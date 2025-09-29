Art. 2.

1. Bon ciepłowniczy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym korzystającemu z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy, o którym mowa w ust. 2, na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne, gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208) w roku wskazanym w ust. 3, zwanego dalej „przeciętnym dochodem”, nie przekracza kwoty 3272,69 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 2454,52 zł.

2. Przez system ciepłowniczy rozumie się sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem.

3. Przeciętny dochód to:

1) dochód za 2024 r. - w przypadku wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres, o którym mowa w ust. 10 pkt 1;

2) dochód za 2025 r. - w przypadku wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres, o którym mowa w ust. 10 pkt 2.

4. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu na osobę przekracza kwoty, o których mowa w ust. 1, bon ciepłowniczy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu ciepłowniczego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód na osobę wskazany w ust. 3.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

6. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

7. W przypadku dwóch lub więcej gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem i otrzymujących jeden, wspólny rachunek za dostarczone ciepło przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożyła więcej niż jedna osoba z tych gospodarstw domowych, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

8. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz liczba gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem są ustalane na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

9. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, na potrzeby ustalenia prawa do bonu ciepłowniczego w skład gospodarstwa domowego zalicza się:

1) osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2025 r. poz. 1164), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Bon ciepłowniczy przyznaje się dwukrotnie, za wskazane okresy, w wysokości:

1) za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. jednorazowo:

a) 500 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 170 zł/GJ netto i nie wyższa niż 200 zł/GJ netto,

b) 1000 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 200 zł/GJ netto i nie wyższa niż 230 zł/GJ netto,

c) 1750 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 230 zł/GJ netto;

2) za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. jednorazowo:

a) 1000 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 170 zł/GJ netto i nie wyższa niż 200 zł/GJ netto,

b) 2000 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 200 zł/GJ netto i nie wyższa niż 230 zł/GJ netto,

c) 3500 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 230 zł/GJ netto.

11. W przypadku gdy wysokość bonu ciepłowniczego ustalona zgodnie z ust. 4 jest niższa niż 20 zł, bon ciepłowniczy nie przysługuje.