głównej, z zastrzeżeniem że do udziału w tej certyfikacji mogą zostać zgłoszone wyłącznie jednostki nieobjęte obowiązkiem mocowym obejmującym okres dostaw, którego dotyczy dana aukcja dogrywkowa.

8. Przepisy działów II-IV, przepisy wydane na podstawie art. 51, art. 68 i art. 76 oraz postanowienia regulaminu rynku mocy, o którym mowa w art. 83, dotyczące certyfikacji do aukcji głównej, aukcji głównej i aukcji wstępnej do aukcji głównej, wykonania obowiązku mocowego powstałego w wyniku umów mocowych zawartych w wyniku aukcji głównej i umów mocowych zawartych w wyniku aukcji głównej, stosuje się odpowiednio do certyfikacji do aukcji dogrywkowej, aukcji dogrywkowej i aukcji wstępnej do aukcji dogrywkowej, wykonania obowiązku mocowego powstałego w wyniku umów mocowych zawartych w wyniku aukcji dogrywkowej i umów mocowych zawartych w wyniku aukcji dogrywkowej.

9. Aukcja dogrywkowa jest przeprowadzana do 11. tygodnia od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.

10. Operator w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, ogłasza datę:

1) aukcji wstępnej do aukcji dogrywkowej;

2) rozpoczęcia i zakończenia certyfikacji do aukcji dogrywkowej;

3) aukcji dogrywkowej.”;

5) w art. 74 w ust. 1 objaśnienie symbolu K AG otrzymuje brzmienie:

„K AG - sumę iloczynów obowiązków mocowych wynikających z umów mocowych zawartych w toku aukcji głównych i aukcji dogrywkowych obejmujących dany rok i ich cen, uwzględniających coroczne waloryzacje tych cen obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych, o których mowa w art. 60 ust. 4, oraz pomniejszenia wynagrodzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1,”;

6) w art. 85 w ust. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nieogłoszenia dat rozpoczęcia i zakończenia certyfikacji do aukcji dogrywkowej zgodnie z terminem określonym w art. 39a ust. 10;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) nieogłoszenia daty aukcji wstępnej do aukcji dogrywkowej w terminie określonym zgodnie z art. 39a ust. 10;”,

c) po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b) nieogłoszenia daty aukcji dogrywkowej zgodnie z terminem określonym w art. 39a ust. 10;”,

d) po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

„12b) niezorganizowania aukcji dogrywkowej w terminach określonych zgodnie z art. 39a ust. 9 i 10, z przyczyn leżących po stronie operatora;”.