Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1168
USTAWA
z dnia 25 lipca 2025 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości1)
Art. 1.
1) w art. 45:
a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą właścicielowi albo jednostce organizacyjnej posiadającej zabytek w trwałym zarządzie albo posiadaczowi zabytku na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019), na podstawie umowy, której przedmiotem jest oddanie nieruchomości do korzystania, albo użytkownikowi wieczystemu gruntu, na którym zabytek się znajduje, przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą właściciela albo jednostkę organizacyjną posiadającą zabytek w trwałym zarządzie, albo posiadacza zabytku na terenach zamkniętych, albo użytkownika wieczystego gruntu, na którym zabytek się znajduje, do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli prace konserwatorskie lub restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, badania architektoniczne lub działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7, 8 i 10-12, wykonane przy zabytku wpisanym do rejestru bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu lub przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, nie powodują jego zniszczenia, uszkodzenia lub nie skutkują niewłaściwym korzystaniem z zabytku i nie zachodzi potrzeba uporządkowania terenu, wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o odstąpieniu od nałożenia obowiązków, o których mowa w ust. 1. Wojewódzki konserwator zabytków może nałożyć obowiązek wykonania w określonym terminie, nie krótszym niż miesiąc, dokumentacji wykonanych prac, robót lub badań.”,
c) uchyla się ust. 3;
2) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. 1. Wojewódzki konserwator zabytków może w drodze decyzji zmienić lub cofnąć wydane pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty lub okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może w drodze decyzji zmienić lub cofnąć wydane pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1a, jeżeli w trakcie wykonywania prac lub badań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
3. Wojewódzki konserwator zabytków może wstrzymać wykonanie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo zmiany lub cofnięcia tego pozwolenia.
4. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia, jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji o zmianie lub cofnięciu tego pozwolenia.”;
3) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu:
„Art. 93a. 1. Właściwość miejscową wojewódzkich konserwatorów zabytków ustala się według miejsca:
1) położenia zabytku nieruchomego;
2) przechowywania zabytku ruchomego.
2. W przypadku gdy zabytek nieruchomy położony jest na terenie dwóch lub więcej województw, właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wyznacza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze postanowienia.
3. Wojewódzki konserwator zabytków właściwy w dniu wszczęcia postępowania dotyczącego zabytku ruchomego pozostaje właściwy do czasu jego zakończenia.”.
Art. 2.
1) w art. 11:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Producenci i handlowcy przed zawarciem umów, o których mowa w ust. 1 i 4, są obowiązani do przedłożenia Prezesowi Agencji projektów tych umów.”,
b) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Prezes Agencji w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektów umów, o których mowa w ust. 1 i 4, wnosi w drodze decyzji administracyjnej sprzeciw na zawarcie umów, jeżeli:”,
c) ust. 8a otrzymuje brzmienie:
„8a. Przed rozstrzygnięciem w sprawie sprzeciwu na zawarcie umów, o których mowa w ust. 1 i 4, Prezes Agencji może przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy naftowej lub paliw, z którym umowa ma zostać zawarta.”,
d) po ust. 8b dodaje się ust. 8c w brzmieniu:
„8c. Jeżeli Prezes Agencji w terminie, o którym mowa w ust. 8, nie wniósł sprzeciwu, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zawarcie umów, o których mowa w ust. 1 i 4.”;
2) w art. 13a:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykaz producentów i handlowców, w stosunku do których został wniesiony sprzeciw, o którym mowa w art. 11 ust. 8, wraz z informacją, czy decyzja w sprawie wniesienia tego sprzeciwu jest ostateczna.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera oznaczenie stron umowy, opis przyczyny oraz datę wniesienia sprzeciwu na zawarcie umowy, a w przypadku gdy decyzja w sprawie wniesienia tego sprzeciwu stała się ostateczna - także tę datę.”.
Art. 3.
„7. Sprawę wpisu znaku identyfikacyjnego producenta do rejestru uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Prezes Głównego Urzędu Miar:
1) nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, albo
2) nie wyda decyzji, o której mowa w art. 122a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 oraz z 2025 r. poz. 769).”.
Art. 4.
1) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. Sprawę pozwolenia na prowadzenie badań, dotyczącego ich przeprowadzenia przez podmioty upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego pozwolenia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku minister właściwy do spraw rolnictwa nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 oraz z 2025 r. poz. 769).”;
2) w art. 33a w ust. 9 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803)”.
Art. 5.
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym kwartale 225 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”;
2) w ust. 3 wyraz „miesiącu” zastępuje się wyrazem „kwartale”.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych, ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz ustawę z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1222 i 1871 oraz z 2025 r. poz. 222, 621, 622 i 769.
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2026-02-26
- Data obowiązywania: 2026-02-26
- USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
- USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
- USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
- USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
- USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
