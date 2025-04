§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, które zostały wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;

2) świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, które zostały wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i które zawierają informację, że w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących to świadectwo jest równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

3) świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej - należy przez to rozumieć również świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy VI szkoły podstawowej, które zostały wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;

4) świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem - należy przez to rozumieć również świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy VI szkoły podstawowej, które zostały wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i które zawierają informację, że w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących to świadectwo jest równoważne ze świadectwem promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.