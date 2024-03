QUIZ Rozpoznasz kierunek po... kodzie lotniska? Podróżnicy będą mieli 10/10

Często podróżujesz? Lotnisko to Twój drugi dom? A może interesujesz się lotnictwem? Jeśli tak, to quiz nie sprawi Ci trudności. Jeśli nie, to i tak zachęcamy do rozwiązania. Ciekawostek nigdy za wiele. Sprawdź, czy znasz te kody IATA najpopularniejszych lotnisk.