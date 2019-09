Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, zwany dalej "Przewodniczącym Komitetu", w celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organów administracji publicznej, o których mowa w art. 41 2 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego kieruje do organów, o których mowa w § 3-5, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.

§ 4.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, minister właściwy do spraw kultury fizycznej oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłaszają Przewodniczącemu Komitetu kandydatów na członków Rady nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady, wskazując jednocześnie kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.