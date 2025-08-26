REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1173

USTAWA

z dnia 25 lipca 2025 r.

o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769, 794 i 1165) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 2 w ust. 1 w pkt 1, w art. 82 w ust. 1 oraz w art. 359 w pkt 2 wyrazy „130 000 złotych” zastępuje się wyrazami „170 000 złotych”;

2) w art. 83:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozeznanie rynku w aspekcie:

a) alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,

b) możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia,

c) podniesienia konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia.”,

b) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) warunki zamówienia sprzyjające podniesieniu konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia, których zastosowanie przewiduje zamawiający - w przypadku gdy przewidywany jest tryb udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1-5;”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w art. 23a wyrazy „130 000 zł” zastępuje się wyrazami „170 000 zł”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) użyte w art. 14b w ust. 13 oraz w art. 37a wyrazy „130 000 złotych” zastępuje się wyrazami „170 000 złotych”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1604) w art. 8a w ust. 1 wyrazy „130 000 złotych” zastępuje się wyrazami „170 000 złotych”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285) w art. 46 w ust. 1 w pkt 13 wyrazy „130 000 złotych” zastępuje się wyrazami „170 000 zł”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140 oraz z 2025 r. poz. 620, 794 i 1165) w art. 4 wyrazy „130 000 złotych” zastępuje się wyrazami „170 000 złotych”.

Art. 7.

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2026 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do konkursów prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2026 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8.

Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych zawartych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1:

1) przed dniem 1 stycznia 2026 r.,

2) po dniu 31 grudnia 2025 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy ramowej wszczętych przed dniem 1 stycznia 2026 r.

- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 9.

1. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2026 r., obowiązki zamawiającego określone w przepisach zmienianych w art. 2-5 są wykonywane na podstawie tych przepisów, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do postępowań w sprawach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 5, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2026 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 10.

1. Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2026 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych na podstawie ustawy zmienianej w art. 6:

1) przed dniem 1 stycznia 2026 r.,

2) po dniu 31 grudnia 2025 r., w następstwie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych przed dniem 1 stycznia 2026 r.

- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 11.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-26
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
