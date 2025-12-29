REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1869
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 2025 r.
w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Na podstawie art. 444 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1869)
LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2026/2027
|
Lp.
|
KIERUNEK STUDIÓW
|
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
|
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
|
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
|
Lotnicza Akademia Wojskowa
|
1
|
Automatyka i robotyka
|
-
|
15
|
-
|
-
|
2
|
Budownictwo
|
72
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Chemia
|
25
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Dowodzenie
|
-
|
-
|
783
|
-
|
5
|
Elektronika i telekomunikacja
|
234
|
-
|
-
|
-
|
6
|
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne
|
116
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Geodezja i kartografia
|
85
|
-
|
-
|
-
|
8
|
Informatyka
|
75
|
21
|
15
|
-
|
9
|
Inżynieria bezpieczeństwa
|
11
|
-
|
110
|
-
|
10
|
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego
|
-
|
-
|
-
|
42
|
11
|
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
|
39
|
-
|
-
|
-
|
12
|
Logistyka
|
113
|
20
|
61
|
33
|
13
|
Logistyka ekonomiczna
|
60
|
-
|
-
|
-
|
14
|
Lotnictwo i kosmonautyka
|
137
|
-
|
-
|
95
|
15
|
Mechanika i budowa maszyn
|
103
|
24
|
-
|
-
|
16
|
Mechatronika
|
210
|
14
|
-
|
-
|
17
|
Nawigacja
|
-
|
60
|
-
|
43
|
18
|
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
|
-
|
15
|
-
|
-
|
OGÓŁEM
|
1280
|
169
|
969
|
213
|
2631
- Data ogłoszenia: 2025-12-29
- Data wejścia w życie: 2026-01-13
- Data obowiązywania: 2026-01-13
