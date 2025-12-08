REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1725
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu2)
Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 883 i 1535) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„83) Dokument zgodności FuelEU wydawany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1805 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (FuelEU document of compliance issued in accordance with Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC).”.
§ 2.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1805 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 234 z 22.09.2023, str. 48).
- Data ogłoszenia: 2025-12-08
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
