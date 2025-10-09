REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1361
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 6 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:
§ 1.
"§ 34a. 1. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 4 ust. 2 albo ust. 3 pkt 1, Agencja wzywa tego beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa nie została rozwiązana.
2. Jeżeli beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się, że ten wniosek został złożony w terminie.
3. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 27 ust. 6, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
4. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów § 19, § 20, § 27 ust. 7 i 8 oraz § 28 ust. 2.".
§ 2.
2. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 27 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
3. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 19, § 20, § 27 ust. 7 i 8 oraz § 28 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§ 3.
2. Jeżeli beneficjent spełnił warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się, że te warunki zostały spełnione w terminie.
3. Agencja może w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, wezwać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie złożył wyjaśnień lub nie przedstawił dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie określonym w tym przepisie, Agencja ustala spełnienie warunków, o których mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na podstawie poprawnie sporządzonych dokumentów dołączonych do wniosku o płatność końcową.
§ 4.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2025-10-09
- Data wejścia w życie: 2025-10-10
- Data obowiązywania: 2025-10-10
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
