Rozdział 6

Przydział spraw sędziom i wyznaczanie składów orzekających

§ 25.

1. Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, na wniosek Prezesa Sądu, przydziela sędziów do wydziału w izbie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom, uwzględniając specjalizację orzeczniczą sędziów, zakres obowiązków sędziego niezwiązanych z orzekaniem i wpływ spraw oraz obowiązek zapewnienia sprawności postępowania, a w szczególności zagwarantowania przez przewodniczącego wydziału pełnego obciążenia sprawami rozpraw w ustalonych terminach oraz wyznaczania spraw najdłużej zalegających i podlegających wyznaczeniu w pierwszej kolejności.

2. W miarę potrzeby Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonuje zmian w przydziale sędziów do wydziałów lub w szczegółowych zasadach przydziału spraw poszczególnym sędziom.

3. W przypadku zmiany w przydziale sędziów do wydziału Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje spośród spraw, w których wyznaczony został sędzia sprawozdawca, sprawy, które przydziela się innym sędziom.

4. Sędzia, za jego zgodą, może zostać przeniesiony przez Prezesa Sądu na stanowisko w innej izbie.

5. Sędzia może być wyznaczony przez Prezesa Sądu do udziału w rozpoznaniu określonej sprawy w innej izbie oraz, za zgodą sędziego, do orzekania na czas określony w innej izbie. Wyznaczenie sędziego do orzekania w innej izbie, bez jego zgody, może nastąpić na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w roku. Po upływie okresu wyznaczenia sędziego do orzekania w innej izbie, sędzia podejmuje czynności w sprawach przydzielonych mu w tej izbie do ich zakończenia.