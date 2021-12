Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2429

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1061) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzenia nie przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1) 290 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014;

2) 345 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;

3) 2,3 mln euro brutto - w pozostałych przypadkach.";

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2022 r.".