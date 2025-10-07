REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1356

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1356

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1366 oraz z 2025 r. poz. 271) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

„§ 36a. 1. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 4 ust. 7 pkt 1, ust. 7a, ust. 9 pkt 1 lit. d albo § 35g pkt 1, Agencja wzywa tego beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa nie została rozwiązana.

2. Jeżeli beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się, że ten wniosek został złożony w terminie.

3. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 28 ust. 3, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów § 20, § 21, § 28 ust. 4 i 5 oraz § 29 ust. 2.”.

§ 2.

1. W przypadku gdy beneficjent złożył wniosek o płatność końcową w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po upływie terminu określonego w § 4 ust. 7 pkt 1, ust. 7a, ust. 9 pkt 1 lit. d albo § 35g pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 i ten wniosek nie został rozpatrzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się, że został on złożony w terminie.

2. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 28 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

3. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 20, § 21, § 28 ust. 4 i 5 oraz § 29 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3.

1. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Agencja odmówiła beneficjentowi wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z powodu niespełnienia w terminie określonym w § 4 ust. 7 pkt 1, ust. 7a, ust. 9 pkt 1 lit. d albo § 35g pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 warunków, o których mowa w § 26 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, Agencja wzywa tego beneficjenta, w formie pisemnej, do spełnienia tych warunków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa o przyznaniu tej pomocy nie została rozwiązana.

2. Jeżeli beneficjent spełnił warunki, o których mowa w § 26 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się, że te warunki zostały spełnione w terminie.

3. Agencja może w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, wezwać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie złożył wyjaśnień lub nie przedstawił dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie określonym w tym przepisie, Agencja ustala spełnienie warunków, o których mowa w § 26 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na podstawie poprawnie sporządzonych dokumentów dołączonych do wniosku o płatność końcową.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-07
  • Data wejścia w życie: 2025-10-08
  • Data obowiązywania: 2025-10-08
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
REKLAMA