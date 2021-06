Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 31 maja 2021 r. (poz. 1061)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Na podstawie art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przedsiębiorcom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, oraz podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie – oznacza to przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc;

2) dużym przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, niebędące mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem;

3) gwarancji – oznacza to gwarancję w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014;

4) instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);

5) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

6) poręczeniu – oznacza to poręczenie, o którym mowa w tytule XXXII księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), spełniające warunki gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014;

7) pośredniku finansowym – oznacza to pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 651/2014;

8) pożyczce – oznacza to pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia nr 651/2014;

9) przedsiębiorcy – oznacza to mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę, średniego przedsiębiorcę lub dużego przedsiębiorcę;

10) środkach instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu – oznacza to środki, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327);

11) wsparciu – oznacza to finansowanie zewnętrzne niestanowiące pomocy.

§ 3. Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

§ 4. 1. Pomoc może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.3)) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.4)) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.5)), lub przedsiębiorcom, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do:

1) wsparcia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub jest ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców;

2) wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek;

3) wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, które dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 ust. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 717/2014”.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do wsparcia udzielanego pośrednikom finansowym.

4. Pośrednik finansowy zapewnia mechanizm gwarantujący, że korzyści, które mógłby osiągnąć w związku z udzielaniem pomocy, są przekazywane, w możliwie największym zakresie, beneficjentowi.

§ 5. Podmiotem udzielającym pomocy jest:

1) w przypadku instrumentów finansowych – podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

2) w przypadku środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu:

a) pośrednik finansowy, z którym dysponent środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu podpisał umowę dotyczącą ponownego wykorzystania tych środków albo aneks do dotychczas obowiązującej umowy o dofinansowanie, dotyczący ich wykorzystania,

b) pośrednik finansowy, z którym pośrednik finansowy, o którym mowa w lit. a, podpisał umowę dotyczącą wykorzystania środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu.

§ 6. Pomoc może być udzielana w formie:

1) pożyczki;

2) poręczenia;

3) gwarancji.

§ 7. 1.7) Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzenia nie przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1) 225 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014;

2) 270 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;

3) 1,8 mln euro brutto – w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku prowadzenia działalności w kilku sektorach, do których mają zastosowanie różne kwoty maksymalne pomocy, określone w ust. 1, przedsiębiorca zapewnia rozdzielność finansowo-księgową działalności prowadzonych w poszczególnych sektorach w celu zapewnienia nieprzekroczenia właściwych kwot maksymalnych pomocy oraz najwyższej z kwot maksymalnych pomocy, określonych w ust. 1, możliwej do udzielenia temu przedsiębiorcy.

3. Wartość pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia jest równa nominalnej kwocie udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji.

§ 8. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, zwaną dalej „inną pomocą”, z zachowaniem zasad określonych w tych podstawach, oraz z pomocą de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.8)), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.9)), rozporządzenia nr 717/2014 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, z późn. zm.10)).

2. Jeżeli pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE CI 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.11)), łączna wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie przekracza wartości określonych w § 7 ust. 1. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się.

§ 9. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) cel, na jaki przeznaczona ma być pomoc;

3) informacje dotyczące uzyskania po dniu 31 stycznia 2020 r. pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia lub innej pomocy;

4) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

§ 10. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.

§ 11.12) Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia13).

