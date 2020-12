Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 17 listopada 2020 r. (poz. 2170)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa procedurę przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) SIO - należy przez to rozumieć system informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy;

3) organie przyznającym dane dostępowe - należy przez to rozumieć podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 lub 2 ustawy;

4) rejestrze TERYT - należy przez to rozumieć krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486).

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie danych dostępowych, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwany dalej "wnioskiem", poza danymi, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy, zawiera:

1) określenie rodzaju jednostki, której wniosek dotyczy:

a) szkoła publiczna albo niepubliczna,

b) placówka oświatowa publiczna albo niepubliczna,

c) inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty,

d) regionalna izba obrachunkowa,

e) rektor uczelni,

f) kurator oświaty;

2) w przypadku wniosku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:

a) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oświatowej,

b) określenie rodzaju organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową:

- jednostka samorządu terytorialnego,

- minister,

- osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego,

- osoba fizyczna,

c) określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, zwanego dalej "RSPO", z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

3) w przypadku wniosku wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa, dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), dyrektora (kierownika) jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz prezesa zarządu izby rzemieślniczej - określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba danego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

4) w przypadku wniosku prezesa regionalnej izby obrachunkowej - określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba regionalnej izby obrachunkowej, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

5) w przypadku wniosku rektora uczelni:

a) określenie nazwy uczelni,

b) informację, czy uczelnia jest uczelnią publiczną czy niepubliczną,

c) określenie numeru, pod którym uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego2) - w przypadku uczelni niepublicznej,

d) określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba uczelni, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

6) w przypadku wniosku kuratora oświaty - określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba urzędu kuratora oświaty, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

7) w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy:

a) określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej,

b) określenie zakresu dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do: RSPO, zbioru danych szkół i placówek oświatowych, zbioru danych jednostek, zbioru danych o uczniach, zbioru danych o nauczycielach;

8)3) w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ministra prowadzącego szkoły lub placówki oświatowe - przyznanie uprawnienia do potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust. 3 i 4-7 ustawy.

2. W przypadku wniosku osoby upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy, wniosek ten zawiera dodatkowo odpowiednio:4)

1) datę udzielenia upoważnienia pracownikowi;

2) imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia pracownikowi;

3) okres, na który zostało udzielone upoważnienie pracownikowi.

§ 4. 1. Wniosek składa się za pomocą aplikacji internetowej SIO.

2. Na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, jest przesyłana automatycznie wygenerowana przez system teleinformatyczny SIO informacja o wpływie wniosku.

§ 5. 1. Organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie od dnia wpływu wniosku przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

2. Organ przyznający dane dostępowe rozpatruje wniosek w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Organ przyznający dane dostępowe sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku przez porównanie tych danych z:

1) danymi zgromadzonymi w RSPO lub danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej - w przypadku wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

2) danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej - w przypadku wniosków kierowników innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, prezesów regionalnych izb obrachunkowych, rektorów uczelni i kuratorów oświaty;

3)5) danymi zawartymi w upoważnieniu - w przypadku wniosków osób upoważnionych, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy, oraz wniosków osób upoważnionych do przyznawania danych dostępowych, o których mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia poprawności danych zawartych we wniosku organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są niepoprawne, organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o nienadaniu wnioskowi biegu wraz z informacją o stwierdzonej niepoprawności.

4. Osoba, której wnioskowi nie nadano biegu, może ponownie złożyć wniosek.

§ 7. 1. W przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, zgłasza się w siedzibie organu przyznającego dane dostępowe w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

2. Na uzasadniony wniosek osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, organ przyznający dane dostępowe przedłuża termin zgłoszenia w celu potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 1.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, wskazuje termin, w którym zgłosi się w siedzibie organu upoważniającego.

4. Jeżeli osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, nie zgłosi się w siedzibie organu przyznającego dane dostępowe w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, wniosek zostaje odrzucony.

5. Osoba, której wniosek został odrzucony, może ponownie złożyć wniosek.

§ 8. 1. W celu potwierdzenia tożsamości osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, przedstawia organowi przyznającemu dane dostępowe dokument tożsamości.

2. Przez dokument tożsamości, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem:

1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego obywatela - dokument podróży w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023) albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023);

2) państwa trzeciego lub bezpaństwowca - kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub dokument "zgoda na pobyt tolerowany" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

3. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, nie jest osobą, za którą się podaje, organ przyznający dane dostępowe odrzuca wniosek.

§ 9.6) Po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy, także po potwierdzeniu tożsamości osoby w sposób, o którym mowa w § 8, dane dostępowe są pozyskiwane z SIO przez osobę upoważnioną, o której mowa w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy, oraz przez osobę upoważnioną do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy, po podaniu przez nią danych potwierdzających jej tożsamość.

§ 10. Wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r.7)

1) Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).

2) Obecnie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220).

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1557), które weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.

4) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 466), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949).