Art. 1.

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16:

a) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) dużej liczbie kąpiących się - rozumie się przez to liczbę kąpiących się, którą rada gminy kieruje się, gdy wyznacza kąpielisko, uwzględniając w szczególności wcześniejsze tendencje, udostępnianą infrastrukturę, udogodnienia lub inne środki podjęte w celu promowania kąpieli;”,

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) klasyfikacji wody w kąpielisku - rozumie się przez to przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej klasy ze względu na jej właściwości, dokonane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny jakości wody z bieżącego sezonu kąpielowego oraz trzech poprzedzających go sezonów kąpielowych;”,

c) po pkt 50b dodaje się pkt 50c w brzmieniu:

„50c) stałym zakazie kąpieli - rozumie się przez to zakaz kąpieli trwający przez co najmniej jeden pełny sezon kąpielowy;”;

2) w art. 44 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W terminie 30 dni od dnia przekazania wykazu kąpielisk, o którym mowa w ust. 3, Komisji Europejskiej Główny Inspektor Sanitarny przekazuje ten wykaz Prezesowi Wód Polskich oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.”;

3) w art. 45 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w art. 346 ust. 5,”;

4) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. 1. W terminie do dnia 31 stycznia w odniesieniu do poprzedniego roku Główny Inspektor Sanitarny przekazuje właściwym ze względu na lokalizację kąpieliska organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami informacje o kąpieliskach, w których woda nie została zaklasyfikowana jako doskonała lub dobra.

2. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami w ramach posiadanych kompetencji podejmują praktyczne i proporcjonalne środki w celu zwiększania liczby kąpielisk, w których woda jest klasyfikowana jako doskonała lub dobra, ze szczególnym uwzględnieniem kąpielisk, o których mowa w ust. 1.”;

5) w art. 47 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ostrzeżenie społeczeństwa za pomocą znaku ostrzegawczego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 49 oraz poinformowanie o przyczynach zanieczyszczenia oraz podjętych działaniach na podstawie profilu wody w kąpielisku.”;

6) w art. 240 w ust. 3 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) informują właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o podjętych działaniach i ustaleniach, o których mowa w art. 346 ust. 9;”;

7) w art. 344 w ust. 5 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) przeprowadza kontrole wody w zakresie wystąpienia zakwitu sinic, jeżeli profil wody w kąpielisku wskazuje na możliwość ich rozmnożenia - w celu szybkiego wykrycia zagrożenia dla zdrowia kąpiących się;

10) przeprowadza kontrole wody, jeżeli profil wody w kąpielisku wskazuje na tendencję do rozmnażania się makro-alg lub fitoplanktonu morskiego, i przekazuje niezwłocznie ich wyniki właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w celu dokonania oceny możliwości ich akceptowania oraz oceny zagrożenia dla zdrowia oraz podejmuje odpowiednie środki zarządzania, w tym informuje społeczeństwo o zaleceniach właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.”;

8) w art. 345 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej niewcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz niemniej niż trzech próbek rozłożonych równomiernie w całym sezonie kąpielowym w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.

2. W odniesieniu do kąpieliska, w którym sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni, harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej niewcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz niemniej niż dwóch próbek rozłożonych równomiernie w całym sezonie kąpielowym w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.”;

9) w art. 346:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności w przypadku stwierdzenia wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub zakwitu sinic, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora kąpieliska, w drodze decyzji, do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. W przypadku niespełnienia wymagań dotyczących parametrów mikrobiologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dodatkowo informuje o niespełnieniu tych wymagań Wody Polskie, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w przypadku kąpieliska położonego na:

1) terenie parku narodowego - także dyrektora parku narodowego;

2) polskich obszarach morskich - także właściwego dyrektora urzędu morskiego;

3) śródlądowej drodze wodnej - także właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W każdym przypadku, gdy na obszarze dorzecza zostało stwierdzone zdarzenie powodujące transgraniczne negatywne oddziaływanie na jakość wody w kąpielisku, organy, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 i 7-10, informują Głównego Inspektora Sanitarnego o tej sytuacji, prowadzą z nim i między sobą wymianę informacji oraz podejmują wspólne działania mające na celu kontrolę tego negatywnego oddziaływania. Główny Inspektor Sanitarny współpracuje z organami, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 i 7-10, prowadzi z nimi wymianę informacji oraz koordynuje działania właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie sprawowanego nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach.

7. Wojewoda niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 2 dni od dnia uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6, zawiadamia odpowiednie władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej o stwierdzeniu transgranicznego negatywnego oddziaływania na jakość wody w kąpielisku, prowadzi z nimi wymianę informacji oraz wspólne działania mające na celu kontrolę tego negatywnego oddziaływania.”,

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wody Polskie, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta informują właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o działaniach i ustaleniach podjętych w ramach swoich ustawowych kompetencji.”;

10) w art. 347:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Prezesowi Wód Polskich oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zestawienie kąpielisk, w których woda została zaklasyfikowana jako niedostateczna lub dostateczna lub w przypadku których nastąpiło pogorszenie klasyfikacji wody, corocznie w terminie 30 dni od dnia przekazania tego zestawienia Komisji Europejskiej - w celu podejmowania praktycznych i proporcjonalnych środków, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia liczby kąpielisk, w których woda jest klasyfikowana jako doskonała lub dobra.”,

b) w ust. 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi w kilku językach i aktualizuje internetowy serwis kąpieliskowy zawierający informacje dotyczące kąpielisk, w szczególności:”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku kąpielisk, w których mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia - informacje o:

a) możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń, w tym o prawdopodobieństwie takich zanieczyszczeń oraz przypuszczalnym okresie ich trwania,

b) liczbie dni, w których w poprzednim sezonie kąpielowym kąpiel była zakazana z powodu krótkotrwałego zanieczyszczenia,

c) ostrzeżeniu o każdym występującym lub przewidywanym krótkotrwałym zanieczyszczeniu,

d) przyczynach krótkotrwałego zanieczyszczenia oraz środkach podjętych w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się na kontakt z tym zanieczyszczeniem oraz w celu zwalczania przyczyn tego zanieczyszczenia,

e) warunkach, które mogą prowadzić do wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia;”,

- w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w przypadku kąpielisk, w których woda jest klasyfikowana jako niedostateczna - informacje o przyczynach zanieczyszczenia i środkach podjętych w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się na kontakt z tym zanieczyszczeniem oraz w celu zwalczania przyczyn tego zanieczyszczenia.”.