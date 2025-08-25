REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1165
USTAWA
z dnia 9 lipca 2025 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi1)
Art. 1.
1) po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:
„Art. 16a. W zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zamawiający zapewnia wykonawcom pochodzącym z państw trzecich będących stronami tego porozumienia lub tych umów międzynarodowych oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw takie samo traktowanie jak traktowanie wykonawców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 16b. 1. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, że:
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zwanych dalej „państwami trzecimi niebędącymi stronami umów międzynarodowych”;
2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;
3) wykonawcy mogą polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 1, pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;
4) wykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;
5) podwykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia dalszym podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.
2. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić warunki zamówienia mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw, o których mowa w art. 16a, lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;
2) w art. 146 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) został złożony przez wykonawcę pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z wykonawcą pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 1 lub 2;”;
3) w art. 224 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 226 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 226 ust. 1 pkt 1, 5a”;
4) w art. 226 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) została złożona przez wykonawcę pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z wykonawcą pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 1 lub 2;”;
5) w art. 343 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) został złożony przez uczestnika konkursu pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z uczestnikiem konkursu pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający w ogłoszeniu o konkursie lub regulaminie konkursu określił, że uczestnicy konkursu, w tym uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, mogą pochodzić z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;”;
6) w art. 371 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania wykonawców, że o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców mogą ubiegać się również wykonawcy pochodzący z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”;
7) w art. 393 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zamawiający, z uwzględnieniem art. 16b, może w przypadku zamówienia na dostawy odrzucić ofertę, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 % całkowitej wartości produktów objętych ofertą, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w SWZ.”;
8) w art. 395 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy „art. 16a, art. 16b,”;
9) w art. 404 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z innych państw niż państwa wymienione w ust. 1 lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić warunki zamówienia mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw wymienionych w ust. 1 lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;
10) w art. 505 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”.
Art. 2.
1) po art. 12 dodaje się art. 12a i art. 12b w brzmieniu:
„Art. 12a. W zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zamawiający zapewnia wykonawcom pochodzącym z państw trzecich będących stronami tego porozumienia lub tych umów międzynarodowych oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw takie samo traktowanie jak traktowanie wykonawców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 12b. 1. Zamawiający może określić w dokumentach koncesji, że:
1) o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się również wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zwanych dalej „państwami trzecimi niebędącymi stronami umów międzynarodowych”;
2) o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;
3) wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w art. 36, pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;
4) wykonawcy mogą powierzyć wykonanie części umowy koncesji podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;
5) podwykonawcy mogą powierzyć wykonanie części umowy koncesji dalszym podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.
2. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić wymagania dotyczące postępowania o zawarcie umowy koncesji lub warunki umowy koncesji mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw, o których mowa w art. 12a, lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;
2) w art. 54 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy ani innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”.
Art. 3.
1) do tych postępowań stosuje się przepis art. 16a ustawy zmienianej w art. 1;
2) zamawiający do zakończenia tych postępowań może odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1, również w przypadku ponownej oceny ofert.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do możliwości odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1.
3. Do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że przepis art. 16a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się również do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do możliwości odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na podstawie art. 343 ust. 3 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1.
4. Do dynamicznego systemu zakupów oraz systemu kwalifikowania wykonawców, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że przepis art. 16a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się również do dynamicznego systemu zakupów oraz systemu kwalifikowania wykonawców, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do możliwości odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1 oraz uzasadnienia odmowy dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, o której mowa w art. 373 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz skreślenia z wykazu, o którym mowa w art. 374 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 4.
2. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które dotyczą:
1) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2) konkursów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
3) dynamicznego systemu zakupów oraz systemu kwalifikowania wykonawców, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem art. 3.
3. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w następstwie wniesienia odwołania na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zorganizowania konkursu, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5.
1) do tych postępowań stosuje się przepis art. 12a ustawy zmienianej w art. 2;
2) zamawiający może ponownie ocenić i odrzucić ofertę wykonawcy lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, o ile nie narusza to warunków określonych w dokumentach koncesji.
2. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.
3. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które dotyczą postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem ust. 1.
Art. 6.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 19, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 25, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 23, Dz. Urz. UE L 2023/2495 z 16.11.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90063 z 03.11.2023);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 17, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 2023/2496 z 16.11.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90064 z 03.11.2023).
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2025-09-09
- Data obowiązywania: 2025-09-09
