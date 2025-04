Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 21 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 452)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków

Na podstawie art. 289 ust. 11 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 487 oraz z 2025 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów wnoszących składki na fundusz gwarancyjny banków, o którym mowa w art. 272 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą", i sposób uwzględnienia tego profilu w wyznaczaniu składek na ten fundusz:

1) sposób obliczania składek należnych od poszczególnych banków i oddziałów banków zagranicznych zobowiązanych do wniesienia składki;

2) dobór wskaźników określających profil ryzyka banku i oddziału banku zagranicznego oraz sposób ich wykorzystania;

3) metody określania profilu ryzyka banku i oddziału banku zagranicznego;

4) minimalny poziom ulgi przy wyliczaniu składki, w przypadku przynależności banku do systemu ochrony instytucjonalnej;

5) sposób uwzględnienia przynależności banku do sektora niskiego ryzyka przy wyliczaniu składki;

6) zasady stosowania składek minimalnych;

7) zasady oraz tryb dokonywania korekt określonych składek do wysokości łącznej kwoty składek w danym roku.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) banku - należy przez to rozumieć bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146 i 222);

2) łącznej kwocie składek - należy przez to rozumieć łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków na dany rok kalendarzowy, określoną przez Radę Funduszu zgodnie z art. 293 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) łącznej kwocie składek nadzwyczajnych - należy przez to rozumieć łączną kwotę składek nadzwyczajnych na fundusz gwarancyjny banków, określoną przez Radę Funduszu zgodnie z art. 293 ust. 2 ustawy;

4) metodzie wyznaczania składek - należy przez to rozumieć odpowiednio metodę wyznaczania składek, o których mowa w art. 286 ust. 1 oraz art. 291 ust. 1 ustawy, wnoszonych przez banki albo oddziały banków zagranicznych na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych, opracowaną przez Fundusz zgodnie z przepisami rozporządzenia;

5) oddziale banku zagranicznego - należy przez to rozumieć oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

6) podmiocie wnoszącym składki - należy przez to rozumieć bank lub oddział banku zagranicznego;

7)2) rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.3));

8) składce - należy przez to rozumieć środki należne od podmiotów wnoszących składki zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy, w tym środki należne tytułem składek kwartalnych lub tytułem składek nadzwyczajnych, o których mowa w art. 291 ustawy;

9) środkach gwarantowanych - należy przez to rozumieć środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną do wysokości, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej "Funduszem", w zakresie oceny profilu ryzyka podmiotu wnoszącego składki stosuje następujące kategorie ryzyka:

1) kapitał;

2) płynność i finansowanie;

3) jakość aktywów;

4) model prowadzenia działalności i zarządzanie;

5) potencjalne straty Funduszu.

2. Do oceny kategorii ryzyka, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1, wykorzystuje się co najmniej następujące wskaźniki ryzyka:

a) wskaźnik dźwigni,

b)4) wskaźnik pokrycia kapitałem lub współczynnik kapitału podstawowego Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

2) pkt 2, wykorzystuje się co najmniej następujące wskaźniki ryzyka:

a) wskaźnik pokrycia wypływów netto,

b) wskaźnik stabilnego finansowania netto;

3) pkt 3, wykorzystuje się co najmniej wskaźnik jakości kredytów;

4) pkt 4, wykorzystuje się co najmniej następujące wskaźniki ryzyka:

a)5) wskaźnik relacji łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do aktywów ogółem,

b) wskaźnik stopy zwrotu z aktywów;

5)6) pkt 5, wykorzystuje się co najmniej wskaźnik relacji środków gwarantowanych do aktywów wolnych od obciążeń.

3. Fundusz może wprowadzić dodatkowe wskaźniki ryzyka przypisane do kategorii ryzyka wskazanych w ust. 1.

4. W przypadku oceny profilu ryzyka oddziałów banków zagranicznych Fundusz może wyłączyć jeden lub więcej wskaźników, o których mowa w ust. 2, jeżeli wskaźniki te nie są dostępne w związku z charakterem prawnym oddziałów banków zagranicznych lub wymogami nadzorczymi, którym podlegają.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Fundusz może zastąpić wyłączony wskaźnik najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, odpowiednio odzwierciedlającym profil ryzyka oddziałów banków zagranicznych albo podwyższyć wagi pozostałych wskaźników ryzyka o łączną wagę wyłączonego wskaźnika.

§ 4. 1. Suma wag przypisanych wszystkim wskaźnikom ryzyka wynosi 100 %.

2. W zakresie oceny profilu ryzyka podmiotów wnoszących składki Fundusz stosuje następujące minimalne wagi w odniesieniu do kategorii ryzyka:

1)7) kapitał - 20 %;

2)7) płynność i finansowanie - 15 %;

3)7) jakość aktywów - 12,5 %;

4)7) model prowadzenia działalności i zarządzanie - 15 %;

5)7) potencjalne straty Funduszu - 12,5 %.

3. Minimalna waga wskaźników ryzyka w ramach kategorii, o której mowa w ust. 2:

1)8) pkt 1, dla wskaźnika:

a) dźwigni wynosi 10 %,

b) pokrycia kapitałem lub współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wynosi 10 %;

2)8) pkt 2, dla wskaźnika:

a) pokrycia wypływów netto wynosi 5 %,

b) stabilnego finansowania netto wynosi 10 %;

3)8) pkt 3, dla wskaźnika jakości kredytów wynosi 12,5 %;

4)8) pkt 4, dla wskaźnika:

a) relacji łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do aktywów ogółem wynosi 5 %,

b) stopy zwrotu z aktywów wynosi 10 %;

5)8) pkt 5, dla wskaźnika relacji środków gwarantowanych do aktywów wolnych od obciążeń wynosi 12,5 %.

4. (uchylony).9)

4a.10) Suma wag przypisanych wskaźnikom ryzyka, o których mowa w ust. 3, nie może być niższa niż 75 %. Fundusz przypisuje pozostałe 25 % do wskaźników ryzyka, o których mowa w ust. 3, lub do dodatkowych wskaźników ryzyka, o których mowa w § 3 ust. 3, przy czym waga żadnego ze wskaźników ryzyka nie może przekroczyć 25 %.

5. (uchylony).11)

6. (uchylony).11)

§ 5.12) 1. Wartość wskaźników ryzyka podmiotów wnoszących składki jest wyznaczana na poziomie jednostkowym.

2. W przypadku gdy Komisja Nadzoru Finansowego odstąpiła od stosowania wymogów, o których mowa w art. 7, art. 8 lub art. 21 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wartość wskaźników ryzyka z kategorii, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, dla podmiotu wnoszącego składki jest wyznaczana na poziomie skonsolidowanym lub częściowo skonsolidowanym.

§ 5a.13) Szczegółowy sposób obliczania składek należnych od podmiotów wnoszących składki określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. 1. Fundusz stosuje mnożnik dodatkowej korekty ryzyka dla każdego podmiotu wnoszącego składki (całkowita waga ryzyka) jako funkcję wskaźników ryzyka, o których mowa w § 4, określoną zgodnie z częścią A pkt 1-4 lub częścią B pkt 1 załącznika do rozporządzenia.

1a.14) Fundusz określa dolne i górne granice ryzyka dla każdego wskaźnika ryzyka, o którym mowa w części A pkt 2 załącznika do rozporządzenia, w sposób zapewniający przypisanie indywidualnych punktowych ocen ryzyka na poziomie 100 dla:

1) wskaźnika dźwigni - w przypadku gdy wartość wskaźnika jest niższa niż wymóg, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

2) wskaźnika pokrycia kapitałem - w przypadku gdy wartość wskaźnika jest niższa niż 100 %;

3) współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 - w przypadku gdy wartość wskaźnika jest niższa niż wymóg, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

4) wskaźnika pokrycia wypływów netto - w przypadku gdy wartość wskaźnika jest niższa niż wymóg, o którym mowa w art. 412 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

5) wskaźnika stabilnego finansowania netto - w przypadku gdy wartość wskaźnika jest niższa niż wymóg, o którym mowa w art. 413 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

6) wskaźnika relacji łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do aktywów ogółem - w przypadku gdy wartość wskaźnika jest wyższa niż 100 %;

7) wskaźnika relacji środków gwarantowanych do aktywów wolnych od obciążeń - w przypadku gdy wartość wskaźnika jest wyższa niż 100 %.

2. Składka dla każdego podmiotu wnoszącego składki jest ustalana według odpowiedniej metody wyznaczania składek opracowanej przez Fundusz, zgodnie z częścią A pkt 5-7 lub częścią B pkt 2-4 załącznika do rozporządzenia.

3. Fundusz określa zakres całkowitej wagi ryzyka jednakowy dla wszystkich podmiotów wnoszących składki, przy czym jej dolny zakres mieści się w przedziale od 50 % do 75 %, a górny - w przedziale od 150 % do 200 %.

4. Fundusz może rozszerzyć zakres całkowitej wagi ryzyka, uwzględniając różnice w zakresie modeli prowadzenia działalności i profilu ryzyka między podmiotami wnoszącymi składki.

5. Dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, za który jest należna składka, były uczestnikami systemu ochrony instytucjonalnej, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2025 r. poz. 265), przy wyliczaniu składki zgodnie z ust. 2, jest stosowana ulga polegająca na obniżeniu o 80 % całkowitej wagi ryzyka, o której mowa w ust. 1, zgodnie z częścią A pkt 6 lub częścią B pkt 3 załącznika do rozporządzenia.

§ 7. 1. Fundusz może zastosować składki minimalne niezależne od kwoty środków gwarantowanych zgromadzonych w podmiocie wnoszącym składkę.

2.15) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, składka minimalna ma zastosowanie do wszystkich podmiotów wnoszących składkę i jest uwzględniana przy wyliczaniu składki zgodnie z częścią A pkt 6 ppkt 4 lub pkt 7 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia:

1) jako kwota doliczona do kwoty składki kwartalnej uzależnionej od ryzyka albo

2) jako dolny poziom kwoty składki kwartalnej.

§ 8. Fundusz może dopuścić wnoszenie niższej składki na fundusz gwarancyjny banków przez podmioty wnoszące składki należące do sektorów niskiego ryzyka regulowanych na mocy prawa krajowego, przez wprowadzenie dodatkowego wskaźnika ryzyka zgodnie z § 3 ust. 3, w ramach kategorii ryzyka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

§ 9. 1. Fundusz określa całkowitą wagę ryzyka podmiotu wnoszącego składkę na podstawie danych pochodzących z jego ostatniego rocznego sprawozdania finansowego, które było dostępne w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który są należne składki.

2. Za dane, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się dane przekazane zgodnie z właściwą uchwałą Zarządu Narodowego Banku Polskiego dotyczącą przekazywania danych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, wydaną na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) oraz z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013, które były dostępne w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który są należne składki.

3.16) Wskaźniki ryzyka, o których mowa w § 3 ust. 3, lub dane potrzebne do ich wyznaczenia mogą pochodzić ze źródeł innych niż roczne zatwierdzone sprawozdania finansowe, w szczególności z informacji przekazywanych Funduszowi na podstawie art. 325-327 ustawy.

§ 10. 1. Do czasu pełnego wdrożenia wskaźnika ryzyka, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, stosuje się zamiennie wskaźnik relacji kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, do aktywów ogółem określonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) lub zdefiniowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm.17) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609).

2. W przypadku gdy wskaźnik ryzyka, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a, nie został w pełni wprowadzony zgodnie z art. 460 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, Fundusz może zastosować ten wskaźnik, biorąc pod uwagę etapy określone w art. 460 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, albo określić zamienny wskaźnik ryzyka z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 137 pkt 318) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

3. Wskaźnik ryzyka, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, będzie stosowany od momentu objęcia go obowiązkiem sprawozdawczym za rok objęty sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w § 9.

4. Do momentu rozpoczęcia stosowania wskaźnika ryzyka, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, Fundusz podwyższa wagę minimalną wskaźnika ryzyka, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo odpowiedniego wskaźnika zamiennego określonego na podstawie ust. 2, o wagę minimalną wskaźnika ryzyka, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia19).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia 27 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 452)20)

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA SKŁADEK NALEŻNYCH OD PODMIOTÓW WNOSZĄCYCH SKŁADKI

A. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA SKŁADEK KWARTALNYCH NALEŻNYCH OD PODMIOTÓW WNOSZĄCYCH SKŁADKI

1. Obliczanie wartości wskaźników ryzyka, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia

KATEGORIA NAZWA WSKAŹNIKA WZÓR/OPIS ZNAK Kapitał Wskaźnik dźwigni Wskaźnik dźwigni obliczany zgodnie z art. 429 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (-) Wyższa wartość oznacza niższe ryzyko Kapitał Wskaźnik pokrycia kapitałem albo Fundusze własne - fundusze własne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 118 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Wymagany poziom współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 oraz wymagany poziom funduszy własnych odnoszą się do wymogów w zakresie poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 i funduszy własnych instytucji, określonych w art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a także wymogu połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 559 oraz z 2025 r. poz. 146), oraz dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (-) Wyższa wartość oznacza niższe ryzyko Kapitał Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 Współczynnik obliczany zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (-) Wyższa wartość oznacza niższe ryzyko Płynność i finansowanie Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) Wskaźnik pokrycia wypływów netto obliczany zgodnie z wymogiem, o którym mowa w art. 412 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (-) Wyższa wartość oznacza niższe ryzyko Płynność i finansowanie Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) Wskaźnik stabilnego finansowania netto obliczany zgodnie z art. 428a-428az rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (-) Wyższa wartość oznacza niższe ryzyko Jakość aktywów Wskaźnik jakości kredytów Wskaźnik jakości kredytów odnosi się do wymogu określonego w art. 11 ust. 2 lit. g pkt (ii) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 136 z 21.04.2021, str. 328, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 29, Dz. Urz. UE L 329 z 22.12.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 2024/855 z 24.04.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/3117 z 27.12.2024) (+) Wyższa wartość oznacza wyższe ryzyko Model prowadzenia działalności i zarządzanie Wskaźnik relacji łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do aktywów ogółem Łączna kwota ekspozycji na ryzyko obliczana zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (+) Wyższa wartość oznacza wyższe ryzyko Model prowadzenia działalności i zarządzanie Wskaźnik stopy zwrotu z aktywów (ROA) (+)/(-) Wartości ujemne oznaczają wyższe ryzyko, przy czym zbyt wysokie wartości mogą oznaczać zwiększone ryzyko Potencjalne straty Funduszu Wskaźnik relacji środków gwarantowanych do aktywów wolnych od obciążeń Aktywa wolne od obciążeń - aktywa wolne od obciążeń, o których mowa w art. 411 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (+) Wyższa wartość oznacza wyższe ryzyko

2. Przypisanie indywidualnych punktowych ocen ryzyka (IRS) wszystkim wskaźnikom dla każdego podmiotu wnoszącego składkę

1) Fundusz przypisuje indywidualne punktowe oceny ryzyka (IRS) wszystkim wskaźnikom dla każdego podmiotu. Dla każdego wskaźnika ryzyka indywidualne punktowe oceny ryzyka mieszczą się w przedziale między 0 a 100, gdzie 0 oznacza najniższe ryzyko, a 100 - najwyższe ryzyko.

2) Fundusz przypisuje indywidualne punktowe oceny ryzyka przy użyciu metody skali ruchomej.

W metodzie skali ruchomej w odniesieniu do każdego podmiotu "i" jest obliczana indywidualna punktowa ocena ryzyka (IRS i,j ) dla każdego wskaźnika ryzyka A i,j . Każdy wskaźnik ma zdefiniowaną górną i dolną granicę a j i b j .

W przypadku gdy wyższa wartość wskaźnika wskazuje na podmiot większego ryzyka i wskaźnik przyjmuje wartość powyżej górnej granicy, IRS i,j przyjmuje wartość równą 100. W przypadku gdy wartość wskaźnika znajduje się poniżej dolnej granicy, IRS i,j przyjmuje wartość 0.

W przypadku gdy wartość wskaźnika znajduje się pomiędzy zdefiniowanymi granicami, IRS i,j przyjmuje wartość z przedziału (0, 100). W przypadku każdego wskaźnika ryzyka A i,j jego wartość będzie odpowiadała punktacji wyjściowej (IRS i,j ):

gdzie:

j = 1...n,

n - liczba stosowanych wskaźników ryzyka.

W przypadku gdy niższa wartość wskaźnika wskazuje na podmiot większego ryzyka, a wskaźnik znajduje się poniżej dolnej granicy, IRS i,j przyjmuje wartość równą 100. Jeżeli wartość wskaźnika kształtuje się powyżej górnej granicy, IRS i,j przyjmuje wartość 0.

W przypadku gdy wartość wskaźnika znajduje się pomiędzy zdefiniowanymi granicami, IRS i,j przyjmuje wartość z przedziału (0, 100). W przypadku każdego wskaźnika ryzyka A i,j jego wartość będzie odpowiadała punktacji wyjściowej (IRS i,j ):

gdzie:

j = 1...n

n - liczba stosowanych wskaźników ryzyka.

3. Obliczenie całkowitej oceny punktowej ryzyka (ARS) dla każdego podmiotu wnoszącego składkę

Ocena ARS i jest ważoną sumą wszystkich punktowych ocen ryzyka podmiotu obliczaną według wzoru:

gdzie:

IW j = waga j-tej oceny,

= 100 %.

4. Przypisanie każdemu podmiotowi wnoszącemu składkę całkowitej wagi ryzyka (ARW)

Fundusz przypisuje podmiotom ich całkowite wagi ryzyka (ARW) na podstawie ich całkowitych ocen punktowych ryzyka (ARS) przy użyciu metody skali ruchomej.

W metodzie skali ruchomej ARS i jest przeliczana na całkowitą wagę ryzyka (ARW i ) na podstawie wzoru funkcji wykładniczej.

ARW i związana z ARS i ma charakter wykładniczy, z górną i dolną granicą, α i β. Przeliczenie ARS i na ARW i metodą funkcji wykładniczej jest dokonywane według wzoru:

5. Ustalenie łącznych kwot składek należnych w danym kwartale odrębnie od banków i oddziałów banków zagranicznych

1) Fundusz ustala łączną kwotę składek należną w danym kwartale od banków według wzoru:

gdzie:

CLb(t) = łączna kwota składek należna w danym kwartale od banków,

CL = łączna kwota składek,

CDb i (t-1) = środki gwarantowane zgromadzone w banku "i" na koniec kwartału t-1,

CDo i (t-1) = środki gwarantowane zgromadzone w oddziale banku zagranicznego "i" na koniec kwartału t-1.

2) Fundusz ustala łączną kwotę składek należną w danym kwartale od oddziałów banków zagranicznych według wzoru:

CLo(t) = (0,25 x CL) - CLb(t)

gdzie:

CLo(t) = łączna kwota składek należna w danym kwartale od oddziałów banków zagranicznych.

6. Obliczenie składek uzależnionych od ryzyka dla każdego banku

1) Składki kwartalne na fundusz gwarancyjny banków wnoszone przez poszczególne banki są obliczane według wzoru:

gdzie:

Cbi(t) = składka kwartalna banku "i" w kwartale t,

CR(t) = stawka (taka sama dla wszystkich banków w danym kwartale),

ARWbi = całkowita waga ryzyka dla banku "i",

U i = procentowy poziom ulgi z tytułu przynależności banku "i" do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Przyjmuje wartość 80 % dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, za który należna jest składka, należały do IPS, oraz wartość 0 dla pozostałych banków,

μb = współczynnik korekty (taki sam dla wszystkich banków w danym kwartale).

2) Stawka jest określana jako iloraz jednej czwartej łącznej kwoty składek (CL) i sumy środków gwarantowanych wszystkich banków i oddziałów banków zagranicznych:

3) Współczynnik korekty (µb) jest wyznaczany według wzoru:

4) W przypadku gdy Fundusz dopuszcza wnoszenie składek minimalnych, o których mowa w § 7 rozporządzenia, składki kwartalne są wyznaczane w jeden z dwóch sposobów:

a) w przypadku gdy składka minimalna jest uwzględniana jako kwota doliczona do kwoty składki kwartalnej uzależnionej od ryzyka - według wzoru:

gdzie:

Cbi*(t) = składka kwartalna banku "i" w kwartale t w przypadku stosowania składek minimalnych,

n = liczba banków,

MC = składka minimalna.

b) w przypadku gdy składka minimalna jest uwzględniana jako dolny poziom kwoty składki kwartalnej:

- banki, w przypadku których kwota składki minimalnej jest wyższa niż kwota wyznaczona zgodnie z ppkt 1, wnoszą składkę w wysokości odpowiadającej składce minimalnej,

- kwoty składek pozostałych banków są wyznaczane zgodnie z ppkt 1, przy czym stawka oraz współczynnik korekty są wyznaczane wyłącznie z uwzględnieniem całkowitych wag ryzyka i środków gwarantowanych tych banków, a podziałowi podlega łączna kwota składek należna w danym kwartale od banków pomniejszona o sumę składek banków wnoszących składki w kwocie minimalnej.

7. Obliczenie składek uzależnionych od ryzyka dla każdego oddziału banku zagranicznego

1) Składki kwartalne na fundusz gwarancyjny banków wnoszone przez poszczególne oddziały banków zagranicznych są obliczane według wzoru:

gdzie:

Co i (t) = składka kwartalna oddziału banku zagranicznego "i" w kwartale t,

CR(t) = stawka (taka sama dla wszystkich oddziałów banków zagranicznych w danym kwartale),

ARWo i = całkowita waga ryzyka dla oddziału banku zagranicznego "i",

μo = współczynnik korekty (taki sam dla wszystkich oddziałów banków zagranicznych w danym kwartale).

2) Stawka jest określana jako iloraz jednej czwartej łącznej kwoty składek i sumy środków gwarantowanych wszystkich banków i oddziałów banków zagranicznych:

3) Współczynnik korekty (µo) jest wyznaczany według wzoru:

4) W przypadku gdy Fundusz dopuszcza wnoszenie składek minimalnych, o których mowa w § 7 rozporządzenia, składki kwartalne są wyznaczane w jeden z dwóch sposobów:

a) w przypadku gdy składka minimalna jest uwzględniana jako kwota doliczona do kwoty składki kwartalnej uzależnionej od ryzyka - według wzoru:

gdzie:

Co i *(t) = składka kwartalna oddziału banku zagranicznego "i" w kwartale t w przypadku stosowania składek minimalnych,

n = liczba oddziałów banków zagranicznych,

MC = składka minimalna,

b) w przypadku gdy składka minimalna jest uwzględniana jako dolny poziom kwoty składki kwartalnej:

- oddziały banków zagranicznych, w przypadku których kwota składki minimalnej jest wyższa niż kwota wyznaczona zgodnie z ppkt 1, wnoszą składkę w wysokości odpowiadającej składce minimalnej,

- kwoty składek pozostałych oddziałów banków zagranicznych są wyznaczane zgodnie z ppkt 1, przy czym stawka oraz współczynnik korekty są wyznaczane wyłącznie z uwzględnieniem całkowitych wag ryzyka i środków gwarantowanych tych oddziałów banków zagranicznych, a podziałowi podlega łączna kwota składek należna w danym kwartale od oddziałów banków zagranicznych pomniejszona o sumę składek oddziałów banków zagranicznych wnoszących składki w kwocie minimalnej.

B. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA SKŁADEK NADZWYCZAJNYCH NALEŻNYCH OD PODMIOTÓW WNOSZĄCYCH SKŁADKI

1. Przypisanie każdemu podmiotowi wnoszącemu składkę całkowitej wagi ryzyka (ARW)

Przypisanie każdemu podmiotowi wnoszącemu składkę całkowitej wagi ryzyka ARW następuje zgodnie z częścią A pkt 1-4.

2. Ustalenie łącznych kwot składek nadzwyczajnych należnych odrębnie od banków i oddziałów banków zagranicznych

1) Fundusz ustala łączną kwotę składek nadzwyczajnych należną od banków według wzoru:

gdzie:

CLNb(t) = łączna kwota składek nadzwyczajnych należna od banków,

CLN = łączna kwota składek nadzwyczajnych,

CDb i (t-1) = środki gwarantowane zgromadzone w banku "i" na koniec kwartału t-1,

CDo i (t-1) = środki gwarantowane zgromadzone w oddziale banku zagranicznego "i" na koniec kwartału t-1.

2) Fundusz ustala łączną kwotę składek nadzwyczajnych należną od oddziałów banków zagranicznych według wzoru:

CLNo(t) = CLN - CLb(t)

gdzie:

CLNo(t) = łączna kwota składek należna od oddziałów banków zagranicznych.

3. Obliczenie składek uzależnionych od ryzyka dla każdego banku

1) Składki nadzwyczajne na fundusz gwarancyjny banków wnoszone przez poszczególne banki są obliczane według wzoru:

gdzie:

CNb i (t) = składka nadzwyczajna banku "i",

CR(t) = stawka (taka sama dla wszystkich banków),

ARWb i = całkowita waga ryzyka dla banku "i",

Ui = procentowy poziom ulgi z tytułu przynależności banku "i" do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Przyjmuje wartość 80 % dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, w którym Rada Funduszu zobowiązała podmioty do wniesienia składek nadzwyczajnych, należały do IPS, oraz wartość 0 dla pozostałych banków, μb = współczynnik korekty (taki sam dla wszystkich banków w danym kwartale).

2) Stawka jest określana jako iloraz łącznej kwoty składek nadzwyczajnych (CLN) i sumy środków gwarantowanych wszystkich banków i oddziałów banków zagranicznych:

3) Współczynnik korekty (µb) jest wyznaczany według wzoru:

4. Obliczenie składek uzależnionych od ryzyka dla każdego oddziału banku zagranicznego

1) Składki nadzwyczajne na fundusz gwarancyjny banków wnoszone przez poszczególne oddziały banków zagranicznych są obliczane według wzoru:

gdzie:

CNo i (t) = składka nadzwyczajna oddziału banku zagranicznego "i",

CR(t) = stawka (taka sama dla wszystkich oddziałów banków zagranicznych),

ARWo i = całkowita waga ryzyka dla oddziału banku zagranicznego "i",

μo = współczynnik korekty (taki sam dla wszystkich oddziałów banków zagranicznych w danym kwartale).

2) Stawka jest określana jako iloraz łącznej kwoty składek nadzwyczajnych i sumy środków gwarantowanych wszystkich banków i oddziałów banków zagranicznych:

3) Współczynnik korekty (µo) jest wyznaczany według wzoru:

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (Dz. U. poz. 2773), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 335 z 13.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 92 z 30.03.2023, str. 29, Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/1623 z 19.06.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/2795 z 31.10.2024.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 216 z 21.08.2007, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 62.

18) Obecnie art. 137 ust. 1 pkt 3, na podstawie art. 68 pkt 53 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

19) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 stycznia 2017 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.