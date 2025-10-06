§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2024 r. poz. 552 oraz z 2025 r. poz. 542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 13 wyrazy „osób dorosłych, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5 ustawy o systemie oświaty” zastępuje się wyrazami „osób, które ukończyły staż, o którym mowa w art. 119 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620), jeżeli program stażu uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego”;

2) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) osobie, która ukończyła staż - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła staż, o którym mowa w art. 119 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, jeżeli program stażu uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;”;

3) użyte w § 5 w ust. 2, w § 11, w § 20 w ust. 3, w § 35 w ust. 3, w § 55 w ust. 3 i w § 56 w ust. 1, w odpowiednim przypadku, wyrazy „osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „osoba, która ukończyła staż”;

4) w § 6:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Osoba, która ukończyła staż, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu, o którym mowa w art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia.”,

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Osoba, która odbywa staż, o którym mowa w art. 119 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zaświadczenie o odbyciu stażu, o którym mowa w art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, osoba ta przedkłada dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie po jego ukończeniu.”,

c) w ust. 15 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoba, która ukończyła staż, i osoba, o której mowa w ust. 10, 11 i 12a, składają deklarację do dnia:”,

d) uchyla się ust. 16;



5) w § 7:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) deklaracji - w przypadku ucznia, absolwenta, osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby, która ukończyła staż, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10, 11 i 12a;”,

- uchyla się pkt 2,

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - w przypadku ucznia, absolwenta, osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10;

2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku osoby, która ukończyła staż, osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego i osoby, o której mowa w § 6 ust. 8, 11, 12a i 14.”,

c) w ust. 5:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) deklaracji - w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby, która ukończyła staż, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10, 11 i 12a;”,

- uchyla się pkt 2,

d) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, i osoby, o której mowa w § 6 ust. 10;

2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku osoby, która ukończyła staż, osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego i osoby, o której mowa w § 6 ust. 11, 12a i 14.”;

6) w § 59 uchyla się pkt 5;

7) skreśla się użyte w § 61 w ust. 2, w § 67 i w § 112 w ust. 3, w odpowiednim przypadku, wyrazy „osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”;

8) w § 62:

a) uchyla się ust. 12,

b) uchyla się ust. 16;

9) w § 63:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”,

c) w ust. 5 uchyla się pkt 2,

d) w ust. 6 w pkt 2 skreśla się wyrazy „osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”;

10) w § 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępuje do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”;

11) w § 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępuje do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”;

12) w § 113 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz dla osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,”.