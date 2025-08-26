REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1173
USTAWA
z dnia 25 lipca 2025 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
1) użyte w art. 2 w ust. 1 w pkt 1, w art. 82 w ust. 1 oraz w art. 359 w pkt 2 wyrazy „130 000 złotych” zastępuje się wyrazami „170 000 złotych”;
2) w art. 83:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozeznanie rynku w aspekcie:
a) alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,
b) możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia,
c) podniesienia konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia.”,
b) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) warunki zamówienia sprzyjające podniesieniu konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia, których zastosowanie przewiduje zamawiający - w przypadku gdy przewidywany jest tryb udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1-5;”.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
2. Do konkursów prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2026 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 8.
1) przed dniem 1 stycznia 2026 r.,
2) po dniu 31 grudnia 2025 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy ramowej wszczętych przed dniem 1 stycznia 2026 r.
- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 9.
2. Do postępowań w sprawach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 5, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2026 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 10.
2. Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych na podstawie ustawy zmienianej w art. 6:
1) przed dniem 1 stycznia 2026 r.,
2) po dniu 31 grudnia 2025 r., w następstwie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych przed dniem 1 stycznia 2026 r.
- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 11.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
- Data ogłoszenia: 2025-08-26
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
- USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
- USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
- USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
- USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
