Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1863
USTAWA
z dnia 21 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1864
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1862
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1861
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie udziału służb i pozostałych podmiotów w budowie, utrzymaniu i rozwoju Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej oraz szczegółowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach tego systemu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1860
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu korzystania z Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej, minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz minimalnego poziomu bezpieczeństwa usług tego systemu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1859
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1858
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1857
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1856
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1855
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1854
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1853
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1852
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1851
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1850
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1849
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1848
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1847
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1846