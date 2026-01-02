REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-02
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1

USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania jednorazowych odpraw pieniężnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1899

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania rent wyrównawczych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1898

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1897

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części oraz działań podejmowanych po zakończeniu tej likwidacji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1896

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie finansowania świadczeń przysługujących pracownikom przebywającym na urlopach górniczych albo urlopach dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla tych pracowników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1895

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1894

USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1893

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1892

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1891

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1890

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1889

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1888

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2026 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1887

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1886

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1885

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1884

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1883

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1882

