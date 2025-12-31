REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1888
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1893
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1892
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1891
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1890
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1889
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1888
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2026 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1887
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1886
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1885
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1884
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1883
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1882
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1881
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1880
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1879
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1878
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1877
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1876
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1875
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1874