Art. 1.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady i podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych;

2) organizację i tryb prowadzenia badań, o których mowa w pkt 1, oraz zakres związanych z nimi obowiązków;

3) zasady i podstawy prowadzenia:

a) krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

b) krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju.”;

2) w art. 2:

a) pkt 11b otrzymuje brzmienie:

„11b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480), osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne lub inną osobę fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek, z wyjątkiem prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego na własne potrzeby lub działalności polegającej na produkcji wyrobów lub świadczeniu usług na własne potrzeby;”,

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a-12c w brzmieniu:

„12a) rejestr REGON - krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej;



12b) rejestr TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju;

12c) numer identyfikacyjny REGON - numer identyfikacyjny podmiotu w rejestrze REGON;”,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) standardy klasyfikacyjne - hierarchicznie usystematyzowane podziały lub zbiory:

a) działalności wykonywanej przez podmioty gospodarki narodowej,

b) wyrobów i usług występujących w obrocie gospodarczym,

c) obiektów budowlanych,

d) obiektów majątku trwałego;”;

3) w art. 13 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stosowania standardów klasyfikacyjnych, numeru identyfikacyjnego REGON i oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze TERYT;”;

4) w art. 25 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: rejestru REGON i rejestru TERYT;”;

5) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Badania statystyczne mogą być prowadzone z udziałem rachmistrzów spisowych, rzeczoznawców i ankieterów statystycznych.

2. Zadaniem rachmistrzów spisowych jest zbieranie danych statystycznych w spisach powszechnych.

3. Zasady i tryb powoływania rachmistrzów spisowych określa ustawa, o której mowa w art. 9 ust. 1.

4. Zadaniem rzeczoznawców jest przygotowywanie opinii i ocen dotyczących określonego przedmiotu badań statystycznych.

5. Rzeczoznawcą może być osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca wiedzę specjalistyczną w dziedzinie stanowiącej przedmiot badań statystycznych, w którego zakresie przygotowuje opinie i oceny.

6. Rzeczoznawca wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

7. Zadaniem ankieterów statystycznych jest zbieranie danych w badaniach statystycznych innych niż spisy powszechne.

8. Ankieterem statystycznym może być osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych.

9. Ankieter statystyczny może wykonywać czynności w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

10. Ankieter statystyczny w czasie wykonywania czynności jest obowiązany do posiadania i okazywania legitymacji, która jest wydawana przez dyrektora urzędu statystycznego.

11. Legitymacja ankietera statystycznego zawiera informacje dotyczące:

1) imienia i nazwiska ankietera statystycznego;

2) numeru ankietera statystycznego;

3) upoważnienia do zbierania przez ankietera statystycznego danych w badaniach statystycznych;

4) numeru i daty ważności legitymacji;

5) organu wydającego legitymację;

6) danych kontaktowych urzędu, w którym ankieter statystyczny jest zatrudniony;

7) przetwarzania danych osobowych i tajemnicy statystycznej.

12. Legitymacja ankietera statystycznego podlega wymianie, zwrotowi lub unieważnieniu.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których legitymacja ankietera statystycznego podlega wymianie, zwrotowi lub unieważnieniu, tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji, a także wzór legitymacji ankietera statystycznego, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego postępowania przy wymianie, zwrocie, unieważnieniu lub utracie legitymacji ankietera statystycznego oraz konieczność właściwej identyfikacji posiadacza tej legitymacji.

14. Rachmistrzom spisowym i ankieterom statystycznym w czasie wykonywania czynności określonych odpowiednio w ust. 2 i 7 przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.”;

6) w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1,” zastępuje się wyrazami „numeru identyfikacyjnego REGON”;

7) użyte w art. 35a w ust. 3 i w art. 35aa, w różnym przypadku, wyrazy „krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „rejestr REGON”;

8) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi organami administracji państwowej:

1) opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych:

a) standardy klasyfikacyjne:

- Polską Klasyfikację Działalności (PKD),

- Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU),

- Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB),

- Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT),

b) wzajemne relacje między dotychczasowymi i nowymi albo zmienianymi standardami klasyfikacyjnymi,

c) interpretacje standardów klasyfikacyjnych;

2) wskazuje okres równoczesnego stosowania dotychczasowego i nowego albo zmienianego standardu klasyfikacyjnego.

2. Standardy klasyfikacyjne stosuje się w statystyce publicznej, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej.

3. W przypadku Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wzajemne relacje między dotychczasową i nową albo zmienianą klasyfikacją obejmują:

1) wzajemne relacje wieloznaczne;

2) wzajemne relacje jednoznaczne;

3) szczegółowe interpretacje wzajemnych relacji wieloznacznych.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, opracowując standardy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, uwzględnia:

1) potrzeby użytkowników danego standardu klasyfikacyjnego;

2) adekwatność długości okresu równoczesnego stosowania dotychczasowego i nowego albo zmienianego standardu klasyfikacyjnego do zakresu wprowadzanych zmian.

5. W przypadku Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego uwzględnia również konieczność:

1) zachowania zgodności metodologicznej, pojęciowej, zakresowej i kodowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z klasyfikacją działalności określoną w przepisach prawa Unii Europejskiej;

2) zapewnienia poszczególnym rejestrom urzędowym możliwości automatycznego przeklasyfikowania wskazanych przedmiotów działalności;

3) zapewnienia podmiotom gospodarki narodowej możliwości wykorzystania wzajemnych relacji między dotychczasową i nową albo zmienianą klasyfikacją do samodzielnego określenia wykonywanych rodzajów działalności.

6. W przypadku Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego uwzględnia również konieczność zachowania zgodności metodologicznej, pojęciowej, zakresowej i kodowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z klasyfikacją produktów według działalności określoną w przepisach prawa Unii Europejskiej.

7. Rada Ministrów wprowadza, w drodze rozporządzenia, standardy klasyfikacyjne, wzajemne relacje między dotychczasowym i nowym albo zmienianym standardem klasyfikacyjnym oraz okres równoczesnego stosowania dotychczasowego i nowego albo zmienianego standardu klasyfikacyjnego, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zachowanie wymagań określonych w ust. 4-6.”;

9) po art. 40 dodaje się art. 40a i art. 40b w brzmieniu:

„Art. 40a. W przypadku Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wzajemne relacje między dotychczasową i nową albo zmienianą klasyfikacją umożliwiają:

1) podmiotom wykonującym działalność gospodarczą dokonanie zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestrze REGON w zakresie dotyczącym zmiany przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przed upływem okresu równoczesnego stosowania dotychczasowej i nowej albo zmienianej klasyfikacji;

2) automatyczne przeklasyfikowanie przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz we wpisach w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w rejestrze REGON po upływie okresu równoczesnego stosowania dotychczasowej i nowej albo zmienianej klasyfikacji.

Art. 40b. 1. Po wydaniu nowych albo po zmianie dotychczasowych przepisów w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) podmioty wpisane do rejestru REGON, składając wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze, są obowiązane do wskazania przedmiotu działalności według nowej albo zmienianej klasyfikacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podmiot składa przed upływem okresu równoczesnego stosowania dotychczasowej i nowej albo zmienianej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, przedmiot działalności w rejestrze REGON jest zmieniany automatycznie w sposób ustalony we wzajemnych relacjach między dotychczasową i nową albo zmienianą klasyfikacją.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do wpisów w rejestrze REGON zmienianych na podstawie danych i informacji przekazywanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.”;

10) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi w systemach teleinformatycznych:

1) rejestr REGON;

2) rejestr TERYT.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, jest jednostka obsługi statystyki publicznej, utworzona na podstawie art. 27, której zadaniem jest dostarczanie i rozwój usług informatycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez służby statystyki publicznej.”;

11) w art. 42:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rejestr REGON obejmuje:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rejestr REGON służy ewidencjonowaniu podmiotów gospodarki narodowej i ich jednostek lokalnych oraz zapewnieniu dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej i ich jednostkach lokalnych.”,

c) w ust. 3:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „rejestru podmiotów” zastępuje się wyrazami „rejestru REGON”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwa, adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, adres miejsca wykonywania działalności, o ile takie miejsce posiada, adres do doręczeń oraz nazwa podmiotu, na którego adres jest kierowana korespondencja, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dodatkowo imiona i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania i numer PESEL, o ile taki posiada;”,

- w pkt 2a po wyrazach „numery identyfikacyjne” dodaje się wyraz „REGON”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) forma prawna - podstawowa i szczególna - oraz forma własności;”,

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) typ podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa albo samorządowy zakład budżetowy, jeżeli dotyczy;”,

- pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

„4) wykonywana działalność, w tym przedmiot przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

5) daty:

a) powstania podmiotu,

b) rozpoczęcia działalności,

c) zawieszenia i wznowienia działalności,

d) wpisu do ewidencji lub rejestru,

e) orzeczenia o ogłoszeniu upadłości,

f) zakończenia postępowania upadłościowego,

g) orzeczenia o otwarciu likwidacji i zakończenia postępowania likwidacyjnego,

h) zaprzestania wykonywania działalności - w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli została zgłoszona,

i) zakończenia działalności, jeżeli została zgłoszona,

j) zgonu albo znalezienia zwłok - w przypadku:

- osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

- pozostałych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

k) skreślenia z ewidencji lub rejestru,

l) wpisu do rejestru REGON i skreślenia z tego rejestru;

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru lub ewidencji i nadany przez ten organ numer, o ile został nadany;”,

- pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) dotyczące jednostek lokalnych w zakresie informacji:

a) określonych w:

- pkt 1 w zakresie:

- - nazwy i adresu siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub

- - adresu miejsca wykonywania działalności w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

- pkt 2, o ile dana jednostka lokalna posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- pkt 4-8,

- pkt 10, o ile dana jednostka lokalna posiada takie dane kontaktowe,

b) o samodzielnym sporządzaniu sprawozdania finansowego;

10) numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej oraz adres do doręczeń elektronicznych, o ile podmiot takie posiada.”,

d) w ust. 3a:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „rejestru podmiotów” zastępuje się wyrazami „rejestru REGON”,

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie odpowiadającym danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3-6, oraz adresu do doręczeń elektronicznych;

2) dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przedmiot przeważającej działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, o ile podmiot takie posiada, a także adres do doręczeń.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru REGON oraz informowania o zmianach w zakresie danych określonych w ust. 3 pkt 1-6 i 10.”,

f) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o wpis do rejestru REGON składa się w wybranym urzędzie statystycznym - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę informacji objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie wpisu z tego rejestru - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie.”,

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy informacji objętych wpisem, które nie są przedmiotem wpisu w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.”,

h) uchyla się ust. 9,

i) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Wpis do rejestru REGON następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem numeru identyfikacyjnego REGON. Wpis do rejestru REGON w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje z chwilą automatycznego zamieszczenia tych danych w rejestrze.

11. Wpis do rejestru REGON, z jednoczesnym nadaniem numeru identyfikacyjnego REGON, zmiana wpisu lub jego skreślenie, dotyczące podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, następują bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego.”,

j) w ust. 12 po wyrazach „numerze identyfikacyjnym” dodaje się wyraz „REGON”,

k) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Nadanie numeru identyfikacyjnego REGON i przekazanie informacji w tym przedmiocie do Krajowego Rejestru Sądowego następuje w terminie 3 dni, jeżeli zachodzi konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z rejestrem TERYT lub ustalenia, czy podmiotowi nie został uprzednio nadany numer identyfikacyjny REGON.”;

12) użyte w art. 42 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6a, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 14 oraz w art. 45 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy „rejestr podmiotów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „rejestr REGON”;

13) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Rejestr REGON jest aktualizowany na podstawie:

1) danych objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2, przekazywanych odpowiednio z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników - w zakresie podmiotów wskazanych w art. 42 ust. 6a;

2) danych oraz informacji przekazywanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w zakresie podmiotów wskazanych w art. 42 ust. 7 pkt 1;

3) danych przekazywanych z systemu informacji oświatowej - w zakresie podmiotów wskazanych w art. 42 ust. 7 pkt 3;

4) informacji z wniosków podmiotów gospodarki narodowej składanych do rejestru REGON w trybie określonym w art. 42 ust. 5 i 6.

2. Dane gromadzone w rejestrze REGON są aktualizowane na podstawie:

1) danych przekazywanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników - w zakresie informacji o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacji o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

2) danych z rejestru PESEL - w zakresie numeru PESEL, imion i nazwiska osoby fizycznej, o ile w danym przypadku jest to możliwe;

3) danych przekazywanych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie informacji o liczbie pracujących;

4) zmian w rejestrze TERYT - w zakresie adresu siedziby, adresu miejsca wykonywania działalności, miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń, o ile w danym przypadku jest to możliwe;

5) danych otrzymanych od organów prowadzących ewidencje lub rejestry albo danych ujawnionych w tych ewidencjach lub rejestrach;

6) art. 40b ust. 3;

7) zmian szczególnych form prawnych podmiotów;

8) weryfikacji wpisów w zakresie dotyczącym zaklasyfikowania grup podmiotów:

a) według form prawnych lub form własności lub

b) jako jednostek sektora finansów publicznych.

3. Wpis zostaje skreślony z rejestru REGON z urzędu w przypadku:

1) wielokrotnego nadania numeru identyfikacyjnego REGON;

2) zgonu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - na podstawie danych z rejestru PESEL, a jeżeli osobie tej nie został nadany numer PESEL - na podstawie wiarygodnej informacji o dacie zgonu albo znalezienia zwłok tej osoby fizycznej wpisanej do rejestru REGON;

3) skreślenia wpisu stowarzyszenia z wykazów stowarzyszeń nadzorowanych przez starostów lub prezydentów miast;

4) zniesienia lub likwidacji podmiotu;

5) niewpisania podmiotu do właściwej ewidencji lub właściwego rejestru, jeżeli wpis ten jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, urząd statystyczny dokonuje skreślenia wpisu z rejestru REGON po poinformowaniu podmiotu, którego dany wpis dotyczy.

5. Na wniosek osoby, która przedstawi dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie w rejestrze REGON, zostają skreślone z rejestru REGON dane adresowe tej nieruchomości, jeżeli podmiot wpisany do rejestru REGON nie dokona odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, urząd statystyczny wzywa podmiot wpisany do rejestru REGON do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Na wniosek osoby, która wykaże, że jest użytkownikiem uprawnionym do korzystania z danych kontaktowych, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 10, ujawnionych we wpisie w rejestrze REGON, skreśla się z tego rejestru wskazane w tym wniosku dane kontaktowe.

8. Aktualizacja oraz skreślenie danych lub informacji, o których mowa w ust. 1-3, 5 i 7, następuje w formie czynności materialno-technicznej.

9. Aktualizacja oraz skreślenie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2, 3, 5 i 7, nie mają zastosowania do informacji przekazywanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani systemu informacji oświatowej.”;

14) w art. 43:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym REGON jest udostępniana w sposób, o którym mowa w art. 45a.

2. Udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych potwierdzeniem nadania numeru identyfikacyjnego REGON jest również ujawnienie tego numeru w tej ewidencji lub w tych rejestrach.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru REGON osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanych im i ich jednostkom lokalnym numerach identyfikacyjnych REGON, niepóźniej niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.”,

d) w ust. 4 po wyrazach „numerze identyfikacyjnym” dodaje się wyraz „REGON”;

15) w art. 44:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Organy prowadzące rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są obowiązane do wpisywania numeru identyfikacyjnego REGON danego podmiotu nadanego w rejestrze REGON i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji.

1a. Rejestr REGON udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnemu Rejestrowi Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników informację o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym REGON.”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie:”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym REGON i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem,”,

- w pkt 2 wyrazy „rejestru podmiotów” zastępuje się wyrazami „rejestru REGON”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, kwartalnie, zgromadzone w rejestrze REGON informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym REGON i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Dane z rejestru REGON udostępnia się komornikom sądowym w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań w związku z:

1) prowadzeniem postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

2) wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniem spisu inwentarza.



2b. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 2a, są udostępniane:

1) za pośrednictwem usług sieciowych, po uwierzytelnieniu użytkownika systemu teleinformatycznego, lub

2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513), lub

3) w postaci papierowej, jeżeli nie jest możliwe ich udostępnienie w postaci elektronicznej - w przypadku wniosków o udostępnienie danych dotyczących pojedynczych podmiotów.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje udostępniane w trybie ust. 2 i 2a nie mogą obejmować danych, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8.”;

16) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie numeru identyfikacyjnego REGON oraz informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1-4, 5 lit. a-i, j tiret pierwsze oraz lit. k i l, a także pkt 6 i 9, z wyłączeniem numeru PESEL i adresu zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli nie został wskazany jako adres wykonywania działalności, rejestr REGON jest jawny i dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a. Dodatkowo są udostępniane dane dotyczące: adresu do doręczeń oraz nazwy podmiotu, na którego adres jest kierowana korespondencja, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej, adresu do doręczeń elektronicznych oraz strony internetowej, w przypadku gdy podmiot nie sprzeciwił się ich udostępnieniu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

„1a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, jest zgłaszany przez podmiot na wniosku składanym w wybranym urzędzie statystycznym. Przepisy art. 42 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

1b. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podmiotów publicznych i nie dotyczy danych ujawnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, a także danych kontaktowych przekazywanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, w przypadku gdy podmiot wyraził zgodę na ich udostępnienie.

1c. W przypadku podmiotów, które zgodnie z danymi i informacjami przekazanymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podjęły działalności gospodarczej po uzyskaniu wpisu do rejestru REGON, informacje o wpisie tej działalności nie są udostępniane.

1d. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostały skreślone z rejestru REGON, informacje i dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane przez 10 lat od dnia ich skreślenia z rejestru.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Dane zawarte w rejestrze REGON udostępnia się nieodpłatnie podmiotom wchodzącym w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub działającym na rzecz tego systemu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)), do celów prowadzenia przez nie badań naukowych, na pisemny wniosek tych podmiotów.

6. Jeżeli udostępnienie danych zawartych w rejestrze REGON do celów, o których mowa w ust. 5, wymaga poniesienia kosztów, dane te udostępnia się pod warunkiem uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.”;

17) art. 45a otrzymuje brzmienie:

„Art. 45a. Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1, zawarte w rejestrze REGON, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz za pomocą usług sieciowych.”;

18) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób prowadzenia i aktualizacji rejestru REGON;

2) wzory formularzy:

a) wniosków o wpis, o zmianę informacji objętych wpisem w rejestrze REGON oraz o skreślenie wpisu z tego rejestru,

b) zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON.

2. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia:

1) identyfikacji podmiotów rejestru REGON i ich jednostek lokalnych oraz wskazania form prawnych wpisywanych do rejestru REGON;

2) kompletności oraz aktualizacji informacji gromadzonych w rejestrze REGON;

3) przejrzystości formularzy wniosków i zaświadczeń oraz łatwości ich wypełniania;

4) kompletności informacji podlegających wpisaniu do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na uwadze ograniczenie zakresu tych danych do niezbędnego minimum.”;

19) w art. 47:

a) uchyla się ust. 1,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rejestr TERYT służy zapewnieniu możliwości jednolitego kodowania obiektów terytorialnych w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej.”,

c) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Rejestr terytorialny” zastępuje się wyrazami „Rejestr TERYT”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) identyfikatorów i nazw ulic;”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) identyfikacji adresowej budynków i mieszkań.”,

d) uchyla się ust. 2a-3;

20) po art. 47 dodaje się art. 47a-47l w brzmieniu:

„Art. 47a. 1. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego obejmuje identyfikatory i nazwy jednostek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. poz. 603 i 656, z 1999 r. poz. 1182 oraz z 2001 r. poz. 497) i ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

2. W systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego - w gminach, w których jedna z miejscowości posiada status miasta, a pozostałe miejscowości mają charakter wiejski - identyfikatory są nadawane dla gminy oraz dodatkowo dla miasta i obszaru wiejskiego.

3. Aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego dokonuje się z urzędu na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz przepisów wydawanych na podstawie:

1) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436);

2) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

3) art. 5a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Art. 47b. 1. System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje urzędowe nazwy, rodzaje oraz identyfikatory miejscowości określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443).

2. Aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw miejscowości dokonuje się z urzędu w zakresie urzędowych nazw i rodzajów miejscowości oraz zmian w podziale terytorialnym kraju na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a ust. 3.

Art. 47c. 1. System identyfikatorów i nazw ulic obejmuje nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał rad gmin o ich nadaniu, z uwzględnieniem standaryzacji nazw ulic, oraz identyfikatory tych nazw.

2. Aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw ulic dokonuje się z urzędu na podstawie:

1) przekazanych przez gminy informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic;

2) danych przekazanych przez gminy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019 i 1542);

3) przepisów, o których mowa w art. 47a ust. 3 i art. 47b ust. 1.

Art. 47d. 1. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje jednostki podziału dokonanego dla celów statystycznych, którymi są rejony statystyczne i obwody spisowe.

2. W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą:

1) wykaz identyfikatorów tych jednostek zawierający liczbę budynków, liczbę mieszkań oraz numer obrębu ewidencyjnego;

2) wektorowa warstwa granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

3. Aktualizacji systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych dokonuje się z urzędu co najmniej raz w roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w:

1) podziale terytorialnym kraju;

2) zabudowie poszczególnych terenów;

3) podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe;

4) podziale na obręby ewidencyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Art. 47e. 1. System identyfikacji adresowej budynków i mieszkań obejmuje:

1) budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie;

2) mieszkania.

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, są określone przez dane adresowe, w tym za pomocą identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, identyfikatorów i nazw miejscowości oraz identyfikatorów i nazw ulic, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice, a także za pomocą numerów:

1) rejonu statystycznego;

2) obwodu spisowego;

3) obrębu ewidencyjnego;

4) działki ewidencyjnej - w odniesieniu do budynków oddanych do użytkowania po dniu 23 kwietnia 2012 r.

3. Aktualizacji systemu identyfikacji adresowej budynków i mieszkań dokonuje się z urzędu na podstawie:

1) przekazanych przez gminę informacji o nadaniu i zmianach numeracji porządkowej budynków;

2) danych zgromadzonych w ewidencjach i w rejestrze, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

3) sporządzanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego elektronicznych wykazów budynków i mieszkań oddanych do użytkowania w każdym kwartale roku kalendarzowego oraz ich ubytków;

4) zmian w systemach, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1-3, oraz informacji dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym kraju, przekazanych przez gminy.

Art. 47f. 1. Aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego oraz systemu identyfikatorów i nazw miejscowości dokonuje się w terminie 4 dni roboczych od dnia, od którego przepisy stanowiące podstawę tej aktualizacji mają być stosowane.

2. W ramach aktualizacji systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz systemu identyfikacji adresowej budynków i mieszkań mogą być dodatkowo wprowadzane zmiany wynikające ze spisów powszechnych.

Art. 47g. Aktualizacja danych gromadzonych w systemach objętych rejestrem TERYT jest dokonywana z urzędu również na podstawie przeprowadzonej weryfikacji tych danych ze stanem prawnym lub faktycznym, w tym z danymi zawartymi w innych urzędowych ewidencjach i rejestrach.

Art. 47h. 1. Przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w systemach, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1-2a i 4, dokonuje się na podstawie danych przestrzennych udostępnianych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Na potrzeby rejestru TERYT służby statystyki publicznej prowadzą w systemie teleinformatycznym bazę danych przestrzennych obejmującą zbiory danych przestrzennych dotyczące przebiegu granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

Art. 47i. 1. Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego na potrzeby prowadzenia i aktualizacji rejestru TERYT po zakończeniu każdego kwartału sporządzają i przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego elektroniczne wykazy, o których mowa w art. 47e ust. 3 pkt 3.

2. Elektroniczne wykazy, o których mowa w art. 47e ust. 3 pkt 3, obejmują:

1) dane adresowe i identyfikacyjne powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego sporządzającego wykaz;

2) dla budynków i mieszkań oddanych do użytkowania:

a) dane adresowe,

b) dane obejmujące numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej,

c) ich charakterystykę,

d) informacje dotyczące oddania budynku do użytkowania,

e) informacje o rodzaju własności budynku, z wyłączeniem danych osobowych,

f) dane identyfikacyjne inwestora, z wyłączeniem osób fizycznych;

3) dla ubytków budynków i mieszkań:

a) dane adresowe,

b) dane obejmujące numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej,

c) informacje o zakresie ubytku.

Art. 47j. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na potrzeby aktualizacji rejestru TERYT przekazuje w podziale na jednostki podziału terytorialnego informacje dotyczące adresów zameldowania na pobyt stały i czasowy osób fizycznych zawarte w rejestrze PESEL, z wyłączeniem danych osobowych.

Art. 47k. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby prowadzenia i aktualizacji rejestru TERYT:

1) informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic;

2) informacje o zmianach numeracji porządkowej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, jeżeli znajduje się w nich przynajmniej jedno mieszkanie;

3) informacje o nadaniu nowych numerów porządkowych dla nowo budowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, jeżeli znajduje się w nich przynajmniej jedno mieszkanie;

4) zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym kraju.

Art. 47l. Organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem organów samorządu województwa, oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego współdziałają z jednostkami służb statystyki publicznej przy wyjaśnianiu wątpliwości co do poprawności informacji gromadzonych w rejestrze TERYT w zakresie systemów, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 2a-4, w przypadku gdy zwrócą się o to jednostki służb statystyki publicznej.”;

21) w art. 48:

a) w ust. 1 wyrazy „Rejestr terytorialny” zastępuje się wyrazami „Rejestr TERYT”,

b) uchyla się ust. 2,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dane z systemów, o których mowa w art. 47 ust. 2, są powszechnie i nieodpłatnie dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz za pośrednictwem usług sieciowych.”;

22) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. 1. Organy prowadzące rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji publicznej oraz sądy prowadzące rejestry sądowe, jeżeli te rejestry i systemy są prowadzone w systemie teleinformatycznym, są obowiązane do stosowania przyjętych w rejestrze TERYT identyfikatorów jako standardu identyfikacji terytorialnej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

2. Po każdorazowej aktualizacji systemów, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1-2a, organy i sądy, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do niezwłocznego dokonania zmian wynikających z tej aktualizacji w prowadzonych przez siebie rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej - w przypadku gdy zmiany mają charakter jednoznaczny, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

3. Identyfikatory zawarte w rejestrze TERYT są stosowane w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej, w tym w rejestrach sądowych:

1) zawierających dane adresowe - w pełnym zakresie obejmującym identyfikatory gmin i miejscowości, a jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice - obejmującym również identyfikatory nazw ulic;

2) niezawierających danych adresowych - w zakresie uwzględniającym potrzeby danego rejestru lub systemu.”;

23) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemach wchodzących w skład rejestru TERYT,

2) sposób prowadzenia i aktualizacji systemów wchodzących w skład rejestru TERYT, w tym terminy i tryb przekazywania przez organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do aktualizacji tych systemów oraz szczegółowy zakres informacji i zbiorów danych przekazywanych przez poszczególne organy,

3) zakres standaryzacji nazw ulic ujętych w systemie identyfikatorów i nazw ulic

- mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności danych zgromadzonych w rejestrze TERYT, jednoznacznej identyfikacji jednostek terytorialnych oraz jednolitego kodowania adresów występujących w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej oraz uwzględniając sposób i kryteria zapisu nazw ulic, zgodność tych nazw z zasadami pisowni języka polskiego oraz wykaz cech dla nazw ulic ujętych w systemie.”.