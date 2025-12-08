REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1725

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 883 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie inspekcji państwa portu (Dz. U. z 2020 r. poz. 90) dodaje się pkt 83 w brzmieniu:

„83) Dokument zgodności FuelEU wydawany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1805 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (FuelEU document of compliance issued in accordance with Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC).”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1805 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 234 z 22.09.2023, str. 48).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-08
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
Zmienia:

