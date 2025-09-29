REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1302
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej1)
Art. 1.
Art. 2.
2. Przez system ciepłowniczy rozumie się sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem.
3. Przeciętny dochód to:
1) dochód za 2024 r. - w przypadku wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres, o którym mowa w ust. 10 pkt 1;
2) dochód za 2025 r. - w przypadku wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres, o którym mowa w ust. 10 pkt 2.
4. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu na osobę przekracza kwoty, o których mowa w ust. 1, bon ciepłowniczy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu ciepłowniczego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód na osobę wskazany w ust. 3.
5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
6. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
7. W przypadku dwóch lub więcej gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem i otrzymujących jeden, wspólny rachunek za dostarczone ciepło przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożyła więcej niż jedna osoba z tych gospodarstw domowych, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
8. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz liczba gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem są ustalane na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.
9. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, na potrzeby ustalenia prawa do bonu ciepłowniczego w skład gospodarstwa domowego zalicza się:
1) osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3) mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2025 r. poz. 1164), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Bon ciepłowniczy przyznaje się dwukrotnie, za wskazane okresy, w wysokości:
1) za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. jednorazowo:
a) 500 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 170 zł/GJ netto i nie wyższa niż 200 zł/GJ netto,
b) 1000 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 200 zł/GJ netto i nie wyższa niż 230 zł/GJ netto,
c) 1750 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 230 zł/GJ netto;
2) za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. jednorazowo:
a) 1000 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 170 zł/GJ netto i nie wyższa niż 200 zł/GJ netto,
b) 2000 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 200 zł/GJ netto i nie wyższa niż 230 zł/GJ netto,
c) 3500 zł - dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 230 zł/GJ netto.
11. W przypadku gdy wysokość bonu ciepłowniczego ustalona zgodnie z ust. 4 jest niższa niż 20 zł, bon ciepłowniczy nie przysługuje.
Art. 3.
1) od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r. za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
2) od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.
2. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony po terminie określonym w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.
3. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).
4. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366 i 820) albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
5. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. We wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego podaje się:
1) dane wnioskodawcy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
c) numer PESEL, jeżeli został nadany,
d) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL,
e) obywatelstwo,
f) adres poczty elektronicznej, jeżeli wyraża na to zgodę,
g) numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę;
2) informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego;
3) informację potwierdzającą fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne właściwe dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację o wysokości jednoskładnikowej ceny ciepła netto stosowanej w rozliczeniu z odbiorcami w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym właściwych dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy, na dzień wejścia w życie ustawy albo na dzień 30 kwietnia 2026 r. - odpowiednio dla bonu ciepłowniczego za okresy wskazane w art. 2 ust. 10; w przypadku gdy gospodarstwo domowe nie jest odbiorcą ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne, wnioskodawca załącza do wniosku zaświadczenie, o którym mowa w ust. 11;
4) numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu ciepłowniczego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać kwotę tego bonu na ten rachunek;
5) dane i informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a-e, pkt 2, członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;
6) oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.
7. Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zweryfikować prawdziwość informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 2, korzystając z informacji posiadanych z urzędu, w szczególności pozyskanych w ramach postępowań o inne świadczenia, lub wezwać wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu lub innych dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.
8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, lub przedsiębiorstwo energetyczne, które zawarło umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z odbiorcą, który zawarł umowę sprzedaży ciepła z innym przedsiębiorstwem energetycznym, jest obowiązane opublikować jednoskładnikowe ceny ciepła netto, o których mowa w ust. 9, stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w każdej grupie taryfowej w każdym systemie ciepłowniczym, w ramach którego jest prowadzona sprzedaż ciepła do gospodarstw domowych, na swojej stronie internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.
9. Jednoskładnikowa cena ciepła netto jest ilorazem sumy planowanych dla danej grupy taryfowej przychodów, zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła, na które składają się: przychody przedsiębiorstwa energetycznego ze sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła powiększone o przychody z opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła, i planowanej ilości sprzedanego ciepła dla danej grupy taryfowej, a w przypadku dostarczania ciepła z lokalnego źródła ciepła lub źródeł ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze - jest ilorazem sumy planowanych przychodów przedsiębiorstwa energetycznego ze sprzedaży mocy cieplnej i sprzedaży ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła ustalonej w ramach kalkulacji aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat.
10. Przedsiębiorstwo energetyczne realizuje obowiązek publikacji, o którym mowa w ust. 8, dwukrotnie:
1) w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy w zakresie jednoskładnikowych cen ciepła netto, jakie stosuje w dniu wejścia w życie ustawy;
2) w terminie do 15 czerwca 2026 r. w zakresie jednoskładnikowych cen ciepła netto, jakie stosuje 31 maja 2026 r.
11. Spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, właściciel lub zarządzający budynkiem, lub inny podmiot zobowiązany do zapewnienia dostarczania ciepła do gospodarstwa domowego w terminie 7 dni od wystąpienia przez wnioskodawcę wydaje zaświadczenie potwierdzające fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne właściwe dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację o wysokości jednoskładnikowej ceny ciepła netto stosowanej w rozliczeniu z odbiorcami w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym właściwych dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy, na dzień wejścia w życie ustawy albo na dzień 30 kwietnia 2026 r. - odpowiednio dla bonu ciepłowniczego za okresy wskazane w art. 2 ust. 10 pkt 1 i 2.
12. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 8, oraz podmioty wydające zaświadczenie, o których mowa w ust. 11, są obowiązane do udzielania, na żądanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do bonu ciepłowniczego.
13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
14. Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór:
1) wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku;
2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11.
15. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019).
Art. 4.
2. Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:
1) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 oraz z 2025 r. poz. 619 i 1301),
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 953),
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
e) bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859 i 1831 oraz z 2025 r. poz. 290);
2) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2025 r. poz. 274, 1006, 1176, 1191, 1216 i 1301).
3. Do ustalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prawa do bonu ciepłowniczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 411 ust. 10j, 10l i 10m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080).
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818 oraz z 2025 r. poz. 620) - dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu ciepłowniczego.
5. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego rozpatruje się w terminie 90 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
6. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu ciepłowniczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
7. Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu ciepłowniczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.
8. W przypadku bonu ciepłowniczego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
9. Wydania decyzji administracyjnej wymaga:
1) odmowa przyznania bonu ciepłowniczego;
2) korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu ciepłowniczego;
3) uchylenie lub zmiana prawa do bonu ciepłowniczego;
4) rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu ciepłowniczego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.
10. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu ciepłowniczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu ciepłowniczego.
11. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu ciepłowniczego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.
12. Do spraw związanych z wypłatą bonu ciepłowniczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 23b ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 29-30a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym:
1) przepisy art. 23b ust. 1 pkt 1-2 i ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a i e tej ustawy;
2) ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe.
13. Dane osobowe zawarte we wnioskach o wypłatę bonu ciepłowniczego oraz w dokumentacji związanej z jego przyznawaniem i wypłatą przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie w sprawie przyznania bonu.
Art. 5.
2. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu ciepłowniczego.
3. Wojewodowie przekazują gminom dotacje celowe, o których mowa w ust. 2.
4. Gmina składa wojewodzie wniosek o przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 2, w terminie:
1) do 19 grudnia 2025 r. - na wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
2) do 14 września 2026 r. - na wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.
5. Wojewodowie występują do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o środki na dotacje celowe, o których mowa w ust. 2:
1) do 2 stycznia 2026 r. - na wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
2) do 30 września 2026 r. - na wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.
6. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 2, są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty dotacji celowej, o której mowa w ust. 2, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wejścia w życie.
Art. 6.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w art. 5 ust. 2, z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych bonów ciepłowniczych w terminie do:
1) 30 kwietnia 2026 r. - dotyczące bonów ciepłowniczych, o których mowa w art. 2 ust. 10 pkt 1;
2) 31 stycznia 2027 r. - dotyczące bonów ciepłowniczych, o których mowa w art. 2 ust. 10 pkt 2.
3. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w art. 5 ust. 2, w terminie do:
1) 31 maja 2026 r. - dotyczące bonów ciepłowniczych, o których mowa w art. 2 ust. 10 pkt 1;
2) 28 lutego 2027 r. - dotyczące bonów ciepłowniczych, o których mowa w art. 2 ust. 10 pkt 2.
Art. 7.
2. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie przyznania bonu ciepłowniczego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie bonu ciepłowniczego, oraz o łącznej wysokości bonów ciepłowniczych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do 30 czerwca każdego roku w okresie od 2026 r. do 2032 r.
Art. 8.
Art. 9.
1) w art. 10 w § 4 wyrazy „oraz świadczenia „aktywny rodzic”, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (Dz. U. poz. 858)” zastępuje się wyrazami „ , świadczenia „aktywny rodzic”, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (Dz. U. poz. 858 oraz z 2025 r. poz. 619, 1083 i 1301), oraz bon ciepłowniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1302)”;
2) w art. 80 w § 2a w pkt 1 po wyrazach „w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” ” dodaje się wyrazy „ , bonu ciepłowniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej”.
Art. 10.
1) w art. 26 w ust. 7e w zdaniu drugim wyrazy „bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859 i 1831),” zastępuje się wyrazami „bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859 i 1831 oraz z 2025 r. poz. 290), bonu ciepłowniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1302),”;
2) w art. 52jc wyrazy „oraz bon energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego” zastępuje się wyrazami „bon energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, oraz bon ciepłowniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej”.
Art. 11.
„23) kwoty bonu ciepłowniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1302).”.
Art. 12.
1) w art. 39:
a) w ust. 1 w części wspólnej po wyrazach „w terminie” dodaje się wyraz „do”,
b) w ust. 2 wyrazy „w terminie 21” zastępuje się słowami „nie później niż 14”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do wydania przez ministra właściwego do spraw energii decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 w przedmiocie unieważnienia aukcji mocy minister właściwy do spraw energii informuje o tym niezwłocznie Prezesa URE.”,
d) w ust. 3 po wyrazach „podmiotowej,” dodaje się wyrazy „nie później niż”;
2) w art. 74:
a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2a wyrazy „31 sierpnia” zastępuje się wyrazami „30 września”,
b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „30 września” zastępuje się wyrazami „31 października”.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
1) w art. 2 w pkt 2 w lit. a wyrazy „30 września 2025 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2025 r.”;
2) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;”;
3) w art. 8:
a) ust. 3d otrzymuje brzmienie:
„3d. Cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3b pkt 1 lub 2, stosowana od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2025 r. nie może być wyższa niż średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, opublikowana przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.”,
b) po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu:
„3e. Cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3b pkt 1 lub 2, stosowana od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. nie może być wyższa niż średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych na 2025 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, opublikowana przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE do dnia 1 października 2025 r. ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3b pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż 90 % średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.”,
c) po ust. 4ab dodaje się ust. 4ac w brzmieniu:
„4ac. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1-3, w przypadku braku zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy lub jej zmiany obejmującej co najmniej okres od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
2) pkt 4 lub ust. 3a
- na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres, o którym mowa w pkt 1, ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest średnia cena opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, stosowana przez dany podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej, a w przypadku braku opublikowania tej ceny, ceną odniesienia jest 90 % średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stosowanej przez dany podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej.”,
d) w ust. 5a wyrazy „30 września 2025 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2025 r.”;
4) w art. 13 w ust. 1a w pkt 3 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - w terminie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 października 2026 r.”;
5) w art. 17 w ust. 6 wyrazy „31 grudnia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2026 r.”;
6) w art. 43:
a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b. Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wynosi:
1) w 2025 r. - 4 028 008 606 zł;
2) w 2026 r. - 989 217 212 zł.”,
b) w ust. 5 wyrazy „w przypadku rekompensat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 września 2025 r.” zastępuje się wyrazami „w przypadku rekompensat za 2025 r.”.
Art. 16.
1) wysokości kosztów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 12;
2) prognozowanym stanie środków pieniężnych na rachunku opłaty, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, zwanej dalej „opłatą mocową”, na dzień 31 grudnia 2025 r.
2. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy operator, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27 ustawy zmienianej w art. 12, przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o sumie iloczynów obowiązków moco-wych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy zmienianej w art. 12, wynikających z umów mocowych, o których mowa w art. 41 ustawy zmienianej w art. 12, zawartych w toku aukcji, obejmujących rok dostaw 2026, i ich cen, uwzględniających coroczne waloryzacje tych cen obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych, o których mowa w art. 60 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 12, oraz pomniejszenia wynagrodzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12.
3. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje ponownej kalkulacji stawek opłaty mocowej na 2026 r., pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203), i publikuje w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki:
1) stawki opłaty mocowej na 2026 r.;
2) wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy zmienianej w art. 12, wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw - na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, przy czym dla okresów przypadających przed dniem 1 stycznia 2028 r. - wyłącznie na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 12.
Art. 17.
Art. 18.
2. W okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisu art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, nie stosuje się.
3. Wniosek o wypłatę rekompensaty, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, za każdy z miesięcy przypadających w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy składa się do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w życie ustawy.
Art. 19.
1) w 2026 r. - 884 400 000 zł;
2) w 2027 r. - 1 000 000 zł;
3) w 2028 r. - 1 000 000 zł;
4) w 2029 r. - 1 000 000 zł;
5) w 2030 r. - 1 000 000 zł;
6) w 2031 r. - 1 000 000 zł;
7) w 2032 r. - 0 zł;
8) w 2033 r. - 0 zł;
9) w 2034 r. - 0 zł;
10) w 2035 r. - 0 zł.
2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 90 % środków, o których mowa w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, wysokość wypłacanych bonów ciepłowniczych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych bonów była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie bonów.
Art. 20.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 368, 620, 680, 1022, 1180 i 1301.
- Data ogłoszenia: 2025-09-29
- Data wejścia w życie: 2025-09-30
- Data obowiązywania: 2025-09-30
Dziennik Ustaw
