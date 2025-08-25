Art. 1.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769 i 794) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:

„Art. 16a. W zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zamawiający zapewnia wykonawcom pochodzącym z państw trzecich będących stronami tego porozumienia lub tych umów międzynarodowych oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw takie samo traktowanie jak traktowanie wykonawców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 16b. 1. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, że:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zwanych dalej „państwami trzecimi niebędącymi stronami umów międzynarodowych”;

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

3) wykonawcy mogą polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 1, pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

4) wykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

5) podwykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia dalszym podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.

2. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić warunki zamówienia mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw, o których mowa w art. 16a, lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;

2) w art. 146 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) został złożony przez wykonawcę pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z wykonawcą pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 1 lub 2;”;

3) w art. 224 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 226 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 226 ust. 1 pkt 1, 5a”;

4) w art. 226 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) została złożona przez wykonawcę pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z wykonawcą pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 1 lub 2;”;

5) w art. 343 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) został złożony przez uczestnika konkursu pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z uczestnikiem konkursu pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający w ogłoszeniu o konkursie lub regulaminie konkursu określił, że uczestnicy konkursu, w tym uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, mogą pochodzić z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;”;

6) w art. 371 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania wykonawców, że o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców mogą ubiegać się również wykonawcy pochodzący z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”;

7) w art. 393 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zamawiający, z uwzględnieniem art. 16b, może w przypadku zamówienia na dostawy odrzucić ofertę, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 % całkowitej wartości produktów objętych ofertą, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w SWZ.”;

8) w art. 395 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy „art. 16a, art. 16b,”;

9) w art. 404 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z innych państw niż państwa wymienione w ust. 1 lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić warunki zamówienia mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw wymienionych w ust. 1 lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;

10) w art. 505 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”.