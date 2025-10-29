REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1491
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 23 października 2025 r.
w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-10-29
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1490
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1489
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1488
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 października 2025 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1485
USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1484
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1483
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1482
ZMIANA ZAKRESU OBOWIĄZYWANIA Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1481
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 października 2025 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1479
USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1478
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1477
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Policji prawa do zakwaterowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1476
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027"
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1475
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1474
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1473
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Straży Granicznej prawa do zakwaterowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1472
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Ochrony Państwa prawa do zakwaterowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1471