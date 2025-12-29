REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1869

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 444 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2026/2027 jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864.

Załącznik 1. [LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2026/2027]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1869)

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2026/2027

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

Wojskowa Akademia  Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

Lotnicza Akademia Wojskowa

1

Automatyka i robotyka

-

15

-

-

2

Budownictwo

72

-

-

-

3

Chemia

25

-

-

-

4

Dowodzenie

-

-

783

-

5

Elektronika i telekomunikacja

234

-

-

-

6

Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

116

-

-

-

7

Geodezja i kartografia

85

-

-

-

8

Informatyka

75

21

15

-

9

Inżynieria bezpieczeństwa

11

-

110

-

10

Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego

-

-

-

42

11

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

39

-

-

-

12

Logistyka

113

20

61

33

13

Logistyka ekonomiczna

60

-

-

-

14

Lotnictwo i kosmonautyka

137

-

-

95

15

Mechanika i budowa maszyn

103

24

-

-

16

Mechatronika

210

14

-

-

17

Nawigacja

-

60

-

43

18

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

-

15

-

-

OGÓŁEM

1280

169

969

213

2631
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-29
  • Data wejścia w życie: 2026-01-13
  • Data obowiązywania: 2026-01-13
