§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 2474) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią również:

1) uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów;

2) rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów;

3) protokoły zebrań rady pedagogicznej;

4) prace kontrolne i egzaminacyjne;

5) indeksy;

6) zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia;

7) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki wydane przez dyrektora szkoły.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Księga uczniów może być prowadzona także w postaci elektronicznej.

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę księga uczniów może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów w postaci elektronicznej do księgi tej wpisuje się uczniów rozpoczynających naukę w danej szkole, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej księgi w postaci elektronicznej.

4. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej księgę uczniów prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się dla uczniów wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu ukończenia albo opuszczenia przez nich szkoły.

5. Do prowadzenia księgi uczniów w postaci elektronicznej przepisy § 10 ust. 3 i 4 pkt 1, ust. 4a, 4b, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 przed wyrazem „artystyczne” dodaje się wyraz „kształcenie”,

b) w ust. 3:

- w zdaniu drugim wyraz „pieczęcią” zastępuje się wyrazem „pieczątką”,

- w zdaniu trzecim skreśla się wyrazy „realizowanych przez uczniów różnych klas”,

c) w ust. 6 w pkt 4 po wyrazach „kształcenie ogólne” dodaje się wyrazy „i kształcenie artystyczne”,

d) w ust. 7 wyrazy „art. 44i” zastępuje się wyrazami „art. 44zga”,

e) w ust. 8 wyrazy „prowadzących kształcenie ogólne” zastępuje się wyrazami „realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne”;

4) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „psychologa szkolnego” skreśla się przecinek i wyrazy „doradcę zawodowego”,

b) uchyla się ust. 4,

c) w ust. 8 po wyrazie „logopedę” skreśla się przecinek i wyrazy „doradcę zawodowego”;



5) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór arkusza ocen określają przepisy w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych. Pierwsza strona arkusza ocen powinna być opatrzona podłużną pieczątką szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.”,

b) w ust. 5 wyrazy „art. 44i” zastępuje się wyrazami „art. 44zga”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu lub promowaniu ucznia lub ukończeniu przez ucznia szkoły są:

1) uchwała rady pedagogicznej albo

2) rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- których datę podjęcia wpisuje się do arkusza ocen ucznia.”,

d) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się również adnotację o zmianie specjalności przez ucznia, o wydaniu dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, o wydaniu duplikatu dyplomu lub świadectwa, o zezwoleniu na indywidualny tok lub program nauki i o sporządzeniu kopii arkusza ocen oraz wpisuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.”,

e) w ust. 8 skreśla się wyraz „szkolnych”,

f) w ust. 9 skreśla się wyrazy „szczegółowych warunków i sposobu”;

6) w § 6 w ust. 5 po wyrazie „pieczęcią” dodaje się wyraz „urzędową”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Prace kontrolne i egzaminacyjne uczniów są przechowywane przez szkołę przez rok.”;

8) w § 9:

a) w ust. 2 wyraz „pieczęcią” zastępuje się wyrazem „pieczątką”,

b) w ust. 3 po wyrazie „pieczęcią” dodaje się wyraz „urzędową”;



9) w § 10:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 1,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych:

1) umożliwia wydruk oraz eksport, w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML, danych z dzienników, o których mowa w § 3 i § 4;

2) uwzględnia wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440), w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest zgodny ze schematem określonym we wzorze, który jest zdefiniowany w formacie XSD, opisującym sposób zapisu danych i informacji, o których mowa odpowiednio w § 3 i § 4, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4b. Wydruk, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest sporządzany na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4a, zgodnie z szablonem wizualizacji, który jest zdefiniowany w formacie XSLT, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”,

d) w ust. 6 skreśla się wyrazy „oraz opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym dyrektora szkoły”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego:

1) jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym;

2) jest zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość odczytania tego dokumentu w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 3 i § 4.”;

10) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. W dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę policealną nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.”.