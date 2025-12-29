REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1863

USTAWA

z dnia 21 listopada 2025 r.

o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-29
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1864

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1863

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1862

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1861

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie udziału służb i pozostałych podmiotów w budowie, utrzymaniu i rozwoju Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej oraz szczegółowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach tego systemu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1860

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu korzystania z Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej, minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz minimalnego poziomu bezpieczeństwa usług tego systemu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1859

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1858

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1857

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1856

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1855

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1854

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1853

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1852

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1851

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1850

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1849

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1848

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1847

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1846

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1845

REKLAMA