§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 223 i 2276, z 2021 r. poz. 1597 i 1721 oraz z 2022 r. poz. 1316 i 2455) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. 1. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 4 ust. 2 albo ust. 3 pkt 1, Agencja wzywa tego beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa nie została rozwiązana.

2. Jeżeli beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się, że ten wniosek został złożony w terminie.

3. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 27 ust. 6, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów § 19, § 20, § 27 ust. 7 i 8 oraz § 28 ust. 2.".