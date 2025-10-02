REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1335
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 24 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią również:
1) uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów;
2) rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów;
3) protokoły zebrań rady pedagogicznej;
4) prace kontrolne i egzaminacyjne;
5) indeksy;
6) zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia;
7) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki wydane przez dyrektora szkoły.”;
2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Księga uczniów może być prowadzona także w postaci elektronicznej.
2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę księga uczniów może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.
3. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów w postaci elektronicznej do księgi tej wpisuje się uczniów rozpoczynających naukę w danej szkole, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej księgi w postaci elektronicznej.
4. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej księgę uczniów prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się dla uczniów wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu ukończenia albo opuszczenia przez nich szkoły.
5. Do prowadzenia księgi uczniów w postaci elektronicznej przepisy § 10 ust. 3 i 4 pkt 1, ust. 4a, 4b, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”;
3) w § 3:
a) w ust. 1 przed wyrazem „artystyczne” dodaje się wyraz „kształcenie”,
b) w ust. 3:
- w zdaniu drugim wyraz „pieczęcią” zastępuje się wyrazem „pieczątką”,
- w zdaniu trzecim skreśla się wyrazy „realizowanych przez uczniów różnych klas”,
c) w ust. 6 w pkt 4 po wyrazach „kształcenie ogólne” dodaje się wyrazy „i kształcenie artystyczne”,
d) w ust. 7 wyrazy „art. 44i” zastępuje się wyrazami „art. 44zga”,
e) w ust. 8 wyrazy „prowadzących kształcenie ogólne” zastępuje się wyrazami „realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne”;
4) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „psychologa szkolnego” skreśla się przecinek i wyrazy „doradcę zawodowego”,
b) uchyla się ust. 4,
c) w ust. 8 po wyrazie „logopedę” skreśla się przecinek i wyrazy „doradcę zawodowego”;
5) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wzór arkusza ocen określają przepisy w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych. Pierwsza strona arkusza ocen powinna być opatrzona podłużną pieczątką szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.”,
b) w ust. 5 wyrazy „art. 44i” zastępuje się wyrazami „art. 44zga”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu lub promowaniu ucznia lub ukończeniu przez ucznia szkoły są:
1) uchwała rady pedagogicznej albo
2) rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
- których datę podjęcia wpisuje się do arkusza ocen ucznia.”,
d) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się również adnotację o zmianie specjalności przez ucznia, o wydaniu dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, o wydaniu duplikatu dyplomu lub świadectwa, o zezwoleniu na indywidualny tok lub program nauki i o sporządzeniu kopii arkusza ocen oraz wpisuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.”,
e) w ust. 8 skreśla się wyraz „szkolnych”,
f) w ust. 9 skreśla się wyrazy „szczegółowych warunków i sposobu”;
6) w § 6 w ust. 5 po wyrazie „pieczęcią” dodaje się wyraz „urzędową”;
7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Prace kontrolne i egzaminacyjne uczniów są przechowywane przez szkołę przez rok.”;
8) w § 9:
a) w ust. 2 wyraz „pieczęcią” zastępuje się wyrazem „pieczątką”,
b) w ust. 3 po wyrazie „pieczęcią” dodaje się wyraz „urzędową”;
9) w § 10:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 1,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych:
1) umożliwia wydruk oraz eksport, w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML, danych z dzienników, o których mowa w § 3 i § 4;
2) uwzględnia wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440), w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest zgodny ze schematem określonym we wzorze, który jest zdefiniowany w formacie XSD, opisującym sposób zapisu danych i informacji, o których mowa odpowiednio w § 3 i § 4, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4b. Wydruk, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest sporządzany na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4a, zgodnie z szablonem wizualizacji, który jest zdefiniowany w formacie XSLT, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”,
d) w ust. 6 skreśla się wyrazy „oraz opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym dyrektora szkoły”,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego:
1) jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym;
2) jest zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość odczytania tego dokumentu w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 3 i § 4.”;
10) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. W dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę policealną nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
- Data ogłoszenia: 2025-10-02
- Data wejścia w życie: 2025-10-17
- Data obowiązywania: 2025-10-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
REKLAMA