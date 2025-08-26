Art. 1.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2112) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

„ba) organizację międzynarodową, do której żołnierz został wyznaczony na stanowisko służbowe,”;

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Rekompensata

Art. 36a. 1. Weteran poszkodowany może ubiegać się o przyznanie rekompensaty z tytułu krzywd związanych z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z których tytułu przyznano świadczenia odszkodowawcze, zwanej dalej „rekompensatą”.

2. Weteran poszkodowany może otrzymać tylko jedną rekompensatę.

3. O przyznanie rekompensaty weteran poszkodowany może ubiegać się w terminie 2 lat od dnia wydania orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu, którego doznał wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa.

4. Przez czas trwania postępowania w przedmiocie przyznania statusu weterana poszkodowanego bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu.

Art. 36b. 1. Rekompensatę przyznaje się w wysokości 6000 zł za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 36a ust. 1.

2. Wysokość uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 36a ust. 1, ustala się na podstawie informacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, zawartej w decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego, w brzmieniu obowiązującym w dniu przyznania rekompensaty.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Waloryzacja, o której mowa w ust. 3, polega na pomnożeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez wskaźnik waloryzacji, z uwzględnieniem jej wcześniejszych waloryzacji. Kwota ustalona w wyniku przeprowadzonej waloryzacji zostaje zaokrąglona do pełnych setek złotych w górę.

5. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu informację o kwocie rekompensaty ogłaszają, w drodze komunikatu, każdy w swoim dzienniku urzędowym, do dnia 1 marca każdego roku.

Art. 36c. 1. Postępowanie w sprawie przyznania rekompensaty, zwane dalej „postępowaniem”, wszczyna na pisemny wniosek:

1) weterana poszkodowanego-żołnierza - Minister Obrony Narodowej;

2) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza - minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

4) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW - Szef Agencji Wywiadu.

2. Przez czas trwania postępowania bieg przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, którego to uszczerbku dotyczy wniosek o rekompensatę, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty - ulega zawieszeniu.

Art. 36d. 1. Wniosek o przyznanie rekompensaty zawiera:

1) imię i nazwisko weterana poszkodowanego;

2) numer PESEL weterana poszkodowanego;

3) adres zamieszkania i adres do korespondencji weterana poszkodowanego;

4) serię i numer legitymacji weterana poszkodowanego;

5) podpis weterana poszkodowanego lub jego pełnomocnika.

2. Weteran poszkodowany może podać we wniosku, o którym mowa w ust. 1, numer telefonu kontaktowego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie, że:

1) w związku z wypadkiem lub chorobą, na skutek których żądana jest rekompensata, weteran poszkodowany nie uzyskał zadośćuczynienia lub innego świadczenia finansowego od sprawcy czynu powodującego krzywdę lub od podmiotu innego niż sprawca czynu powodującego krzywdę;

2) w sprawie, która jest objęta wnioskiem, sąd w postępowaniu karnym nie orzekł na rzecz weterana poszkodowanego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

3) w sprawie, która jest objęta wnioskiem, nie został wydany prawomocny wyrok ani nie zawarto ugody w sprawie o zadośćuczynienie lub nie toczy się postępowanie sądowe w sprawie o zadośćuczynienie.

4. Jeżeli weteran poszkodowany uzyskał świadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających te fakty.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, to w ramach prowadzonego postępowania odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu wzywają weterana poszkodowanego do uzupełnienia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania i wskazują stwierdzone w nim braki formalne, które uniemożliwiają rozpoznanie wniosku, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Art. 36e. 1. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu rozpatrują sprawę nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

2. Po rozpatrzeniu sprawy właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła weteranowi poszkodowanemu:

1) rozstrzygnięcie w przedmiocie rekompensaty;

2) informację, że konieczne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu rekompensaty albo o rezygnacji z rekompensaty, oraz pouczenie o terminie do złożenia oświadczenia oraz o skutkach złożenia albo niezłożenia oświadczenia zgodnie z art. 36h, a także o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

3. Weteran poszkodowany niezadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie.

Art. 36f. 1. Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte - umarza także w przypadku, gdy w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa:

1) wydano prawomocny wyrok albo zawarto ugodę w sprawie o zadośćuczynienie;

2) toczy się postępowanie sądowe w sprawie o zadośćuczynienie;

3) weteran poszkodowany uzyskał zadośćuczynienie lub inne świadczenie finansowe od sprawcy czynu powodującego krzywdę lub od podmiotu innego niż sprawca czynu powodującego krzywdę;

4) sąd w postępowaniu karnym orzekł na rzecz weterana poszkodowanego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

2. Prawo do rekompensaty wygasa z dniem śmierci weterana poszkodowanego.

Art. 36g. Administratorem danych osobowych, które są zawarte w dokumentacji zgromadzonej lub sporządzonej w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek:

1) weterana poszkodowanego-żołnierza, jest Minister Obrony Narodowej;

2) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

4) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW, jest Szef Agencji Wywiadu.

Art. 36h. 1. Weteran poszkodowany składa odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu oświadczenie o przyjęciu rekompensaty albo o rezygnacji z rekompensaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia o wysokości przysługującej rekompensaty, chyba że wniósł skargę do sądu administracyjnego.

2. W przypadku wniesienia do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie o wysokości przysługującej rekompensaty termin na złożenie wybranego oświadczenia liczy się od dnia prawomocnego oddalenia skargi albo ponownego rozpatrzenia sprawy przez właściwy organ.

3. Warunkiem wypłaty rekompensaty jest złożenie oświadczenia o przyjęciu rekompensaty.

4. Złożenie oświadczenia o przyjęciu rekompensaty jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez weterana poszkodowanego wszelkich roszczeń o zadośćuczynienie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, o którym mowa w art. 36a ust. 1.

5. Oświadczenie o przyjęciu rekompensaty zawiera informację o formie wypłaty rekompensaty wraz ze wskazaniem rachunku bankowego albo adresu do wypłaty.

6. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z rekompensaty albo niezłożenie żadnego z oświadczeń w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez weterana poszkodowanego rekompensaty oraz wygaśnięciem rozstrzygnięcia o jej przyznaniu.

7. Do przywrócenia terminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Art. 36i. Przyznana kwota rekompensaty nie podlega waloryzacji.

Art. 36j. 1. Rekompensata jest wypłacana w terminie 14 dni od dnia doręczenia właściwemu organowi przyznającemu rekompensatę oświadczenia, o którym mowa w art. 36h ust. 1, o przyjęciu rekompensaty wynikającej z rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 36e ust. 2 pkt 1.

2. Rekompensatę wypłaca się ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji:

1) Ministra Obrony Narodowej - dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy;

2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych - dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy;

3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW;

4) Szefa Agencji Wywiadu - dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW.”;

3) w art. 38a w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wysokość przyznanej rekompensaty.”.