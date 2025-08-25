REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1165

USTAWA

z dnia 9 lipca 2025 r.

o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769 i 794) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:

„Art. 16a. W zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zamawiający zapewnia wykonawcom pochodzącym z państw trzecich będących stronami tego porozumienia lub tych umów międzynarodowych oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw takie samo traktowanie jak traktowanie wykonawców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 16b. 1. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, że:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zwanych dalej „państwami trzecimi niebędącymi stronami umów międzynarodowych”;

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

3) wykonawcy mogą polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 1, pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

4) wykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

5) podwykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia dalszym podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.

2. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić warunki zamówienia mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw, o których mowa w art. 16a, lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;

2) w art. 146 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) został złożony przez wykonawcę pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z wykonawcą pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 1 lub 2;”;

3) w art. 224 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 226 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 226 ust. 1 pkt 1, 5a”;

4) w art. 226 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) została złożona przez wykonawcę pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z wykonawcą pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 1 lub 2;”;

5) w art. 343 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) został złożony przez uczestnika konkursu pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z uczestnikiem konkursu pochodzącym z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający w ogłoszeniu o konkursie lub regulaminie konkursu określił, że uczestnicy konkursu, w tym uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, mogą pochodzić z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;”;

6) w art. 371 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o systemie kwalifikowania wykonawców, że o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców mogą ubiegać się również wykonawcy pochodzący z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”;

7) w art. 393 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zamawiający, z uwzględnieniem art. 16b, może w przypadku zamówienia na dostawy odrzucić ofertę, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 % całkowitej wartości produktów objętych ofertą, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w SWZ.”;

8) w art. 395 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy „art. 16a, art. 16b,”;

9) w art. 404 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z innych państw niż państwa wymienione w ust. 1 lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić warunki zamówienia mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw wymienionych w ust. 1 lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;

10) w art. 505 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140 oraz z 2025 r. poz. 620 i 794) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 12 dodaje się art. 12a i art. 12b w brzmieniu:

„Art. 12a. W zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zamawiający zapewnia wykonawcom pochodzącym z państw trzecich będących stronami tego porozumienia lub tych umów międzynarodowych oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw takie samo traktowanie jak traktowanie wykonawców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 12b. 1. Zamawiający może określić w dokumentach koncesji, że:

1) o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się również wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zwanych dalej „państwami trzecimi niebędącymi stronami umów międzynarodowych”;

2) o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

3) wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w art. 36, pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

4) wykonawcy mogą powierzyć wykonanie części umowy koncesji podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych;

5) podwykonawcy mogą powierzyć wykonanie części umowy koncesji dalszym podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.

2. Zamawiający, w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw, może określić wymagania dotyczące postępowania o zawarcie umowy koncesji lub warunki umowy koncesji mniej korzystne niż w odniesieniu do wykonawców pochodzących z państw, o których mowa w art. 12a, lub robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z tych państw.”;

2) w art. 54 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy ani innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.”.

Art. 3.

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że:

1) do tych postępowań stosuje się przepis art. 16a ustawy zmienianej w art. 1;

2) zamawiający do zakończenia tych postępowań może odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1, również w przypadku ponownej oceny ofert.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do możliwości odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1.

3. Do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że przepis art. 16a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się również do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do możliwości odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na podstawie art. 343 ust. 3 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1.

4. Do dynamicznego systemu zakupów oraz systemu kwalifikowania wykonawców, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że przepis art. 16a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się również do dynamicznego systemu zakupów oraz systemu kwalifikowania wykonawców, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do możliwości odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1 oraz uzasadnienia odmowy dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, o której mowa w art. 373 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz skreślenia z wykazu, o którym mowa w art. 374 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4.

1. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które dotyczą:

1) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) konkursów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

3) dynamicznego systemu zakupów oraz systemu kwalifikowania wykonawców, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem art. 3.

3. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w następstwie wniesienia odwołania na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zorganizowania konkursu, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5.

1. Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że:

1) do tych postępowań stosuje się przepis art. 12a ustawy zmienianej w art. 2;

2) zamawiający może ponownie ocenić i odrzucić ofertę wykonawcy lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, o ile nie narusza to warunków określonych w dokumentach koncesji.

2. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do postępowań odwoławczych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które dotyczą postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem ust. 1.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 19, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 25, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 23, Dz. Urz. UE L 2023/2495 z 16.11.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90063 z 03.11.2023);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 17, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 2023/2496 z 16.11.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90064 z 03.11.2023).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-25
  • Data wejścia w życie: 2025-09-09
  • Data obowiązywania: 2025-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

