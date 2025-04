Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o wypowiedzeniu Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik”, sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r.1), zmienionego Protokołem o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik”, przyjętym podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.2) (Dz. U. poz. 1975) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 stycznia 2025 r. wypowiedział wyżej wymienione porozumienie zmienione protokołem, co zostało notyfikowane w dniu 11 lutego 2025 r. Rządowi Federacji Rosyjskiej - depozytariuszowi wyżej wymienionych porozumienia i protokołu.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 porozumienia zmienionego protokołem, utrata jego mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi w dniu 12 maja 2025 r.