§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1366 oraz z 2025 r. poz. 271) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

„§ 36a. 1. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 4 ust. 7 pkt 1, ust. 7a, ust. 9 pkt 1 lit. d albo § 35g pkt 1, Agencja wzywa tego beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa nie została rozwiązana.

2. Jeżeli beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się, że ten wniosek został złożony w terminie.

3. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 28 ust. 3, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów § 20, § 21, § 28 ust. 4 i 5 oraz § 29 ust. 2.”.