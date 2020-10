Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (Dz. U. poz. 2213) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 lutego 2020 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 8 września 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w życie dnia 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami konwencji są:

Republika Albanii

Antigua i Barbuda

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Republika Argentyńska

Związek Australijski

Wspólnota Bahamów

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Republika Białorusi

Federacyjna Republika Brazylii

Republika Bułgarii

Chińska Republika Ludowa1)

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Królestwo Danii2)

Arabska Republika Egiptu

Republika Estońska

Republika Fidżi

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Francuska3)

Republika Gabońska

Republika Ghany

Republika Grecka

Grenada

Gruzja

Kooperacyjna Republika Gujany

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indonezji

Islamska Republika Iranu

Jamajka

Japonia

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Kanada

Państwo Katar

Republika Kenii

Republika Kiribati

Republika Konga

Republika Korei

Republika Libańska

Republika Liberii

Republika Litewska

Republika Łotewska

Republika Madagaskaru

Republika Malediwów

Malezja

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Mongolia

Republika Nauru

Republika Namibii

Królestwo Niderlandów4)

Republika Federalna Niemiec

Federalna Republika Nigerii

Niue

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia5)

Republika Palau Republika Panamy Republika Peru Rzeczpospolita Polska Republika Portugalska Republika Południowej Afryki Federacja Rosyjska Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent i Grenadyny

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Sierra Leone

Republika Singapuru

Syryjska Republika Arabska

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Republika Togijska

Królestwo Tonga

Republika Trynidadu i Tobago

Republika Turcji

Tuvalu

Wyspy Cooka

Republika Wysp Marshalla

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w chwili zdeponowania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, wymienione poniżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Chorwacji

Deklaracja:

"Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej A.1005(25) z dnia 29 listopada 2007 r., Republika Chorwacji oświadcza, że w stosunku do statków, do których zastosowanie ma prawidło B-3.3, zbudowanych w 2009 roku nie stosuje się prawidła D-2 do czasu ich drugiego przeglądu rocznego, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r."

Declaration:

"In accordance with International Maritime Organization Assembly resolution A.1005(25) of 29 November 2007, the Republic of Croatia declares that the ships subject to regulation B-3.3 built in 2009 will not be required to comply with regulation D-2 until their second annual survey, but not later than 31 December 2011."

Królestwo Danii

Zastrzeżenie:

"W okresie między wejściem w życie Konwencji a dniem 30 czerwca 2015 r. Dania będzie zezwalać statkom na postępowanie z wodami balastowymi zgodnie ze standardem wymiany wód balastowych określonym w prawidle D-1 lub standardem postępowania z wodami balastowymi określonym w prawidle D-2, z wyjątkiem gdy wody balastowe są zdawane do urządzeń odbiorczych. Po dniu 30 czerwca 2015 r. Dania będzie stosować standardy postępowania z wodami balastowymi określone w prawidle D-2, zgodnie z wymogiem Konwencji. Zastrzeżenie ma wpływ wyłącznie na stosowanie standardu postępowania z wodami balastowymi zgodnie z prawidłem D-2 w odniesieniu do statków, które dokonują zrzutu wód balastowych bezpośrednio do środowiska wodnego. Wszystkie pozostałe wymagania Konwencji, włączając te dotyczące urządzeń do odbioru wód balastowych, będą stosowane w pełni.

Jeżeli Konwencja wejdzie w życie po dniu 30 czerwca 2015 r. niniejsze zastrzeżenie nie będzie mieć zastosowania. Niniejsze zastrzeżenie nie narusza praw jakiegokolwiek państwa do ustanawiania przepisów dotyczących statków i/lub wód podlegających jego jurysdykcji."

Reservation:

"In the period between the entry into force of the Convention and 30 June 2015, Denmark will allow ships to choose between complying with the Ballast Water Exchange Standard in Regulation D-1 or the Ballast Water Performance Standard in Regulation D-2, except when discharging ballast water to a reception facility. After 30 June 2015 Denmark will apply the Ballast Water Performance Standard in Regulation D-2, in accordance with the requirement of the Convention. The reservation only affects the application of the Ballast Water Performance Standard in Regulation D-2 to ships discharging Ballast Water directly into the aquatic environment. All other mandatory requirements under the Convention, including those governing Ballast Water Reception facilities, will be applied fully.

If the Convention enters into force after 30 June 2015, this reservation will be of no effect. This reservation in no way limits the rights of other Parties to regulate ships and /or waters under their jurisdiction."

Republika Finlandii

Deklaracja:

"Niezależnie od harmonogramu określonego w prawidle B-3 Konwencji, Finlandia oświadcza w odniesieniu do stosowania wymagań Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, że będzie egzekwować standardy określone w prawidłach D-1 oraz D-2 Konwencji zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej A.1088(28), przyjętej dnia 4 grudnia 2013 r., oraz przy założeniu, że cele rezolucji A.1088(28) dotyczą również statków, które operują na obszarach morskich, na których wymiana wód balastowych zgodnie z wymogami określonymi w prawidłach B-4.1 oraz D-1 Konwencji nie jest możliwa."

Declaration:

"Notwithstanding the schedule set forth in regulation B-3 of the Convention, the Republic of Finland declares, concerning the application of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004, that it will enforce the standards in regulations D-1 and D-2 of the Convention in accordance with Assembly resolution A.1088(28), adopted on 4 December 2013, and with the understanding that the intentions of resolution A.1088(28) apply also to ships operating in sea areas where ballast water exchange in accordance with regulations B-4.1 and D-1 of the Convention is not possible."

Republika Francuska

Deklaracja:

"Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej A.1005(25) z dnia 29 listopada 2007 r., Francja oświadcza, że statek, do którego mają zastosowanie wymagania prawidła B-3.3, zbudowany w 2009 roku nie będzie zobowiązany do postępowania z wodami balastowymi w sposób określony w prawidle D-2, do czasu jego drugiego przeglądu rocznego, ale będzie musiał dostosować się do jego wymogów nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Francja deklaruje również, że do czasu obowiązywania standardu D-2 będzie wymagać, aby statki, których dotyczy powyższa deklaracja, postępowały zgodnie ze standardem określonym w prawidle D-1, do czasu kiedy będą musiały postępować zgodnie ze standardem D-2."

Declaration:

"In accordance with IMO Assembly resolution A.1005(25) of 29 November 2007, France declares that a ship subject to regulation B-3.3 constructed in 2009 will not be required to comply with regulation D-2 until its second annual survey, but will have to comply with it not later than 31 December 2011. France also declares that, until such time as regulation D-2 is enforced, it will ensure that ships to which the preceding declaration refers comply with regulation D-1 for as long as they do not comply with regulation D-2."

Republika Grecka

Deklaracja:

"Republika Grecka oświadcza, że wytyczne zawarte w ust. 2 rezolucji A.1088(28), przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 4 grudnia 2013 r., będą mieć zastosowanie odnośnie do stosowania prawideł D-1 i D-2 Załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004."

Declaration:

"The Hellenic Republic declares that the recommendations contained in the operative paragraph 2 of Resolution A.1088(28), adopted by the Assembly of the International Maritime Organization on 4 December 2013, will be applied in respect of the implementation of regulations D-1 and D-2 of the Annex to the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediment, 2004."

Islamska Republika Iranu

Deklaracja:

"Islamska Republika Iranu oświadcza, że nie uważa się za związaną postanowieniami art. 15. Zgłoszenie jakiegokolwiek sporu do postępowania pojednawczego lub arbitrażu jest uzależnione od zgody wszystkich Stron takiego sporu i spełnienia właściwych przepisów krajowych i regulacji prawnych."

Islamska Republika Iranu oświadczyła dalej na podstawie ust. 2 rezolucji Zgromadzenia Ogólnego IMO A.1005(25) z dnia listopada 2007 r., że Rząd Islamskiej Republiki Iranu zamierza stosować Konwencję zgodnie z następującym rozumieniem:

"Statek, do którego mają zastosowanie wymagania prawidła B-3.3, zbudowany w 2009 roku nie będzie zobowiązany do postępowania z wodami balastowymi w sposób określony w prawidle D-2, do czasu drugiego przeglądu rocznego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r."

Declaration:

"The Islamic Republic of Iran declares that it does not consider itself bound by the provisions of Article 15. The submission of any dispute to conciliation or arbitration is subject to the consent of all parties to such a dispute and to fulfilment of the relevant domestic rules and regulations."

The Islamic Republic of Iran further declared that according to paragraph 2 of IMO Assembly resolution A.1005(25) of 29 November 2007, the Government of the Islamic Republic of Iran intends to apply the Convention on the basis of the following understanding:

"A ship subject to regulation B-3.3 constructed in 2009 will not be required to comply with regulation D-2 until its second annual survey, but no later than 31 December 2011."

Japonia

Deklaracja:

"Rząd Japonii zastrzega sobie prawo do wykonywania swoich obowiązków dotyczących postępowania ze statkowymi wodami balastowymi określonymi w prawidle B-3 Załącznika do Konwencji zgodnie z wytycznymi zawartymi w rezolucji A.1088(28) Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej."

Declaration:

"The Government of Japan reserves the right to perform its obligations on the ballast water management for ships under the provisions of regulation B-3 of the Annex to the Convention in accordance with the recommendations in Resolution A.1088(28) adopted by the Assembly of the International Maritime Organization."

Nowa Zelandia

Zastrzeżenie:

"Nowa Zelandia zastrzega sobie prawo do stosowania Konwencji zgodnie z zaleceniami zawartymi w ust. 2 rezolucji A.1088(28), przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 4 grudnia 2013 r."

Reservation:

"New Zealand reserves the right to apply the Convention in accordance with the recommendations contained in operative paragraph 2 of Resolution A.1088(28) adopted by the Assembly of the International Maritime Organization on 4 December 2013."

Republika Panamy

Deklaracja:

"Rząd Republiki Panamy oświadcza, że prawidła D-1 oraz D-2 Załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, będą miały zastosowanie do statków zgodnie z zaleceniami zawartymi w rezolucji A.1088(28), przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 4 grudnia 2013 r."

Declaration:

"The Government of the Republic of Panama declares that regulations D-1 and D-2 of the Annex to the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004, will apply to ships in accordance with the recommendation contained in Resolution A.1088(28), adopted by the Assembly of the International Maritime Organization on 4 December 2013."

Królestwo Szwecji

Zastrzeżenie:

"Z powodu geograficznych, hydrograficznych i hydrologicznych uwarunkowań, Szwecja nie może w pełni wywiązać się z wymagań dotyczących wymiany wód balastowych i w związku z tym nie może w pełni wywiązywać się z wymogów rzeczonej Konwencji do roku 2017. Dodatkowo, prawidło B-3.3 nie będzie stosowane do czasu drugiego przeglądu rocznego statków, ale nie później niż do końca grudnia 2011 r."

Reservation:

"Due to geographical, hydrographical and hydrological conditions, Sweden cannot fully comply with the requirements regarding Ballast Water exchange, and will therefore not fully comply with the requirements of the said Convention until the year 2017. In addition, regulation B-3.3 will not be applied until the second yearly survey of ships, but at the latest by the end of December 2011."

Republika Turcji

Deklaracja:

"Republika Turcji odcina się od odniesienia zawartego w ust. 1 preambuły Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, w zakresie instrumentów międzynarodowych, których nie jest stroną, w tym Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 1982. Przystąpienie Turcji do rzeczonej Konwencji nie może być traktowane jako zmiana sytuacji prawnej Turcji w odniesieniu do przedmiotowych instrumentów".

Declaration:

"The Republic of Turkey dissociates itself from the references made in paragraph 1 of the Preamble of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004, to the international instruments that it is not party to, including the United Nations Convention of the Law of the Sea, 1982. Accession to the said Convention by Turkey cannot be construed as a change in the legal position of Turkey with regards to the said instruments."