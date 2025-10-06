REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1347
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 29 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Na podstawie art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019) i art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 w ust. 1 w pkt 13 wyrazy „osób dorosłych, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5 ustawy o systemie oświaty” zastępuje się wyrazami „osób, które ukończyły staż, o którym mowa w art. 119 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620), jeżeli program stażu uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego”;
2) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) osobie, która ukończyła staż - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła staż, o którym mowa w art. 119 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, jeżeli program stażu uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;”;
3) użyte w § 5 w ust. 2, w § 11, w § 20 w ust. 3, w § 35 w ust. 3, w § 55 w ust. 3 i w § 56 w ust. 1, w odpowiednim przypadku, wyrazy „osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „osoba, która ukończyła staż”;
4) w § 6:
a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Osoba, która ukończyła staż, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu, o którym mowa w art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia.”,
b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:
„12a. Osoba, która odbywa staż, o którym mowa w art. 119 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zaświadczenie o odbyciu stażu, o którym mowa w art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, osoba ta przedkłada dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie po jego ukończeniu.”,
c) w ust. 15 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoba, która ukończyła staż, i osoba, o której mowa w ust. 10, 11 i 12a, składają deklarację do dnia:”,
d) uchyla się ust. 16;
5) w § 7:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) deklaracji - w przypadku ucznia, absolwenta, osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby, która ukończyła staż, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10, 11 i 12a;”,
- uchyla się pkt 2,
b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - w przypadku ucznia, absolwenta, osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10;
2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku osoby, która ukończyła staż, osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego i osoby, o której mowa w § 6 ust. 8, 11, 12a i 14.”,
c) w ust. 5:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) deklaracji - w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby, która ukończyła staż, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10, 11 i 12a;”,
- uchyla się pkt 2,
d) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10;
2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku osoby, która ukończyła staż, osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego i osoby, o której mowa w § 6 ust. 11, 12a i 14.”;
6) w § 59 uchyla się pkt 5;
7) skreśla się użyte w § 61 w ust. 2, w § 67 i w § 112 w ust. 3, w odpowiednim przypadku, wyrazy „osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”;
8) w § 62:
a) uchyla się ust. 12,
b) uchyla się ust. 16;
9) w § 63:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”,
c) w ust. 5 uchyla się pkt 2,
d) w ust. 6 w pkt 2 skreśla się wyrazy „osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”;
10) w § 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępuje do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”;
11) w § 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępuje do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”;
12) w § 113 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz dla osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”.
§ 2.
§ 3.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4, z 2022 r. poz. 1116 oraz z 2024 r. poz. 123 i 1933.
- Data ogłoszenia: 2025-10-06
- Data wejścia w życie: 2025-10-07
- Data obowiązywania: 2025-10-07
