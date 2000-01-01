REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1534
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
2) zakres danych niezbędnych do wnioskowania o wprowadzenie zmiany w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
§ 2.
2. Zakres danych niezbędnych do wnioskowania o wprowadzenie zmiany w klasyfikacji obejmuje:
1) rodzaj wnioskowanej zmiany w klasyfikacji;
2) dane wnioskodawcy zgłaszającego zmianę:
a) nazwę wnioskodawcy,
b) adres siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) numer identyfikacyjny (REGON);
3) dane osoby wskazanej przez wnioskodawcę do kontaktu:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu służbowego,
c) adres elektroniczny służbowy;
4) nazwę zawodu lub specjalności oraz grupę elementarną w obowiązującej klasyfikacji, której dotyczy wnioskowana zmiana;
5) uzasadnienie celowości wprowadzenia zmiany w klasyfikacji.
3. W przypadku wnioskowania o wprowadzenie do klasyfikacji nowego zawodu lub specjalności wniosek ma zawierać, poza danymi, o których mowa w ust. 2, dodatkowo:
1) opis zawodu lub specjalności zawierający krótką syntezę zawodu lub specjalności oraz najważniejsze zadania zawodowe;
2) informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych dotyczących danego zawodu lub danej specjalności, jeżeli takie obowiązują.
§ 3.
1) 227201 Diagnosta laboratoryjny - specjalista cytomorfologii medycznej;
2) 227211 Diagnosta laboratoryjny - specjalista mikrobiologii medycznej;
3) 242111 Inspektor ochrony danych;
4) 242212 Inspektor ochrony danych osobowych;
5) 242231 Specjalista do spraw cudzoziemców;
6) 263403 Psycholog kliniczny;
7) 341206 Pracownik zarządzania kryzysowego;
8) 833 Kierowcy ciężarówek i autobusów.
2. Określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia symbole cyfrowe i nazwy zawodów i grup zawodów:
1) 134504 Kierownik praktycznej nauki zawodu,
2) 227201 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej cytomorfologii medycznej,
3) 227211 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej mikrobiologii medycznej,
4) 229917 Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej,
5) 242212 Inspektor ochrony danych,
6) 242231 Specjalista do spraw cudzoziemców, migracji i integracji,
7) 242306 Doradca do spraw zatrudnienia,
8) 252905 Główny menedżer bezpieczeństwa informacji (Chief information security officer),
9) 252906 Specjalista do spraw obsługi incydentów (Cyber incident responder),
10) 252907 Specjalista do spraw prawnych i zgodności w zakresie cyberbezpieczeństwa (Cyber legal, policy & compliance officer),
11) 252908 Specjalista do spraw pozyskiwania i analizy informacji o cyberzagrożeniach (Cyber threat intelligence specialist),
12) 252909 Architekt cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity architect),
13) 252910 Audytor cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity auditor),
14) 252911 Specjalista do spraw szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity educator),
15) 252912 Specjalista do spraw wdrażania rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity implementer),
16) 252913 Specjalista do spraw badań w obszarze cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity researcher),
17) 252914 Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity risk manager),
18) 252915 Specjalista do spraw testów bezpieczeństwa systemów informacyjnych (Penetration tester),
19) 261912 Asystent radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
20) 261913 Referendarz w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
21) 311949 Diagnosta sieci preizolowanych,
22) 333405 Technik gospodarki nieruchomościamiS,
23) 341206 Interwent kryzysowy,
24) 516412 Specjalista w dopasowaniu siodeł (Saddle Fitter),
25) 531206 Pomoc nauczyciela,
26) 833 Kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów
- mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r.
§ 4.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z 2021 r. poz. 2285, z 2022 r. poz. 853 oraz z 2024 r. poz. 1372), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1534)
KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY
STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI
|
1
|
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY
|
11
|
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni
|
111
|
Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy
|
1111
|
Przedstawiciele władz publicznych
|
111101
|
Parlamentarzysta
|
111102
|
Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
|
111103
|
Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)
|
111190
|
Pozostali przedstawiciele władz publicznych
|
1112
|
Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
|
111201
|
Wyższy urzędnik państwowy
|
111202
|
Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
|
111290
|
Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej
|
1113
|
Wyżsi urzędnicy władz samorządowych
|
111301
|
Wyższy urzędnik samorządowy
|
1114
|
Zawodowi działacze organizacji członkowskich
|
111401
|
Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców
|
111402
|
Zawodowy działacz organizacji politycznej
|
111403
|
Zawodowy działacz organizacji pozarządowej
|
111404
|
Zawodowy działacz organizacji zawodowej
|
111405
|
Zawodowy działacz organizacji związkowej
|
111490
|
Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich
|
112
|
Dyrektorzy generalni i zarządzający
|
1120
|
Dyrektorzy generalni i zarządzający
|
112001
|
Dyrektor do spraw administracyjnych
|
112002
|
Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
|
112003
|
Dyrektor do spraw energetyki
|
112004
|
Dyrektor do spraw informatyki / informacji
|
112005
|
Dyrektor do spraw personalnych
|
112006
|
Dyrektor finansowy
|
112007
|
Dyrektor generalny
|
112008
|
Dyrektor handlowy
|
112009
|
Dyrektor logistyki
|
112010
|
Dyrektor marketingu
|
112011
|
Dyrektor operacyjny
|
112012
|
Dyrektor produkcji
|
112013
|
Dyrektor rozwoju biznesu
|
112014
|
Dyrektor sprzedaży
|
112015
|
Dyrektor techniczny
|
112016
|
Dyrektor wykonawczy
|
112017
|
Prezes
|
112018
|
Rektor
|
112019
|
Syndyk
|
112020
|
Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
|
112090
|
Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający
|
12
|
Kierownicy do spraw zarządzania i handlu
|
121
|
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania
|
1211
|
Kierownicy do spraw finansowych
|
121101
|
Główny księgowy
|
121102
|
Kierownik biura rachunkowego
|
121103
|
Kierownik działu finansowego
|
121190
|
Pozostali kierownicy do spraw finansowych
|
1212
|
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
|
121201
|
Kierownik działu kadr i płac
|
121202
|
Kierownik działu szkoleń
|
121203
|
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
|
121204
|
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
|
121290
|
Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
|
1213
|
Kierownicy do spraw strategii i planowania
|
121301
|
Dyrektor departamentu
|
121302
|
Kierownik do spraw strategii i planowania
|
121303
|
Naczelnik / kierownik wydziału
|
121390
|
Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania
|
1219
|
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
|
121901
|
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
|
121902
|
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
|
121903
|
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe
|
121904
|
Kierownik projektu
|
121990
|
Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
|
122
|
Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju
|
1221
|
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
|
122101
|
Kierownik do spraw marketingu
|
122102
|
Kierownik do spraw sprzedaży
|
122103
|
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
|
122104
|
Kierownik do spraw marketingu internetowego
|
122105
|
Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)
|
122106
|
Regionalny kierownik sprzedaży
|
122107
|
Kierownik domu aukcyjnego
|
122190
|
Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
|
1222
|
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
|
122201
|
Kierownik agencji reklamowej
|
122202
|
Kierownik działu reklamy / promocji / public relations
|
122290
|
Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations
|
1223
|
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
|
122301
|
Kierownik do spraw rozwoju produktu
|
122302
|
Kierownik działu badawczo-rozwojowego
|
122390
|
Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju
|
13
|
Kierownicy do spraw produkcji i usług
|
131
|
Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie
|
1311
|
Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
|
131101
|
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym
|
131102
|
Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem
|
131103
|
Kierownik w gospodarce leśnej
|
131104
|
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym
|
131105
|
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym
|
131190
|
Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
|
1312
|
Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
|
131201
|
Kierownik produkcji w zakładach akwakultury
|
131202
|
Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
|
131290
|
Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
|
132
|
Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji
|
1321
|
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
|
132102
|
Kierownik do spraw kontroli jakości
|
132103
|
Kierownik produkcji w przemyśle
|
132104
|
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
|
132105
|
Kierownik utrzymania ruchu
|
132190
|
Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
|
1322
|
Kierownicy w górnictwie
|
132201
|
Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu
|
132202
|
Kierownik jednostki ratownictwa górniczego
|
132204
|
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
|
132290
|
Pozostali kierownicy w górnictwie
|
1323
|
Kierownicy do spraw budownictwa
|
132301
|
Kierownik budowy
|
132302
|
Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
|
132390
|
Pozostali kierownicy do spraw budownictwa
|
1324
|
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
|
132401
|
Kierownik działu logistyki
|
132402
|
Kierownik działu transportu
|
132403
|
Kierownik działu zakupów
|
132404
|
Kierownik magazynu
|
132405
|
Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
|
132406
|
Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
|
132407
|
Zawiadowca stacji
|
132408
|
Kierownik punktu skupu
|
132409
|
Kierownik do spraw handlu zagranicznego
|
132410
|
Kierownik do spraw optymalizacji zasobów
|
132411
|
Kierownik do spraw transportu rurociągowego
|
132412
|
Kierownik do spraw zarzadzania flotą samochodową
|
132490
|
Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
|
133
|
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
|
1330
|
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
|
133001
|
Kierownik działu informatyki
|
133002
|
Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym
|
133003
|
Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego
|
133004
|
Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
|
133005
|
Kierownik rozwoju technologii informatycznych
|
133006
|
Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych
|
133007
|
Kierownik sieci informatycznych
|
133090
|
Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
|
134
|
Kierownicy / dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych
|
1341
|
Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
|
134101
|
Kierownik centrum rozrywki dla dzieci
|
134102
|
Kierownik przedszkola
|
134104
|
Kierownik żłobka / klubu dziecięcego
|
134105
|
Kierownik placówki wsparcia dziennego
|
134106
|
Dyrektor ośrodka adopcyjnego
|
134107
|
Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
|
134190
|
Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi
|
1342
|
Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
|
134201
|
Kierownik hospicjum
|
134202
|
Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego
|
134204
|
Kierownik podmiotu leczniczego
|
134205
|
Pielęgniarka oddziałowa
|
134206
|
Położna oddziałowa
|
134207
|
Lekarz ordynator oddziału
|
134290
|
Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
|
1343
|
Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
|
134301
|
Kierownik domu spokojnej starości
|
134390
|
Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
|
1344
|
Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
|
134402
|
Kierownik domu pomocy społecznej
|
134403
|
Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej
|
134404
|
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
|
134490
|
Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
|
1345
|
Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
|
134501
|
Dyrektor szkoły
|
134502
|
Dziekan
|
134503
|
Kierownik warsztatów szkolnych
|
134504
|
Kierownik praktycznej nauki zawodu
|
134590
|
Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych
|
1346
|
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
|
134601
|
Kierownik agencji doradztwa finansowego
|
134602
|
Kierownik agencji ubezpieczeniowej
|
134603
|
Kierownik działu operacji finansowych
|
134605
|
Kierownik placówki bankowej
|
134690
|
Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
|
1349
|
Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
134901
|
Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
|
134902
|
Dyrektor zakładu dla nieletnich
|
134903
|
Kierownik agencji ochrony mienia i osób
|
134904
|
Kierownik firmy audytorskiej
|
134905
|
Kierownik kancelarii prawnej
|
134906
|
Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
|
134907
|
Kierownik archiwum
|
134908
|
Kierownik biblioteki
|
134909
|
Kierownik galerii sztuki
|
134910
|
Kierownik muzeum
|
134911
|
Komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu)
|
134912
|
Komendant straży gminnej / miejskiej
|
134913
|
Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej
|
134914
|
Kierownik rewiru / posterunku policji
|
134915
|
Kierownik wydawnictwa
|
134916
|
Prezes / dyrektor sądu
|
134990
|
Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
14
|
Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych
|
141
|
Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie
|
1411
|
Kierownicy w hotelarstwie
|
141101
|
Kierownik działu w hotelu
|
141102
|
Kierownik hostelu / motelu
|
141103
|
Kierownik hotelu
|
141104
|
Kierownik pensjonatu
|
141190
|
Pozostali kierownicy w hotelarstwie
|
1412
|
Kierownicy w gastronomii
|
141201
|
Kierownik działu w lokalu gastronomicznym
|
141202
|
Kierownik lokalu gastronomicznego
|
141203
|
Kierownik do spraw kateringu
|
141290
|
Pozostali kierownicy w gastronomii
|
142
|
Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego
|
1420
|
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
|
142001
|
Kierownik działu w handlu detalicznym
|
142002
|
Kierownik działu w handlu hurtowym
|
142003
|
Kierownik hurtowni
|
142004
|
Kierownik sklepu / supermarketu
|
142005
|
Kierownik apteki
|
142006
|
Kierownik sieci sklepów
|
142090
|
Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
|
143
|
Kierownicy do spraw innych typów usług
|
1431
|
Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
|
143101
|
Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych
|
143102
|
Kierownik obiektu sportowego
|
143103
|
Kierownik ogrodu zoologicznego
|
143104
|
Kierownik zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii
|
143105
|
Kierownik domu kultury
|
143107
|
Kierownik kasyna
|
143108
|
Kierownik kina
|
143109
|
Kierownik klubu fitness
|
143110
|
Kierownik klubu sportowego
|
143112
|
Kierownik parku rozrywki / cyrku
|
143114
|
Kierownik siłowni
|
143115
|
Kierownik szkółki jeździeckiej
|
143116
|
Dyrektor teatru
|
143117
|
Kierownik szkoły tańca
|
143118
|
Dyrektor filharmonii / opery / operetki / orkiestry
|
143119
|
Dyrektor zespołu pieśni i tańca / chóru
|
143190
|
Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
|
1439
|
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
|
143901
|
Kierownik biura podroży
|
143902
|
Kierownik biura tłumaczeń
|
143903
|
Kierownik centrum handlowego
|
143904
|
Kierownik centrum konferencyjnego
|
143905
|
Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)
|
143906
|
Kierownik do spraw windykacji
|
143907
|
Kierownik firmy sprzątającej
|
143908
|
Kierownik kempingu
|
143909
|
Kierownik / właściciel zakładu usługowego
|
143910
|
Kierownik / właściciel stacji paliw
|
143911
|
Kierownik / właściciel szkoły jazdy
|
143912
|
Kierownik salonu odnowy biologicznej
|
143913
|
Kierownik salonu pielęgnacji urody
|
143990
|
Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
|
2
|
SPECJALIŚCI
|
21
|
Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
|
211
|
Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi
|
2111
|
Fizycy i astronomowie
|
211101
|
Astrofizyk
|
211102
|
Astronom
|
211103
|
Fizyk
|
211104
|
Fizyk medyczny
|
211190
|
Pozostali fizycy i astronomowie
|
2112
|
Meteorolodzy
|
211201
|
Hydrometeorolog
|
211202
|
Meteorolog
|
211203
|
Synoptyk
|
211204
|
Klimatolog
|
211290
|
Pozostali meteorolodzy
|
2113
|
Chemicy
|
211301
|
Chemik
|
211302
|
Chemik - technologia chemiczna
|
211303
|
Agrochemik
|
211304
|
Perfumiarz
|
211390
|
Pozostali chemicy
|
2114
|
Specjaliści nauk o Ziemi
|
211401
|
Geofizyk
|
211402
|
Geograf
|
211403
|
Geolog
|
211404
|
Hydrograf morski
|
211405
|
Hydrolog
|
211406
|
Oceanolog
|
211407
|
Paleontolog
|
211490
|
Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
|
212
|
Matematycy, aktuariusze i statystycy
|
2120
|
Matematycy, aktuariusze i statystycy
|
212001
|
Aktuariusz
|
212002
|
Matematyk
|
212003
|
Demograf
|
212004
|
Statystyk
|
212090
|
Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy
|
213
|
Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych
|
2131
|
Biolodzy i pokrewni
|
213101
|
Botanik
|
213102
|
Biochemik
|
213103
|
Biofizyk
|
213104
|
Bioinżynier
|
213105
|
Biolog
|
213106
|
Biotechnolog
|
213107
|
Genetyk
|
213108
|
Mikrobiolog
|
213109
|
Bioinformatyk
|
213110
|
Fizjolog
|
213190
|
Pozostali biolodzy i pokrewni
|
2132
|
Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
|
213201
|
Doradca rolniczy
|
213202
|
Gleboznawca
|
213203
|
Inżynier leśnictwa
|
213204
|
Inżynier ogrodnictwa
|
213205
|
Inżynier rolnictwa
|
213206
|
Inżynier rybactwa
|
213207
|
Inżynier zootechniki
|
213208
|
Klasyfikator gruntów
|
213209
|
Rzeczoznawca rolniczy
|
213290
|
Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
|
2133
|
Specjaliści do spraw ochrony środowiska
|
213301
|
Audytor środowiskowy
|
213302
|
Ekolog
|
213303
|
Specjalista ochrony środowiska
|
213390
|
Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska
|
214
|
Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)
|
2141
|
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
|
214101
|
Inżynier normowania pracy
|
214102
|
Inżynier organizacji i planowania produkcji
|
214103
|
Inżynier utrzymania ruchu
|
214104
|
Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
|
214105
|
Konsultant komitetu technicznego
|
214107
|
Normalizator
|
214108
|
Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
|
214109
|
Specjalista kontroli jakości
|
214110
|
Towaroznawca
|
214111
|
Główny technolog
|
214190
|
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
|
2142
|
Inżynierowie budownictwa
|
214201
|
Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne
|
214202
|
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne
|
214203
|
Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe
|
214204
|
Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe
|
214205
|
Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
|
214206
|
Inżynier budownictwa - wyburzanie obiektów
|
214207
|
Inżynier budowy dróg
|
214208
|
Inżynier budowy mostów
|
214209
|
Inżynier geotechnik
|
214210
|
Rzeczoznawca budowlany
|
214290
|
Pozostali inżynierowie budownictwa
|
2143
|
Inżynierowie inżynierii środowiska
|
214301
|
Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
|
214302
|
Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia
|
214303
|
Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne
|
214304
|
Inżynier inżynierii środowiska - melioracje
|
214305
|
Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
|
214306
|
Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne
|
214307
|
Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
|
214390
|
Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska
|
2144
|
Inżynierowie mechanicy
|
214401
|
Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
|
214402
|
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali
|
214403
|
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne
|
214404
|
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe
|
214405
|
Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna
|
214406
|
Inżynier mechanik - środki transportu
|
214407
|
Inżynier mechanik - technologia mechaniczna
|
214408
|
Inżynier mechanik lotniczy
|
214409
|
Inżynier mechanizacji rolnictwa
|
214410
|
Inżynier spawalnik
|
214411
|
Konstruktor form wtryskowych
|
214412
|
Inżynier budownictwa okrętowego
|
214413
|
Inżynier chłodnictwa i klimatyzacji
|
214490
|
Pozostali inżynierowie mechanicy
|
2145
|
Inżynierowie chemicy i pokrewni
|
214501
|
Inżynier inżynierii chemicznej
|
214502
|
Inżynier technologii chemicznej
|
214503
|
Inżynier technologii żywności
|
214504
|
Inżynier dekontaminacji - skażenia promieniotwórcze
|
214505
|
Inżynier postępowania z odpadami promieniotwórczymi
|
214506
|
Inżynier inżynierii materiałów syntetycznych
|
214507
|
Inżynier papiernictwa
|
214590
|
Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
|
2146
|
Inżynierowie górnictwa i metalurgii
|
214601
|
Inżynier górnik - górnictwo otworowe
|
214602
|
Inżynier górnik - górnictwo odkrywkowe
|
214603
|
Inżynier górnik - górnictwo podziemne
|
214604
|
Inżynier górnik - wiertnictwo
|
214605
|
Inżynier hutnik
|
214607
|
Inżynier odlewnik
|
214608
|
Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza
|
214609
|
Inżynier geolog - geologia górnicza i poszukiwawcza
|
214610
|
Inżynier geolog - hydrologia górnicza
|
214690
|
Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii
|
2149
|
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
|
214901
|
Audytor energetyczny
|
214902
|
Inspektor dozoru technicznego
|
214903
|
Inżynier automatyki i robotyki
|
214904
|
Inżynier awionik
|
214905
|
Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
|
214906
|
Inżynier energetyki
|
214907
|
Inżynier gospodarki przestrzennej
|
214908
|
Inżynier kliniczny
|
214909
|
Inżynier poligrafii
|
214910
|
Inżynier pożarnictwa
|
214911
|
Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
|
214912
|
Inżynier technologii betonów
|
214913
|
Inżynier technologii ceramiki
|
214914
|
Inżynier technologii drewna
|
214915
|
Inżynier technologii przetwórstwa skóry
|
214916
|
Inżynier technologii szkła
|
214917
|
Inżynier transportu drogowego
|
214918
|
Inżynier transportu kolejowego
|
214919
|
Inżynier włókiennik
|
214920
|
Kontroler kolejowy
|
214921
|
Legalizator
|
214922
|
Metrolog
|
214923
|
Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
|
214924
|
Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
|
214925
|
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
|
214926
|
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
|
214927
|
Inżynier akustyk
|
214928
|
Inżynier optyk
|
214929
|
Inżynier procesu malowania
|
214930
|
Rzeczoznawca samochodowy
|
214931
|
Technolog - programista obrabiarek
|
214932
|
Inżynier inżynierii materiałowej
|
214933
|
Zarządca energią
|
214934
|
Inżynier inżynierii kosmicznej i satelitarnej
|
214935
|
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
|
214990
|
Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
|
215
|
Inżynierowie elektrotechnologii
|
2151
|
Inżynierowie elektrycy
|
215101
|
Inżynier elektroenergetyk
|
215102
|
Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
|
215103
|
Inżynier elektryk
|
215104
|
Inżynier elektryk automatyk
|
215105
|
Inżynier techniki świetlnej
|
215106
|
Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
|
215190
|
Pozostali inżynierowie elektrycy
|
2152
|
Inżynierowie elektronicy
|
215201
|
Inżynier elektronik
|
215202
|
Inżynier mechatronik
|
215203
|
Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
|
215204
|
Optoelektronik
|
215205
|
Projektant układów scalonych
|
215290
|
Pozostali inżynierowie elektronicy
|
2153
|
Inżynierowie telekomunikacji
|
215301
|
Inżynier telekomunikacji
|
215302
|
Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
|
215303
|
Inżynier teleinformatyk
|
215390
|
Pozostali inżynierowie telekomunikacji
|
216
|
Architekci, geodeci i projektanci
|
2161
|
Architekci
|
216101
|
Architekt
|
216102
|
Architekt wnętrz
|
216190
|
Pozostali architekci
|
2162
|
Architekci krajobrazu
|
216201
|
Architekt krajobrazu
|
216202
|
Architekt zieleni wewnątrz budynków
|
216290
|
Pozostali architekci krajobrazu
|
2163
|
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
|
216301
|
Projektant biżuterii
|
216302
|
Kostiumograf
|
216303
|
Projektant mody
|
216304
|
Projektant wzornictwa przemysłowego
|
216305
|
Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser)
|
216306
|
Projektant wyrobów skórzanych
|
216390
|
Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
|
2164
|
Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
|
216401
|
Inżynier ruchu drogowego
|
216402
|
Inżynier ruchu kolejowego
|
216403
|
Urbanista
|
216490
|
Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
|
2165
|
Kartografowie i geodeci
|
216501
|
Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja
|
216502
|
Inżynier geodeta - geodezja górnicza
|
216503
|
Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa
|
216504
|
Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
|
216505
|
Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
|
216506
|
Inżynier geodeta - geomatyka
|
216507
|
Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami
|
216508
|
Kartograf
|
216590
|
Pozostali kartografowie i geodeci
|
2166
|
Projektanci grafiki i multimediów
|
216601
|
Grafik komputerowy DTP
|
216602
|
Grafik komputerowy multimediów
|
216603
|
Ilustrator
|
216604
|
Projektant grafiki
|
216605
|
Projektant grafiki stron internetowych
|
216606
|
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
|
216690
|
Pozostali projektanci grafiki i multimediów
|
22
|
Specjaliści do spraw zdrowia
|
221
|
Lekarze
|
2211
|
Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją
|
|
I stopnia
|
221101
|
Lekarz
|
221102
|
Lekarz ze specjalizacją I stopnia
|
2212
|
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
|
221201
|
Lekarz - specjalista alergologii
|
221202
|
Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
|
221203
|
Lekarz - specjalista angiologii
|
221204
|
Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii
|
221205
|
Lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
|
221206
|
Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
|
221207
|
Lekarz - specjalista chirurgii klatki piersiowej
|
221208
|
Lekarz - specjalista chirurgii naczyniowej
|
221209
|
Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
|
221210
|
Lekarz - specjalista chirurgii onkologicznej
|
221211
|
Lekarz - specjalista chirurgii plastycznej
|
221212
|
Lekarz - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
|
221213
|
Lekarz - specjalista chorób płuc
|
221214
|
Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
|
221215
|
Lekarz - specjalista chorób zakaźnych
|
221216
|
Lekarz - specjalista dermatologii i wenerologii
|
221217
|
Lekarz - specjalista diabetologii
|
221218
|
Lekarz - specjalista diagnostyki laboratoryjnej
|
221219
|
Lekarz - specjalista endokrynologii
|
221220
|
Lekarz - specjalista epidemiologii
|
221221
|
Lekarz - specjalista farmakologii klinicznej
|
221222
|
Lekarz - specjalista gastroenterologii
|
221223
|
Lekarz - specjalista genetyki klinicznej
|
221224
|
Lekarz - specjalista geriatrii
|
221225
|
Lekarz - specjalista ginekologii onkologicznej
|
221226
|
Lekarz - specjalista hematologii
|
221227
|
Lekarz - specjalista hipertensjologii
|
221228
|
Lekarz - specjalista immunologii klinicznej
|
221229
|
Lekarz - specjalista kardiochirurgii
|
221230
|
Lekarz - specjalista kardiologii
|
221231
|
Lekarz - specjalista kardiologii dziecięcej
|
221232
|
Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
|
221233
|
Lekarz - specjalista medycyny paliatywnej
|
221234
|
Lekarz - specjalista medycyny pracy
|
221235
|
Lekarz - specjalista medycyny ratunkowej
|
221236
|
Lekarz - specjalista medycyny rodzinnej
|
221237
|
Lekarz - specjalista medycyny sądowej
|
221238
|
Lekarz - specjalista medycyny sportowej
|
221239
|
Lekarz - specjalista medycyny transportu
|
221240
|
Lekarz - specjalista mikrobiologii lekarskiej
|
221241
|
Lekarz - specjalista nefrologii
|
221242
|
Lekarz - specjalista neonatologii
|
221243
|
Lekarz - specjalista neurochirurgii
|
221244
|
Lekarz - specjalista neurologii
|
221245
|
Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
|
221246
|
Lekarz - specjalista neuropatologii
|
221247
|
Lekarz - specjalista okulistyki
|
221248
|
Lekarz - specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
|
221249
|
Lekarz - specjalista onkologii klinicznej
|
221250
|
Lekarz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
|
221251
|
Lekarz - specjalista otorynolaryngologii
|
221252
|
Lekarz - specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
|
221253
|
Lekarz - specjalista patomorfologii
|
221254
|
Lekarz - specjalista pediatrii
|
221255
|
Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii
|
221256
|
Lekarz - specjalista psychiatrii
|
221257
|
Lekarz - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
|
221258
|
Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
|
221259
|
Lekarz - specjalista radioterapii onkologicznej
|
221260
|
Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej
|
221261
|
Lekarz - specjalista reumatologii
|
221262
|
Lekarz - specjalista seksuologii
|
221263
|
Lekarz - specjalista toksykologii klinicznej
|
221264
|
Lekarz - specjalista transfuzjologii klinicznej
|
221265
|
Lekarz - specjalista transplantologii klinicznej
|
221266
|
Lekarz - specjalista urologii
|
221267
|
Lekarz - specjalista urologii dziecięcej
|
221268
|
Lekarz - specjalista zdrowia publicznego
|
221269
|
Lekarz - specjalista chorób płuc dzieci
|
221270
|
Lekarz - specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
|
221271
|
Lekarz - specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
|
221272
|
Lekarz - specjalista gastroenterologii dziecięcej
|
221273
|
Lekarz - specjalista intensywnej terapii
|
221274
|
Lekarz - specjalista medycyny lotniczej
|
221275
|
Lekarz - specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
|
221276
|
Lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej
|
221277
|
Lekarz - specjalista pediatrii metabolicznej
|
221278
|
Lekarz - specjalista perinatologii
|
221290
|
Pozostali lekarze specjaliści
|
222
|
Pielęgniarki
|
2221
|
Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
|
222101
|
Pielęgniarka
|
2222
|
Pielęgniarki z tytułem specjalisty
|
222201
|
Pielęgniarka - specjalista organizacji i zarządzania
|
222202
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
|
222203
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
|
222204
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
|
222205
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
|
222206
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
|
222207
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
|
222208
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
|
222209
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
|
222210
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
|
222211
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
|
222212
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
|
222213
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
|
222214
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
|
222215
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
|
222216
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
|
222217
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
|
222218
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
|
222219
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
|
222220
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
|
222221
|
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego / internistycznego
|
222222
|
Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
|
222290
|
Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
|
223
|
Położne
|
2231
|
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
|
223101
|
Położna
|
2232
|
Położne z tytułem specjalisty
|
223201
|
Położna - specjalista organizacji i zarządzania
|
223202
|
Położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
|
223203
|
Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
|
223204
|
Położna - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
|
223205
|
Położna - specjalista pielęgniarstwa położniczego
|
223206
|
Położna - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
|
223207
|
Położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
|
223208
|
Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
|
223290
|
Pozostałe położne z tytułem specjalisty
|
224
|
Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
|
2240
|
Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
|
224001
|
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
|
225
|
Lekarze weterynarii
|
2251
|
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
|
225101
|
Lekarz weterynarii
|
2252
|
Lekarze weterynarii specjaliści
|
225201
|
Lekarz weterynarii - specjalista chirurgii weterynaryjnej
|
225202
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych
|
225203
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób koni
|
225204
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób owadów użytkowych
|
225205
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób przeżuwaczy
|
225206
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów
|
225207
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób ryb
|
225208
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób trzody chlewnej
|
225209
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt futerkowych
|
225210
|
Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt nieudomowionych
|
225211
|
Lekarz weterynarii - specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej
|
225212
|
Lekarz weterynarii - specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
|
225213
|
Lekarz weterynarii - specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
|
225214
|
Lekarz weterynarii - specjalista radiologii weterynaryjnej
|
225215
|
Lekarz weterynarii - specjalista rozrodu zwierząt
|
225216
|
Lekarz weterynarii - specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych
|
225217
|
Lekarz weterynarii - specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej
|
225290
|
Pozostali lekarze weterynarii specjaliści
|
226
|
Lekarze dentyści
|
2261
|
Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
|
226101
|
Lekarz dentysta
|
226102
|
Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia
|
2262
|
Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
|
226201
|
Lekarz dentysta - specjalista chirurgii stomatologicznej
|
226202
|
Lekarz dentysta - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
|
226203
|
Lekarz dentysta - specjalista epidemiologii
|
226204
|
Lekarz dentysta - specjalista ortodoncji
|
226205
|
Lekarz dentysta - specjalista periodontologii
|
226206
|
Lekarz dentysta - specjalista protetyki stomatologicznej
|
226207
|
Lekarz dentysta - specjalista stomatologii dziecięcej
|
226208
|
Lekarz dentysta - specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją
|
226209
|
Lekarz dentysta - specjalista zdrowia publicznego
|
226290
|
Pozostali lekarze dentyści specjaliści
|
227
|
Diagności laboratoryjni
|
2271
|
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
|
227101
|
Diagnosta laboratoryjny
|
2272
|
Diagności laboratoryjni specjaliści
|
227201
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej cytomorfologii medycznej
|
227202
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista epidemiologii
|
227203
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
|
227204
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej
|
227205
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
|
227206
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej
|
227207
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
|
227208
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej
|
227209
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej
|
227210
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
|
227211
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej mikrobiologii medycznej
|
227212
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia publicznego
|
227213
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia środowiskowego
|
227214
|
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej
|
227290
|
Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści
|
228
|
Farmaceuci
|
2281
|
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
|
228101
|
Farmaceuta
|
2282
|
Farmaceuci specjaliści
|
228201
|
Farmaceuta - specjalista analityki farmaceutycznej
|
228202
|
Farmaceuta - specjalista bromatologii
|
228203
|
Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej
|
228204
|
Farmaceuta - specjalista farmacji klinicznej
|
228205
|
Farmaceuta - specjalista farmacji przemysłowej
|
228206
|
Farmaceuta - specjalista farmacji szpitalnej
|
228207
|
Farmaceuta - specjalista farmakologii
|
228208
|
Farmaceuta - specjalista leku roślinnego
|
228209
|
Farmaceuta - specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
|
228210
|
Farmaceuta - specjalista toksykologii
|
228211
|
Farmaceuta - specjalista zdrowia publicznego
|
228212
|
Farmaceuta - specjalista zdrowia środowiskowego
|
228290
|
Pozostali farmaceuci specjaliści
|
229
|
Inni specjaliści ochrony zdrowia
|
2291
|
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
|
229101
|
Inspektor dozoru jądrowego
|
229102
|
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
|
229103
|
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
|
229104
|
Specjalista zdrowia publicznego
|
229105
|
Specjalista zdrowia środowiskowego
|
229106
|
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
|
229190
|
Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
|
2292
|
Fizjoterapeuci
|
229201
|
Fizjoterapeuta
|
229202
|
Specjalista fizjoterapii
|
2293
|
Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
|
229301
|
Specjalista do spraw dietetyki
|
229302
|
Specjalista żywienia człowieka
|
229390
|
Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
|
2294
|
Audiofonolodzy i logopedzi
|
229401
|
Audiofonolog
|
229402
|
Logopeda
|
229403
|
Neurologopeda
|
229404
|
Surdologopeda
|
229490
|
Pozostali audiofonolodzy i logopedzi
|
2295
|
Optometryści
|
229501
|
Optometrysta
|
2299
|
Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
|
229901
|
Epidemiolog
|
229902
|
Koordynator badań klinicznych
|
229903
|
Kosmetolog
|
229904
|
Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym
|
229905
|
Psychoterapeuta
|
229906
|
Specjalista psychoterapii uzależnień
|
229907
|
Specjalista terapii uzależnień
|
229908
|
Toksykolog
|
229909
|
Psychoonkolog
|
229910
|
Psychotraumatolog
|
229911
|
Specjalista radiofarmacji
|
229912
|
Specjalista inżynierii medycznej
|
229913
|
Elektroradiolog
|
229914
|
Specjalista do spraw techniki dentystycznej
|
229915
|
Podiatra
|
229916
|
Profilaktyk
|
229917
|
Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej
|
229990
|
Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
|
23
|
Specjaliści nauczania i wychowania
|
231
|
Nauczyciele akademiccy
|
2310
|
Nauczyciele akademiccy
|
231001
|
Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne
|
231002
|
Nauczyciel akademicki - nauki inżynieryjno-techniczne
|
231003
|
Nauczyciel akademicki - nauki medyczne i nauki o zdrowiu
|
231004
|
Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze
|
231005
|
Nauczyciel akademicki - nauki społeczne
|
231006
|
Nauczyciel akademicki - nauki ścisłe i przyrodnicze
|
231007
|
Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne
|
231008
|
Nauczyciel akademicki - sztuka
|
231009
|
Nauczyciel akademicki - nauki o rodzinie
|
231010
|
Nauczyciel akademicki - nauki weterynaryjne
|
231090
|
Pozostali nauczyciele akademiccy
|
232
|
Nauczyciele kształcenia zawodowego
|
2320
|
Nauczyciele kształcenia zawodowego
|
232001
|
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
|
232002
|
Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
|
232003
|
Nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych
|
232090
|
Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
|
233
|
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
|
2330
|
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
|
233001
|
Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej
|
233090
|
Pozostali nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
|
234
|
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
|
2341
|
Nauczyciele szkół podstawowych
|
234101
|
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
|
234102
|
Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej
|
234190
|
Pozostali nauczyciele szkół podstawowych
|
2342
|
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
|
234201
|
Nauczyciel przedszkola
|
234202
|
Nauczyciel innych form wychowania przedszkolnego
|
234290
|
Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
|
235
|
Inni specjaliści nauczania i wychowania
|
2351
|
Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
|
235101
|
Andragog
|
235102
|
Ewaluator programów edukacji
|
235103
|
Metodyk edukacji na odległość
|
235104
|
Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
|
235105
|
Nauczyciel doradca metodyczny
|
235106
|
Nauczyciel konsultant
|
235109
|
Wizytator
|
235190
|
Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
|
2352
|
Nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
|
235201
|
Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)
|
235202
|
Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)
|
235203
|
Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)
|
235204
|
Nauczyciel przewlekle chorych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową
|
235205
|
Nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog)
|
235290
|
Pozostali nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
|
2353
|
Lektorzy języków obcych
|
235301
|
Lektor języka obcego
|
2354
|
Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
|
235401
|
Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
|
2355
|
Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
|
235501
|
Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
|
235502
|
Instruktor tańca
|
235503
|
Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
|
235590
|
Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
|
2356
|
Instruktorzy technologii informatycznych
|
235601
|
Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych
|
235690
|
Pozostali instruktorzy technologii informatycznych
|
2359
|
Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
|
235901
|
Dydaktyk multimedialny
|
235902
|
Egzaminator online
|
235903
|
Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
|
235904
|
Nauczyciel bibliotekarz
|
235905
|
Instruktor praktycznej nauki zawodu
|
235906
|
Nauczyciel logopeda
|
235907
|
Nauczyciel nauczania na odległość
|
235908
|
Nauczyciel psycholog
|
235909
|
Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
|
235910
|
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
|
235911
|
Pedagog animacji kulturalnej
|
235912
|
Pedagog szkolny
|
235913
|
Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
|
235914
|
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
|
235915
|
Wykładowca na kursach (edukator, trener)
|
235916
|
Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
|
235917
|
Korepetytor
|
235918
|
Nauczyciel domowy
|
235919
|
Pedagog specjalny
|
235920
|
Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
|
235921
|
Pedagog
|
235922
|
Pedagog mediów
|
235990
|
Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
|
24
|
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
|
241
|
Specjaliści do spraw finansowych
|
2411
|
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
|
241101
|
Biegły rewident
|
241102
|
Specjalista do spraw controllingu
|
241103
|
Specjalista do spraw rachunkowości
|
241104
|
Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
|
241105
|
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
|
241106
|
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
|
241107
|
Kontroler finansowy
|
241190
|
Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
|
2412
|
Doradcy finansowi i inwestycyjni
|
241201
|
Doradca emerytalny
|
241202
|
Doradca finansowy
|
241203
|
Doradca inwestycyjny
|
241204
|
Doradca podatkowy
|
241205
|
Doradca do spraw leasingu
|
241206
|
Specjalista do spraw tworzenia biznesplanów
|
241207
|
Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem
|
241290
|
Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni
|
2413
|
Analitycy finansowi
|
241301
|
Analityk giełdowy
|
241302
|
Analityk kredytowy
|
241303
|
Projektant pakietów usług finansowych
|
241304
|
Specjalista bankowości
|
241305
|
Specjalista do spraw factoringu
|
241306
|
Analityk finansowy
|
241307
|
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
|
241308
|
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
|
241309
|
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
|
241310
|
Specjalista do spraw analizy ryzyka ubezpieczeniowego (underwriter)
|
241311
|
Analityk inwestycyjny
|
241390
|
Pozostali analitycy finansowi
|
242
|
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania
|
2421
|
Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
|
242101
|
Administrator produkcji filmowej
|
242102
|
Koordynator projektów unijnych
|
242103
|
Makler nadzorujący
|
242104
|
Negocjator biznesowy
|
242105
|
Organizator transportu drogowego
|
242106
|
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
|
242107
|
Specjalista do spraw konsultingu
|
242108
|
Specjalista do spraw logistyki
|
242109
|
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
|
242110
|
Specjalista ochrony informacji niejawnych
|
242112
|
Analityk biznesowy
|
242113
|
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
|
242114
|
Specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
|
242115
|
Specjalista do spraw przewozów intermodalnych
|
242116
|
Specjalista do spraw zarządzania
|
242190
|
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
|
2422
|
Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
|
242201
|
Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
|
242202
|
Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego
|
242203
|
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
|
242204
|
Audytor / kontroler
|
242205
|
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
|
242206
|
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
|
242207
|
Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
|
242208
|
Inspektor farmaceutyczny
|
242209
|
Inspektor kontroli skarbowej
|
242210
|
Inspektor nadzoru bankowego
|
242211
|
Inspektor nadzoru budowlanego
|
242212
|
Inspektor ochrony danych
|
242213
|
Inspektor rybołówstwa morskiego
|
242214
|
Inspektor pracy
|
242215
|
Kontroler państwowy
|
242216
|
Rzecznik patentowy
|
242217
|
Specjalista administracji publicznej
|
242218
|
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
|
242219
|
Specjalista do spraw integracji europejskiej
|
242220
|
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
|
242221
|
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
|
242223
|
Specjalista do spraw planowania strategicznego
|
242224
|
Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
|
242225
|
Specjalista do spraw zamówień publicznych
|
242226
|
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
|
242227
|
Specjalista zarządzania kryzysowego
|
242228
|
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
|
242229
|
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
|
242230
|
Specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego
|
242231
|
Specjalista do spraw cudzoziemców, migracji i integracji
|
242232
|
Specjalista do spraw obsługi projektów i programów
|
242290
|
Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
|
2423
|
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
|
242301
|
Analityk pracy
|
242302
|
Doradca EURES
|
242303
|
Doradca personalny
|
242304
|
Doradca zawodowy
|
242305
|
Konsultant do spraw kariery
|
242306
|
Doradca do spraw zatrudnienia
|
242307
|
Specjalista do spraw kadr
|
242308
|
Specjalista do spraw kultury firmy
|
242309
|
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
|
242310
|
Specjalista do spraw wynagrodzeń
|
242311
|
Specjalista do spraw zarządzania talentami
|
242312
|
Specjalista integracji międzykulturowej
|
242313
|
Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników
|
242390
|
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
|
2424
|
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
|
242401
|
Broker edukacyjny
|
242402
|
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
|
242403
|
Specjalista do spraw szkoleń
|
242490
|
Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
|
243
|
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations
|
2431
|
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
|
243101
|
Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
|
243102
|
Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
|
243103
|
Menedżer produktu (product manager)
|
243104
|
Menedżer marki (brand manager)
|
243105
|
Specjalista analizy i rozwoju rynku
|
243106
|
Specjalista do spraw marketingu i handlu
|
243107
|
Specjalista do spraw reklamy
|
243108
|
Specjalista do spraw mediów interaktywnych
|
243109
|
Specjalista sprzedaży internetowej
|
243110
|
Specjalista do spraw mediów społecznościowych
|
243190
|
Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu
|
2432
|
Specjaliści do spraw public relations
|
243201
|
Specjalista etyki biznesu
|
243202
|
Lobbysta
|
243203
|
Specjalista do spraw public relations
|
243290
|
Pozostali specjaliści do spraw public relations
|
2433
|
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
|
243301
|
Inżynier sprzedaży
|
243302
|
Opiekun klienta
|
243303
|
Przedstawiciel medyczny
|
243304
|
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
|
243305
|
Specjalista do spraw sprzedaży
|
243306
|
Specjalista zaopatrzenia medycznego
|
243307
|
Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej
|
243308
|
Specjalista do spraw handlu zagranicznego
|
243390
|
Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
|
2434
|
Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
|
243401
|
Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
|
243402
|
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
|
243490
|
Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
|
244
|
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
|
2440
|
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
|
244001
|
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
|
244002
|
Rzeczoznawca majątkowy
|
244003
|
Zarządca nieruchomości
|
244090
|
Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości
|
25
|
Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych
|
251
|
Analitycy systemów komputerowych i programiści
|
2511
|
Analitycy systemów komputerowych
|
251101
|
Analityk systemów teleinformatycznych
|
251102
|
Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
|
251103
|
Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
|
251104
|
Analityk doświadczenia użytkowników (user experience analyst)
|
251105
|
Specjalista do spraw integracji technologii informatycznych
|
251106
|
Informatyk
|
251190
|
Pozostali analitycy systemów komputerowych
|
2512
|
Specjaliści do spraw oprogramowania
|
251201
|
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
|
251202
|
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
|
251203
|
Specjalista do spraw technologii blockchain
|
251290
|
Pozostali specjaliści do spraw oprogramowania
|
2513
|
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
|
251301
|
Architekt stron internetowych
|
251302
|
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
|
251303
|
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
|
251390
|
Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
|
2514
|
Programiści aplikacji
|
251401
|
Programista aplikacji
|
251402
|
Programista aplikacji mobilnych
|
251403
|
Projektant interfejsu użytkownika
|
251404
|
Specjalista do spraw jakości oprogramowania
|
251490
|
Pozostali programiści aplikacji
|
2519
|
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
|
251901
|
Informatyk medyczny
|
251902
|
Specjalista zastosowań informatyki
|
251903
|
Tester oprogramowania komputerowego
|
251904
|
Tester systemów teleinformatycznych
|
251905
|
Specjalista systemów rozpoznawania mowy
|
251906
|
Inżynier internetu rzeczy
|
251907
|
Specjalista do spraw chmury obliczeniowej (cloud computing)
|
251908
|
Specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji
|
251909
|
Specjalista do spraw uczenia maszynowego
|
251910
|
Specjalista do spraw wirtualnej rzeczywistości
|
251911
|
Specjalista do spraw informatyki przemysłowej
|
251990
|
Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
|
252
|
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych
|
2521
|
Projektanci i administratorzy baz danych
|
252101
|
Administrator baz danych
|
252102
|
Analityk baz danych (data scientist)
|
252103
|
Projektant baz danych
|
252190
|
Pozostali projektanci i administratorzy baz danych
|
2522
|
Administratorzy systemów komputerowych
|
252201
|
Administrator systemów komputerowych
|
252202
|
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
|
252290
|
Pozostali administratorzy systemów komputerowych
|
2523
|
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
|
252301
|
Analityk sieci komputerowych
|
252302
|
Inżynier systemów i sieci komputerowych
|
252390
|
Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych
|
2529
|
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
252901
|
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
|
252902
|
Specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa
|
252903
|
Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
|
252904
|
Specjalista do spraw informatyki śledczej
|
252905
|
Główny menedżer bezpieczeństwa informacji (Chief information security officer)
|
252906
|
Specjalista do spraw obsługi incydentów (Cyber incident responder)
|
252907
|
Specjalista do spraw prawnych i zgodności w zakresie cyberbezpieczeństwa (Cyber legal, policy & compliance officer)
|
252908
|
Specjalista do spraw pozyskiwania i analizy informacji o cyberzagrożeniach (Cyber threat intelligence specialist)
|
252909
|
Architekt cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity architect)
|
252910
|
Audytor cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity auditor)
|
252911
|
Specjalista do spraw szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity educator)
|
252912
|
Specjalista do spraw wdrażania rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa Cybersecurity implementer)
|
252913
|
Specjalista do spraw badań w obszarze cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity researcher)
|
252914
|
Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity risk manager)
|
252915
|
Specjalista do spraw testów bezpieczeństwa systemów informacyjnych (Penetration tester)
|
252990
|
Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
26
|
Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury
|
261
|
Specjaliści z dziedziny prawa
|
2611
|
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
|
261101
|
Adwokat
|
261102
|
Prokurator
|
261103
|
Radca prawny
|
2612
|
Sędziowie
|
261201
|
Sędzia
|
2619
|
Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
|
261901
|
Asystent prawny
|
261902
|
Asystent prokuratora
|
261903
|
Asystent sędziego
|
261904
|
Komornik sądowy
|
261905
|
Notariusz
|
261906
|
Legislator
|
261907
|
Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
|
261908
|
Referendarz sądowy
|
261909
|
Doradca do spraw odszkodowań
|
261910
|
Specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej
|
261911
|
Analityk kryminalny
|
261912
|
Asystent radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
|
261913
|
Referendarz w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
|
261990
|
Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
|
262
|
Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy
|
2621
|
Archiwiści i muzealnicy
|
262101
|
Archiwista
|
262102
|
Muzealnik
|
2622
|
Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
|
262201
|
Analityk informacji i raportów medialnych
|
262202
|
Analityk ruchu na stronach internetowych
|
262203
|
Bibliotekoznawca
|
262204
|
Broker informacji (researcher)
|
262205
|
Menedżer zawartości serwisów internetowych
|
262206
|
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
|
262207
|
Specjalista zarządzania informacją
|
262208
|
Specjalista zarządzania dokumentacją
|
262290
|
Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
|
263
|
Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych
|
2631
|
Ekonomiści
|
263101
|
Ekonometryk
|
263102
|
Ekonomista
|
263190
|
Pozostali ekonomiści
|
2632
|
Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
|
263201
|
Archeolog
|
263202
|
Etnograf
|
263203
|
Kulturoznawca
|
263204
|
Socjolog
|
263205
|
Antropolog
|
263206
|
Kryminolog
|
263207
|
Religioznawca
|
263290
|
Pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
|
2633
|
Filozofowie, historycy i politolodzy
|
263301
|
Filozof
|
263302
|
Historyk
|
263303
|
Historyk sztuki
|
263304
|
Politolog
|
263305
|
Specjalista polityki społecznej
|
263306
|
Teolog
|
263390
|
Pozostali filozofowie, historycy i politolodzy
|
2634
|
Psycholodzy i pokrewni
|
263401
|
Psycholog
|
263402
|
Psycholog biznesu
|
263404
|
Psycholog organizacji
|
263405
|
Psycholog sportowy
|
263406
|
Psycholog wychowawczy
|
263407
|
Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych
|
263408
|
Grafolog
|
263409
|
Specjalista marketingu społecznego
|
263490
|
Pozostali psycholodzy i pokrewni
|
2635
|
Specjaliści do spraw społecznych
|
263501
|
Kurator sądowy
|
263502
|
Mediator
|
263503
|
Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
|
263504
|
Specjalista pracy socjalnej
|
263505
|
Specjalista resocjalizacji
|
263506
|
Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
|
263507
|
Mediator sądowy
|
263508
|
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
|
263509
|
Specjalista do spraw adopcji
|
263510
|
Specjalista komunikacji społecznej
|
263511
|
Specjalista do spraw ochrony praw dziecka i rodziny
|
263590
|
Pozostali specjaliści do spraw społecznych
|
2636
|
Duchowni i osoby konsekrowane
|
263601
|
Duchowny religii mojżeszowej
|
263602
|
Duchowny religii muzułmańskiej
|
263603
|
Duchowny wyznania prawosławnego
|
263604
|
Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
|
263605
|
Duchowny wyznania ewangelickiego
|
263606
|
Zakonnik (bez święceń kapłańskich)
|
263690
|
Pozostali duchowni i osoby konsekrowane
|
264
|
Literaci, dziennikarze i filolodzy
|
2641
|
Literaci i inni autorzy tekstów
|
264101
|
Edytor materiałów źródłowych
|
264102
|
Pisarz
|
264103
|
Poeta
|
264104
|
Redaktor wydawniczy
|
264105
|
Scenarzysta
|
264190
|
Pozostali literaci i inni autorzy tekstów
|
2642
|
Dziennikarze
|
264201
|
Dziennikarz
|
264202
|
Fotoedytor
|
264203
|
Krytyk artystyczny
|
264204
|
Redaktor programowy
|
264205
|
Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy
|
264206
|
Krytyk kulinarny
|
264207
|
Redaktor serwisu internetowego
|
264208
|
Redaktor naczelny
|
264290
|
Pozostali dziennikarze
|
2643
|
Filolodzy i tłumacze
|
264301
|
Filolog klasyczny
|
264302
|
Filolog języka nowożytnego
|
264303
|
Filolog polski
|
264304
|
Tłumacz
|
264305
|
Tłumacz przysięgły
|
264310
|
Tłumacz języka migowego
|
264390
|
Pozostali filolodzy i tłumacze
|
265
|
Twórcy i artyści
|
2651
|
Artyści plastycy
|
265101
|
Artysta fotografik
|
265102
|
Artysta grafik
|
265103
|
Artysta malarz
|
265104
|
Artysta rzeźbiarz
|
265105
|
Konserwator dzieł sztuki
|
265106
|
Scenograf
|
265107
|
Konserwator zabytków architektury
|
265190
|
Pozostali artyści plastycy
|
2652
|
Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
|
265201
|
Instrumentalista
|
265202
|
Wokalista
|
265203
|
Dyrygent
|
265204
|
Kompozytor
|
265205
|
Reżyser dźwięku
|
265206
|
Muzykolog
|
265207
|
Piosenkarz
|
265290
|
Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
|
2653
|
Choreografowie i tancerze
|
265301
|
Choreograf
|
265302
|
Tancerz baletowy
|
265390
|
Pozostali choreografowie i tancerze
|
2654
|
Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni
|
265401
|
Asystent reżysera filmowego
|
265402
|
Operator obrazu
|
265403
|
Producent filmowy
|
265404
|
Producent teatralny
|
265405
|
Producent telewizyjny
|
265406
|
Realizator programu telewizyjnego / radiowego
|
265407
|
Reżyser filmowy
|
265408
|
Reżyser teatralny
|
265409
|
Reżyser telewizyjny / radiowy
|
265410
|
Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej
|
265411
|
Producent muzyczny
|
265490
|
Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni
|
2655
|
Aktorzy
|
265501
|
Aktor
|
265502
|
Aktor lalkarz
|
265503
|
Mim
|
265590
|
Pozostali aktorzy
|
2656
|
Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
|
265601
|
Komentator sportowy
|
265602
|
Konferansjer
|
265603
|
Lektor dialogów filmowych i radiowych
|
265604
|
Prezenter muzyczny (DJ / didżej)
|
265605
|
Prezenter telewizyjny
|
265606
|
Spiker radiowy
|
265690
|
Pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
|
2659
|
Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
|
265901
|
Twórca ludowy
|
265902
|
Bloger / vloger
|
265990
|
Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
|
3
|
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
|
31
|
Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
|
311
|
Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
|
3111
|
Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
|
311101
|
Laborant chemiczny
|
311102
|
Probierz
|
311103
|
Technik analitykS
|
311104
|
Technik geodetaS
|
311105
|
Technik geofizyk
|
311106
|
Technik geologS
|
311107
|
Technik hydrolog
|
311108
|
Technik meteorolog
|
311109
|
Technik metrolog
|
311190
|
Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
|
3112
|
Technicy budownictwa
|
311201
|
Kosztorysant budowlany
|
311202
|
Laborant budowlany
|
311203
|
Technik architekt
|
311204
|
Technik budownictwaS
|
311205
|
Technik budownictwa wodnegoS
|
311206
|
Technik drogownictwa
|
311207
|
Technik dróg i mostów kolejowych
|
311208
|
Technik inżynierii środowiska i melioracjiS
|
311209
|
Technik urządzeń sanitarnych
|
311210
|
Technik renowacji elementów architekturyS
|
311211
|
Inspektor budowlany
|
311212
|
Inspektor budowy dróg
|
311213
|
Inspektor budowy mostów
|
311214
|
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
|
311215
|
Mostowniczy
|
311216
|
Technik budowy drógS
|
311217
|
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
|
311218
|
Technik inżynierii sanitarnejS
|
311219
|
Technik robót wykończeniowych w budownictwieS
|
311220
|
Technik budownictwa kolejowegoS
|
311221
|
Technik dekarstwaS
|
311222
|
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanejS
|
311223
|
Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczegoS
|
311224
|
Technik aranżacji wnętrzS
|
311290
|
Pozostali technicy budownictwa
|
3113
|
Technicy elektrycy
|
311302
|
Technik elektroenergetyk transportu szynowegoS
|
311303
|
Technik elektrykS
|
311304
|
Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
|
311305
|
Technik elektryk samochodowy
|
311306
|
Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
|
311307
|
Technik energetykS
|
311390
|
Pozostali technicy elektrycy
|
3114
|
Technicy elektronicy i pokrewni
|
311401
|
Diagnosta kolejowy
|
311402
|
Instalator systemów alarmowych
|
311403
|
Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
|
311404
|
Instalator systemów telewizji przemysłowej
|
311406
|
Projektant systemów alarmowych
|
311407
|
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowymS
|
311408
|
Technik elektronikS
|
311409
|
Technik elektroniki medycznej
|
311410
|
Technik mechatronikS
|
311411
|
Technik elektroniki i informatyki medycznejS
|
311412
|
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejS
|
311413
|
Technik robotykS
|
311490
|
Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
|
3115
|
Technicy mechanicy
|
311501
|
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
|
311503
|
Kontroler stanu technicznego pojazdów
|
311504
|
Technik mechanikS
|
311505
|
Technik mechanik budowy środków transportu
|
311506
|
Technik mechanik eksploatacji środków transportu
|
311508
|
Technik mechanik maszyn i urządzeń
|
311509
|
Technik mechanik obróbki skrawaniem
|
311510
|
Technik mechanik precyzyjny
|
311511
|
Technik mechanik urządzeń przemysłowych
|
311512
|
Technik mechanizacji rolnictwa
|
311513
|
Technik pojazdów samochodowychS
|
311514
|
Technik utrzymania ruchu
|
311515
|
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiS
|
311516
|
Technik spawalnictwaS
|
311517
|
Kontroler jakości połączeń spawalniczych
|
311518
|
Technik pojazdów kolejowychS
|
311519
|
Technik elektromobilnościS
|
311590
|
Pozostali technicy mechanicy
|
3116
|
Technicy technologii chemicznej i pokrewni
|
311601
|
Technik papiernictwaS
|
311602
|
Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
|
311603
|
Technik technologii chemicznejS
|
311604
|
Technik technologii środków farmaceutycznych
|
311605
|
Technik technologii środków kosmetycznych
|
311606
|
Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
|
311607
|
Technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi
|
311608
|
Technik izolacji przemysłowychS
|
311690
|
Pozostali technicy chemicy i pokrewni
|
3117
|
Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
|
311701
|
Technik górnictwa odkrywkowegoS
|
311702
|
Technik górnictwa otworowegoS
|
311703
|
Technik górnictwa podziemnegoS
|
311704
|
Technik hutnik
|
311705
|
Technik odlewnikS
|
311706
|
Technik przeróbki kopalin stałychS
|
311707
|
Technik wiertnikS
|
311708
|
Technik przemysłu metalurgicznegoS
|
311709
|
Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyS
|
311790
|
Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
|
3118
|
Kreślarze
|
311801
|
Rysownik geodezyjny
|
311802
|
Rysownik kartograficzny
|
311803
|
Operator CAD
|
311890
|
Pozostali kreślarze
|
3119
|
Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
311901
|
Cechowniczy
|
311902
|
Monter urządzeń medycznych
|
311903
|
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
|
311904
|
Operator badań defektoskopowych
|
311905
|
Operator reaktora
|
311906
|
Pracownik obsługi bankomatów
|
311907
|
Serwisant urządzeń medycznych
|
311908
|
Technik akustyk
|
311909
|
Technik automatykS
|
311910
|
Technik budownictwa okrętowego
|
311911
|
Technik cyfrowych procesów graficznych
|
311912
|
Technik garbarzS
|
311913
|
Technik gazownictwaS
|
311914
|
Technik instrumentów muzycznych
|
311915
|
Technik normowania pracy
|
311916
|
Technik obuwnikS
|
311917
|
Technik organizacji produkcji
|
311918
|
Technik poligraf
|
311919
|
Technik pożarnictwaS
|
311920
|
Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
|
311921
|
Technik technologii ceramicznej
|
311922
|
Technik technologii drewnaS
|
311923
|
Technik technologii materiałów budowlanych
|
311924
|
Technik technologii odzieży
|
311925
|
Technik technologii szkłaS
|
311926
|
Technik technologii wyrobów skórzanychS
|
311927
|
Technik transportu drogowegoS
|
311928
|
Technik transportu kolejowegoS
|
311929
|
Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS
|
311930
|
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejS
|
311931
|
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychS
|
311932
|
Technik włókiennikS
|
311933
|
Stroiciel fortepianów i pianin
|
311934
|
Technik budowy fortepianów i pianin
|
311935
|
Technik procesów drukowaniaS
|
311936
|
Technik procesów introligatorskichS
|
311937
|
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
|
311939
|
Technik konserwator urządzeń dźwigowych
|
311940
|
Technik urządzeń dźwigowychS
|
311941
|
Technik przemysłu modyS
|
311942
|
Technik budowy jednostek pływającychS
|
311943
|
Technik grafiki i poligrafii cyfrowejS
|
311944
|
Technik ceramikS
|
311945
|
Technik budowy i strojenia fortepianów i pianinS
|
311946
|
Technik stylistaS
|
311947
|
Technik przemysłu jachtowegoS
|
311948
|
Technik przemysłu drzewnegoS
|
311949
|
Diagnosta sieci preizolowanych
|
311990
|
Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
312
|
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie
|
3121
|
Osoby dozoru ruchu w górnictwie
|
312101
|
Osoby dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym
|
312102
|
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
|
312103
|
Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym
|
312190
|
Pozostałe osoby dozoru ruchu w górnictwie
|
3122
|
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
|
312201
|
Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
|
312202
|
Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
|
312203
|
Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym
|
312204
|
Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
|
312205
|
Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
|
312206
|
Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
|
312207
|
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
|
312208
|
Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
|
312209
|
Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
|
312210
|
Mistrz produkcji w poligrafii
|
312211
|
Mistrz produkcji w przemyśle odzieżowym
|
312290
|
Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
|
3123
|
Mistrzowie produkcji w budownictwie
|
312301
|
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
|
312302
|
Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
|
312303
|
Mistrz produkcji w budownictwie mostowym
|
312304
|
Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
|
312305
|
Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
|
312306
|
Mistrz produkcji w budownictwie wodnym
|
312390
|
Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
|
313
|
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych
|
3131
|
Operatorzy urządzeń energetycznych
|
313101
|
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
|
313102
|
Elektroenergetyk elektrowni wodnych
|
313103
|
Elektroenergetyk nastawni
|
313104
|
Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
|
313105
|
Maszynista agregatów prądotwórczych
|
313106
|
Maszynista turbozespołu parowego
|
313107
|
Maszynista turbozespołu wodnego
|
313108
|
Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
|
313109
|
Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
|
313110
|
Obchodowy bloku
|
313190
|
Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
|
3132
|
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
|
313201
|
Operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych
|
313202
|
Maszynista chłodni
|
313203
|
Maszynista sprężarek
|
313204
|
Maszynista wentylatorów w kopalni
|
313205
|
Operator (maszynista) stacji pomp
|
313206
|
Operator spalarni odpadów komunalnych
|
313207
|
Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
|
313208
|
Operator urządzeń oczyszczania ścieków
|
313209
|
Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
|
313210
|
Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
|
313211
|
Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadamiS
|
313290
|
Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
|
3133
|
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
|
313301
|
Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych
|
313303
|
Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych
|
313304
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych
|
313305
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
|
313306
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających
|
313307
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń koksowniczych
|
313390
|
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
|
3134
|
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
|
313401
|
Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
|
3135
|
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
|
313501
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali
|
313502
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali
|
313503
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali
|
313504
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych
|
313505
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych
|
313590
|
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
|
3139
|
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
313901
|
Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
|
313902
|
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru
|
313903
|
Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
|
313904
|
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
|
313905
|
Operator drukarek 3D
|
313990
|
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
314
|
Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności
|
3141
|
Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
|
314101
|
Laborant mikrobiologiczny
|
314102
|
Laborant biochemiczny
|
314103
|
Laborant w hodowli roślin
|
314104
|
Laborant w hodowli zwierząt
|
314190
|
Pozostali technicy nauk biologicznych
|
3142
|
Technicy rolnictwa i pokrewni
|
314201
|
Laborant nasiennictwa
|
314202
|
Technik architektury krajobrazuS
|
314203
|
Technik hodowca koniS
|
314204
|
Technik hodowca zwierząt
|
314205
|
Technik ogrodnikS
|
314206
|
Technik pszczelarzS
|
314207
|
Technik rolnikS
|
314208
|
Technik rybactwa śródlądowegoS
|
314290
|
Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
|
3143
|
Technicy leśnictwa
|
314301
|
Technik leśnikS
|
3144
|
Technicy technologii żywności
|
314401
|
Kontroler jakości produktów spożywczych
|
314402
|
Technik przetwórstwa mleczarskiegoS
|
314403
|
Technik technologii żywnościS
|
314404
|
Technik technologii żywności - cukrownictwo
|
314405
|
Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza
|
314406
|
Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych
|
314407
|
Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska
|
314408
|
Technik technologii żywności - przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej
|
314409
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne
|
314410
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
|
314411
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne
|
314412
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie
|
314413
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne
|
314414
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo rybne
|
314415
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich
|
314416
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe
|
314417
|
Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane
|
314490
|
Pozostali technicy technologii żywności
|
315
|
Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)
|
3151
|
Pracownicy służb technicznych żeglugi
|
315101
|
Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
|
315102
|
Oficer automatyk okrętowy
|
315103
|
Oficer mechanik
|
315104
|
Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
|
315105
|
Technik mechanik okrętowyS
|
315106
|
Technik elektroautomatyki okrętowejS
|
315190
|
Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
|
3152
|
Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
|
315202
|
Bosman portu
|
315203
|
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
|
315204
|
Kapitan portu morskiego
|
315205
|
Kapitan statku morskiego
|
315206
|
Kapitan żeglugi śródlądowej
|
315207
|
Kapitan żeglugi przybrzeżnej
|
315208
|
Oficer pokładowy
|
315209
|
Oficer portu
|
315210
|
Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
|
315211
|
Pilot morski
|
315212
|
Pilot żeglugi śródlądowej
|
315214
|
Technik nawigator morskiS
|
315215
|
Technik rybołówstwa morskiegoS
|
315216
|
Technik żeglugi śródlądowejS
|
315217
|
Szyper
|
315290
|
Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
|
3153
|
Piloci statków powietrznych i personel pokrewny
|
315301
|
Mechanik pokładowy
|
315302
|
Nawigator lotniczy
|
315305
|
Operator tankowania statków powietrznych
|
315306
|
Pilot balonowy
|
315308
|
Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
|
315309
|
Pilot sterowcowy zawodowy
|
315310
|
Pilot szybowcowy
|
315311
|
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
|
315312
|
Pilot wiatrakowcowy zawodowy
|
315314
|
Skoczek spadochronowy
|
315316
|
Technik awionikS
|
315317
|
Technik mechanik lotniczyS
|
315318
|
Mechanik lotniczy obsługi technicznej
|
315319
|
Pilot pionowzlotu
|
315390
|
Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny
|
3154
|
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
|
315401
|
Dyspozytor lotniczy
|
315402
|
Informator służby informacji powietrznej
|
315403
|
Kontroler ruchu lotniczego
|
315405
|
Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
|
315406
|
Technik lotniskowych służb operacyjnychS
|
315490
|
Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
|
3155
|
Technicy urządzeń ruchu lotniczego
|
315501
|
Technik urządzeń ruchu lotniczego
|
32
|
Średni personel do spraw zdrowia
|
321
|
Technicy medyczni i farmaceutyczni
|
3211
|
Operatorzy aparatury medycznej
|
321101
|
Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
|
321102
|
Perfuzjonista
|
321103
|
Technik elektroradiologS
|
321104
|
Technik sterylizacji medycznejS
|
321190
|
Pozostali operatorzy aparatury medycznej
|
3212
|
Technicy analityki medycznej
|
321201
|
Technik analityki medycznej
|
3213
|
Technicy farmaceutyczni
|
321301
|
Technik farmaceutycznyS
|
3214
|
Technicy medyczni i dentystyczni
|
321401
|
Protetyk słuchuS
|
321402
|
Technik dentystycznyS
|
321403
|
Technik ortopedaS
|
321490
|
Pozostali technicy medyczni i dentystyczni
|
322
|
Dietetycy i żywieniowcy
|
3220
|
Dietetycy i żywieniowcy
|
322001
|
Dietetyk
|
322002
|
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
|
322090
|
Pozostali dietetycy i żywieniowcy
|
323
|
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
|
3230
|
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
|
323001
|
Akupunkturzysta
|
323002
|
Bioenergoterapeuta
|
323003
|
Biomasażysta
|
323004
|
Chiropraktyk
|
323005
|
Homeopata
|
323006
|
Instruktor hipoterapii
|
323007
|
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
|
323008
|
Muzykoterapeuta
|
323009
|
Naturopata
|
323010
|
Osteopata
|
323011
|
Refleksolog
|
323012
|
Zielarz-fitoterapeuta
|
323013
|
Arteterapeuta
|
323014
|
PodologS
|
323090
|
Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
|
324
|
Technicy weterynarii
|
3240
|
Technicy weterynarii
|
324001
|
Laborant weterynaryjny
|
324002
|
Technik weterynariiS
|
324090
|
Pozostali technicy weterynarii
|
325
|
Inny średni personel do spraw zdrowia
|
3251
|
Asystenci dentystyczni
|
325101
|
Asystentka stomatologicznaS
|
325102
|
Higienistka stomatologicznaS
|
325190
|
Pozostali asystenci dentystyczni
|
3252
|
Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
|
325201
|
Terapeuta środowiskowy
|
325290
|
Pozostali środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
|
3253
|
Optycy okularowi
|
325301
|
Optyk okularowy
|
325302
|
Technik optykS
|
325390
|
Pozostali optycy okularowi
|
3254
|
Technicy fizjoterapii i masażyści
|
325401
|
Technik fizjoterapii
|
325402
|
Technik masażystaS
|
3255
|
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
|
325501
|
Edukator ekologiczny
|
325502
|
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
|
325503
|
Inspektor ochrony radiologicznej
|
325504
|
Inspektor ochrony środowiska
|
325505
|
Instruktor higieny
|
325506
|
Kontroler higieny mięsa
|
325507
|
Strażnik ochrony przyrody / środowiska
|
325508
|
Technik analizy i monitoringu środowiska
|
325509
|
Technik bezpieczeństwa i higieny pracyS
|
325510
|
Technik dozymetrysta
|
325511
|
Technik ochrony środowiskaS
|
325512
|
Weterynaryjny kontroler sanitarny
|
325513
|
Inspektor obrony cywilnej
|
325514
|
Inspektor sanitarny
|
325515
|
Technik gospodarki odpadamiS
|
325590
|
Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
|
3256
|
Ratownicy medyczni
|
325601
|
Ratownik medyczny
|
3259
|
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
|
325901
|
Felczer
|
325902
|
Higienistka szkolna
|
325903
|
Instruktor terapii uzależnień
|
325904
|
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
|
325905
|
Opiekunka dziecięcaS
|
325906
|
OrtoptystkaS
|
325907
|
Terapeuta zajęciowyS
|
325990
|
Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
|
33
|
Średni personel do spraw biznesu i administracji
|
331
|
Średni personel do spraw finansowych
|
3311
|
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
|
331101
|
Dealer aktywów finansowych
|
331102
|
Makler papierów wartościowych
|
331103
|
Pośrednik finansowy
|
331104
|
Pracownik do spraw produktów finansowych
|
331105
|
Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
|
331190
|
Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
|
3312
|
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
|
331201
|
Pracownik do spraw kredytów
|
331202
|
Pracownik do spraw pożyczek
|
331203
|
Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej
|
331290
|
Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
|
3313
|
Księgowi
|
331301
|
Księgowy
|
3314
|
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
|
331401
|
Asystent do spraw statystyki
|
331402
|
Technik agrobiznesuS
|
331403
|
Technik ekonomistaS
|
331404
|
Asystent przetwarzania danych
|
331490
|
Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
|
3315
|
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
|
331501
|
Gemmolog
|
331502
|
Likwidator szkód
|
331503
|
Rzeczoznawca
|
331504
|
Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
|
331506
|
Taksator
|
331508
|
Taksator ryzyka działalności firm
|
331590
|
Pozostali rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
|
332
|
Agenci i pośrednicy handlowi
|
3321
|
Agenci ubezpieczeniowi
|
332101
|
Agent ubezpieczeniowy
|
332103
|
Broker reasekuracyjny
|
332104
|
Broker ubezpieczeniowy
|
332190
|
Pozostali agenci ubezpieczeniowi
|
3322
|
Przedstawiciele handlowi
|
332201
|
Ekspozytor towarów (merchandiser)
|
332202
|
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
|
332203
|
Przedstawiciel handlowy
|
332290
|
Pozostali przedstawiciele handlowi
|
3323
|
Zaopatrzeniowcy
|
332301
|
Agent do spraw zakupów
|
332302
|
Zaopatrzeniowiec
|
332390
|
Pozostali zaopatrzeniowcy
|
3324
|
Pośrednicy handlowi
|
332401
|
Makler giełd towarowych
|
332402
|
Makler morski
|
332490
|
Pozostali pośrednicy handlowi
|
333
|
Pośrednicy usług biznesowych
|
3331
|
Spedytorzy i pokrewni
|
333101
|
Agent celny
|
333102
|
Agent klarujący
|
333103
|
Eksploatator portu
|
333104
|
Pracownik działu logistyki
|
333105
|
Spedytor
|
333106
|
Technik eksploatacji portów i terminaliS
|
333107
|
Technik logistykS
|
333108
|
Technik spedytorS
|
333109
|
Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)
|
333190
|
Pozostali spedytorzy i pokrewni
|
3332
|
Organizatorzy konferencji i imprez
|
333201
|
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
|
333202
|
Organizator imprez ślubnych
|
333203
|
Organizator imprez sportowych
|
333204
|
Organizator usług konferencyjnych
|
333205
|
Organizator widowni
|
333290
|
Pozostali organizatorzy konferencji i imprez
|
3333
|
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
|
333301
|
Pośrednik pracy
|
333302
|
Pracownik agencji pracy tymczasowej
|
333390
|
Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia
|
3334
|
Agenci i administratorzy nieruchomości
|
333401
|
Agent do spraw pozyskiwania gruntów
|
333402
|
Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
|
333403
|
Administrator nieruchomości
|
333404
|
Doradca do spraw rynku nieruchomości
|
333405
|
Technik gospodarki nieruchomościamiS
|
333490
|
Pozostali agenci i administratorzy nieruchomości
|
3339
|
Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
333901
|
Menedżer artystyczny
|
333902
|
Licytator
|
333903
|
Promotor marki (trendsetter)
|
333904
|
Sprzedawca reklam internetowych
|
333905
|
Tajemniczy klient (mystery shopper)
|
333906
|
Technik organizacji reklamy
|
333907
|
Technik reklamyS
|
333990
|
Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
334
|
Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani
|
3341
|
Kierownicy biura
|
334101
|
Kierownik biura
|
334102
|
Kierownik kancelarii tajnej
|
3342
|
Sekretarze prawni
|
334201
|
Sekretarka w kancelarii prawnej
|
334290
|
Pozostali sekretarze prawni
|
3343
|
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
|
334301
|
Akredytowany asystent parlamentarny
|
334302
|
Asystent dyrektora
|
334303
|
Asystent parlamentarny
|
334304
|
Asystent zarządu
|
334305
|
Sekretarz konsularny
|
334306
|
Technik administracjiS
|
334307
|
Stenograf-protokolant
|
334390
|
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
|
3344
|
Sekretarze medyczni i pokrewni
|
334401
|
Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
|
334402
|
Sekretarka medyczna
|
334490
|
Pozostali sekretarze medyczni i pokrewni
|
335
|
Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru
|
3351
|
Funkcjonariusze celni i ochrony granic
|
335101
|
Funkcjonariusz celny
|
335102
|
Funkcjonariusz Straży Granicznej
|
335103
|
Urzędnik do spraw imigracji
|
335104
|
Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej
|
335190
|
Pozostali funkcjonariusze celni i ochrony granic
|
3352
|
Urzędnicy do spraw podatków
|
335201
|
Kontroler rozliczeń podatkowych
|
335202
|
Rewident kontroli skarbowej
|
335203
|
Urzędnik podatkowy
|
335290
|
Pozostali urzędnicy do spraw podatków
|
3353
|
Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
|
335301
|
Urzędnik ubezpieczeń społecznych
|
335390
|
Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
|
3354
|
Urzędnicy organów udzielających licencji
|
335401
|
Urzędnik do spraw licencji
|
335402
|
Urzędnik do spraw paszportów
|
335403
|
Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę
|
335404
|
Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
|
335490
|
Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji
|
3355
|
Policjanci
|
335501
|
Negocjator policyjny
|
335502
|
Policjant służby kryminalnej
|
335503
|
Technik kryminalistyki
|
335504
|
Policjant służby prewencji
|
335505
|
Policjant służby wspomagającej
|
335506
|
Policjant służby kontrterrorystycznej
|
335507
|
Policjant służby spraw wewnętrznych
|
335508
|
Policjant służby śledczej
|
335590
|
Pozostali policjanci
|
3356
|
Funkcjonariusze Służby Więziennej
|
335601
|
Funkcjonariusz służby ochrony
|
335602
|
Funkcjonariusz służby penitencjarnej
|
335690
|
Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej
|
3357
|
Funkcjonariusze służb specjalnych
|
335701
|
Funkcjonariusz służb specjalnych
|
3359
|
Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
|
335905
|
Inspektor kontroli handlu i usług
|
335906
|
Rzecznik praw konsumenta
|
335907
|
Inspektor do spraw miar i wag
|
335909
|
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
|
335990
|
Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
|
34
|
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny
|
341
|
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii
|
3411
|
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
|
341101
|
Detektyw prywatny
|
341102
|
Sekretarka notarialna
|
341103
|
Sekretarz sądowy
|
341190
|
Pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
|
3412
|
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
|
341201
|
Asystent osoby niepełnosprawnejS
|
341202
|
Opiekun osoby starszejS
|
341203
|
Opiekun w domu pomocy społecznejS
|
341204
|
Opiekunka środowiskowaS
|
341205
|
Pracownik socjalny
|
341206
|
Interwent kryzysowy
|
341207
|
Asystent rodziny
|
341208
|
Pracownik do spraw streetworkingu (streetworker)
|
341290
|
Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
|
3413
|
Pracownicy z zakresu działalności religijnej
|
341301
|
Pracownik parafialny
|
341302
|
Świecki krzewiciel wiary
|
341390
|
Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej
|
342
|
Sportowcy, trenerzy i zawody pokrewne
|
3421
|
Sportowcy i dżokeje
|
342101
|
Dżokej
|
342102
|
Zawodnik dyscypliny sportu
|
3422
|
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
|
342201
|
Instruktor sportu
|
342202
|
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
|
342203
|
Menedżer dyscypliny sportu
|
342204
|
Menedżer imprez sportowych
|
342205
|
Menedżer sportu
|
342206
|
Sędzia sportowy
|
342207
|
Trener sportu
|
342290
|
Pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
|
3423
|
Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
|
342301
|
Instruktor fitness
|
342302
|
Instruktor gimnastyki korekcyjnej
|
342303
|
Instruktor jazdy konnej
|
342304
|
Instruktor odnowy biologicznej
|
342305
|
Instruktor rekreacji ruchowej
|
342306
|
Instruktor rytmiki
|
342307
|
Instruktor sportów siłowych
|
342308
|
Instruktor sportów ekstremalnych
|
342309
|
Instruktor sztuki walki
|
342310
|
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
|
342311
|
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
|
342390
|
Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
|
343
|
Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej
|
3431
|
Fotografowie
|
343101
|
FotografS
|
343102
|
Fotoreporter
|
343103
|
Fotosista
|
343104
|
Fototechnik
|
343105
|
Technik fotografii i multimediówS
|
343190
|
Pozostali fotografowie
|
3432
|
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
|
343201
|
Dekorator sklepów
|
343202
|
Dekorator wnętrz
|
343203
|
FlorystaS
|
343204
|
PlastykS
|
343205
|
Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
|
343206
|
Rzeźbiarz w owocach i warzywach
|
343290
|
Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
|
3433
|
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
|
343301
|
Bibliotekarz
|
343302
|
Pracownik galerii / muzeum
|
343303
|
Technik informacji naukowej
|
343304
|
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych
|
343305
|
Animator rynku książkiS
|
343390
|
Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
|
3434
|
Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
|
343401
|
Organizator usług kateringowych
|
343402
|
Szef kuchni (kuchmistrz)
|
343404
|
Technik żywienia i usług gastronomicznychS
|
343490
|
Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
|
3435
|
Aktorzy cyrkowi i pokrewni
|
343501
|
Akrobata
|
343502
|
Aktor cyrkowyS
|
343503
|
Klaun (clown)
|
343504
|
Iluzjonista
|
343505
|
Komik
|
343506
|
Treser zwierząt cyrkowych
|
343507
|
Żongler
|
343590
|
Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
|
3436
|
Muzycy i pokrewni
|
343601
|
Aktor scen muzycznychS
|
343602
|
MuzykS
|
343603
|
Organista
|
343690
|
Pozostali muzycy i pokrewni
|
3437
|
Tancerze
|
343701
|
TancerzS
|
3439
|
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
|
343901
|
Animator kultury
|
343902
|
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnejS
|
343903
|
Garderobiana
|
343904
|
Inspicjent
|
343905
|
Kaskader filmowy
|
343906
|
Kaskader filmowy - koordynator
|
343907
|
Kierownik planu filmowego
|
343908
|
Menedżer klubu muzycznego
|
343909
|
Oświetlacz filmowy
|
343910
|
Pirotechnik
|
343911
|
Technik teatralny
|
343912
|
Realizator światła
|
343913
|
Rekwizytor
|
343914
|
Specjalista do spraw scenariusza i kontynuacji w filmie (Continuity / Script Supervisor)
|
343915
|
Sufler
|
343917
|
Tatuażysta
|
343918
|
Charakteryzator
|
343919
|
Administrator produkcji filmowej i telewizyjnejS
|
343920
|
Technik animacji filmowejS
|
343990
|
Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
|
35
|
Technicy informatycy
|
351
|
Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych
|
3511
|
Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
|
351101
|
Operator bezprzewodowych sieci komputerowych
|
351102
|
Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
|
351103
|
Technik teleinformatykS
|
351190
|
Pozostali operatorzy urządzeń teleinformatycznych
|
3512
|
Technicy wsparcia informatycznego i technicznego
|
351201
|
Konserwator sieci i systemów komputerowych
|
351202
|
Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy
|
351203
|
Technik informatykS
|
351204
|
Technik tyfloinformatykS
|
351205
|
Tester gier komputerowych
|
351206
|
Pracownik wsparcia informatycznego (help desk)
|
351290
|
Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego
|
3513
|
Operatorzy sieci i systemów komputerowych
|
351301
|
Operator sieci komputerowych
|
351302
|
Operator sprzętu komputerowego
|
351303
|
Operator systemów komputerowych
|
351390
|
Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych
|
3514
|
Technicy sieci internetowych
|
351401
|
Administrator stron internetowych
|
351402
|
Administrator systemów poczty elektronicznej
|
351403
|
Pracownik pozycjonowania stron internetowych
|
351404
|
Projektant stron internetowych (webmaster)
|
351405
|
Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
|
351406
|
Technik programistaS
|
351490
|
Pozostali technicy sieci internetowych
|
352
|
Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych
|
3521
|
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
|
352101
|
Asystent operatora dźwięku
|
352102
|
Asystent operatora obrazu
|
352103
|
Asystent techniczny realizatora dźwięku
|
352104
|
Asystent techniczny realizatora programu
|
352105
|
Imitator efektów dźwiękowych
|
352106
|
Kinooperator
|
352107
|
Mikser dźwięku
|
352108
|
Mikser obrazu
|
352109
|
Montażysta dźwięku
|
352110
|
Montażysta obrazu
|
352111
|
Operator dźwięku
|
352112
|
Operator kamery
|
352113
|
Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
|
352114
|
Operator radiowych urządzeń transmisyjnych
|
352115
|
Operator telewizyjnych urządzeń transmisyjnych
|
352116
|
Realizator dźwięku
|
352117
|
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
|
352118
|
Realizator rekonstrukcji dźwięku
|
352119
|
Technik dźwięku
|
352120
|
Technik realizacji dźwięku
|
352121
|
Technik urządzeń audiowizualnych
|
352122
|
Technik realizacji nagrań i nagłośnień
|
352123
|
Technik realizacji nagrańS
|
352124
|
Technik realizacji nagłośnieńS
|
352190
|
Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
|
3522
|
Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
|
352201
|
Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej
|
352202
|
Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
|
352203
|
Technik telekomunikacjiS
|
352290
|
Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
|
4
|
PRACOWNICY BIUROWI
|
41
|
Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni
|
411
|
Pracownicy obsługi biurowej
|
4110
|
Pracownicy obsługi biurowej
|
411001
|
Pracownik kancelarii tajnej
|
411002
|
Pracownik do spraw ewidencji ludności
|
411003
|
Pracownik biurowy
|
411004
|
Technik prac biurowychS
|
411090
|
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
|
412
|
Sekretarki (ogólne)
|
4120
|
Sekretarki (ogólne)
|
412001
|
Sekretarka
|
413
|
Operatorzy urządzeń biurowych
|
4131
|
Operatorzy edytorów tekstu
|
413102
|
Operator aplikacji komputerowych
|
413103
|
Operator edytorów tekstu
|
413190
|
Pozostali operatorzy edytorów tekstu
|
4132
|
Operatorzy wprowadzania danych
|
413201
|
Operator wprowadzania danych
|
42
|
Pracownicy obsługi klienta
|
421
|
Pracownicy obrotu pieniężnego
|
4211
|
Kasjerzy bankowi i pokrewni
|
421101
|
Asystent usług pocztowych
|
421102
|
Asystent usług telekomunikacyjnych
|
421103
|
Kasjer bankowy
|
421104
|
Kasjer walutowy
|
421105
|
Kontroler pocztowy
|
421106
|
Kontroler rozliczeń pieniężnych
|
421107
|
Skarbnik bankowy
|
421108
|
Technik usług pocztowych i finansowychS
|
421190
|
Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
|
4212
|
Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
|
421201
|
Bukmacher
|
421202
|
Krupier
|
421203
|
Pracownik kolektury
|
421290
|
Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
|
4213
|
Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
|
421301
|
Pracownik instytucji pożyczkowej
|
421302
|
Pracownik lombardu
|
4214
|
Windykatorzy i pokrewni
|
421401
|
Inkasent
|
421402
|
Poborca skarbowy
|
421403
|
Windykator
|
421490
|
Pozostali windykatorzy i pokrewni
|
422
|
Pracownicy do spraw informowania klientów
|
4221
|
Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
|
422101
|
Pracownik biura podróży
|
422102
|
Rezydent biura turystycznego
|
422103
|
Technik obsługi turystycznej
|
422104
|
Technik organizacji turystykiS
|
422190
|
Pozostali konsultanci i inni pracownicy biur podróży
|
4222
|
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
|
422201
|
Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
|
4223
|
Operatorzy centrali telefonicznych
|
422301
|
Operator centrali telefonicznej
|
422302
|
Operator numerów alarmowych
|
4224
|
Recepcjoniści hotelowi
|
422401
|
Recepcjonista hotelowy
|
422402
|
Technik hotelarstwaS
|
4225
|
Pracownicy biur informacji
|
422501
|
Informator ruchu pasażerskiego
|
422502
|
Pracownik informacji turystycznej
|
422590
|
Pozostali pracownicy biur informacji
|
4226
|
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
|
422601
|
Pracownik biura przepustek
|
422602
|
Recepcjonista
|
422603
|
Rejestratorka medyczna
|
422690
|
Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
|
4227
|
Ankieterzy
|
422701
|
Ankieter
|
422702
|
Teleankieter
|
422790
|
Pozostali ankieterzy
|
43
|
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej
|
431
|
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
|
4311
|
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
|
431101
|
Asystent do spraw księgowości
|
431102
|
Fakturzystka
|
431103
|
Technik rachunkowościS
|
431190
|
Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
|
4312
|
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
|
431201
|
Pracownik do spraw statystyki
|
431202
|
Pracownik do spraw ubezpieczeń
|
431203
|
Pracownik w biurze maklerskim
|
431290
|
Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
|
4313
|
Pracownicy obsługi płacowej
|
431301
|
Pracownik obsługi płacowej
|
432
|
Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu
|
4321
|
Magazynierzy i pokrewni
|
432101
|
Ekspedient wypożyczalni
|
432102
|
Inwentaryzator
|
432103
|
Magazynier
|
432104
|
Pracownik punktu skupu
|
432105
|
Pracownik sortowania przesyłek i towarów
|
432106
|
Magazynier-logistykS
|
432190
|
Pozostali magazynierzy i pokrewni
|
4322
|
Planiści produkcyjni
|
432201
|
Planista produkcyjny
|
4323
|
Pracownicy do spraw transportu
|
432301
|
Dyspozytor radiotaxi
|
432302
|
Dyspozytor transportu samochodowego
|
432303
|
Ekspedytor
|
432304
|
Odprawiacz pociągów
|
432305
|
Konstruktor rozkładów jazdy
|
432390
|
Pozostali pracownicy do spraw transportu
|
44
|
Pozostali pracownicy obsługi biura
|
441
|
Pozostali pracownicy obsługi biura
|
4411
|
Pomocnicy biblioteczni
|
441101
|
Pomocnik biblioteczny
|
4412
|
Listonosze i pokrewni
|
441201
|
Ekspedient pocztowy
|
441202
|
Kurier
|
441203
|
Listonosz
|
441290
|
Pozostali listonosze i pokrewni
|
4413
|
Kodowacze, korektorzy i pokrewni
|
441301
|
Kodowacz (koder)
|
441302
|
Korektor tekstu
|
441390
|
Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni
|
4414
|
Technicy archiwiści i pokrewni
|
441401
|
Archiwista dokumentów elektronicznych
|
441402
|
Archiwista zakładowy
|
441403
|
Technik archiwistaS
|
441490
|
Pozostali technicy archiwiści i pokrewni
|
4415
|
Pracownicy działów kadr
|
441501
|
Pracownik do spraw osobowych
|
441502
|
Pracownik do spraw socjalnych
|
441590
|
Pozostali pracownicy działów kadr
|
4419
|
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
|
441901
|
Asystent do spraw wydawniczych
|
441990
|
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
|
5
|
PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
|
51
|
Pracownicy usług osobistych
|
511
|
Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy
|
5111
|
Stewardzi
|
511101
|
Stewardesa / steward
|
511102
|
Steward statku morskiego
|
511190
|
Pozostali stewardzi
|
5112
|
Konduktorzy i pokrewni
|
511201
|
Kierownik pociągu
|
511202
|
Konduktor
|
511203
|
Konduktor kolei linowej
|
511204
|
Kontroler biletów
|
511205
|
Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
|
511206
|
Rewizor pociągów
|
511290
|
Pozostali konduktorzy i pokrewni
|
5113
|
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
|
511301
|
Pilot wycieczek
|
511302
|
Przewodnik turystyczny górski
|
511303
|
Przewodnik turystyczny miejski
|
511304
|
Przewodnik turystyczny terenowy
|
511390
|
Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
|
512
|
Kucharze
|
5120
|
Kucharze
|
512001
|
KucharzS
|
512002
|
Pizzer
|
512090
|
Pozostali kucharze
|
513
|
Kelnerzy i barmani
|
5131
|
Kelnerzy
|
513101
|
KelnerS
|
513102
|
Technik usług kelnerskichS
|
5132
|
Barmani
|
513201
|
Barista
|
513202
|
Barman
|
513203
|
Sommelier
|
513290
|
Pozostali barmani
|
514
|
Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
|
5141
|
Fryzjerzy
|
514101
|
FryzjerS
|
514102
|
Fryzjer damski
|
514103
|
Fryzjer męski (barber)
|
514104
|
Perukarz
|
514105
|
Technik usług fryzjerskichS
|
514190
|
Pozostali fryzjerzy
|
5142
|
Kosmetyczki i pokrewni
|
514202
|
Kosmetyczka
|
514203
|
Manikiurzystka
|
514204
|
Pedikiurzystka
|
514205
|
Pracownik solarium
|
514207
|
Technik usług kosmetycznychS
|
514208
|
Wizażystka / stylistka
|
514290
|
Pozostałe kosmetyczki i pokrewni
|
515
|
Gospodarze obiektów
|
5151
|
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
|
515101
|
Inspektor hotelowy
|
515102
|
Intendent
|
515190
|
Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
|
5152
|
Pracownicy usług domowych
|
515201
|
Gospodyni
|
515202
|
Organizator usług domowych
|
515203
|
Technik turystyki wiejskiej
|
515204
|
Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
|
515205
|
Technik turystyki na obszarach wiejskichS
|
515290
|
Pozostali pracownicy usług domowych
|
5153
|
Gospodarze budynków
|
515301
|
Gospodarz domu
|
515302
|
Kościelny
|
515303
|
Robotnik gospodarczy
|
515390
|
Pozostali gospodarze budynków
|
516
|
Pozostali pracownicy usług osobistych
|
5161
|
Astrolodzy, wróżbici i pokrewni
|
516101
|
Astrolog
|
516102
|
Wróżbita
|
516190
|
Pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni
|
5162
|
Osoby do towarzystwa
|
516201
|
Osoba do towarzystwa
|
5163
|
Pracownicy zakładów pogrzebowych
|
516301
|
Kremator
|
516302
|
Organizator usług pogrzebowych
|
516303
|
Tanatoprakser (balsamista)
|
516304
|
Żałobnik
|
516305
|
Pracownik cmentarza
|
516390
|
Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych
|
5164
|
Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami
|
516401
|
Fryzjer zwierząt (groomer)
|
516402
|
Opiekun dzikich zwierząt
|
516403
|
Opiekun zwierząt domowych
|
516404
|
Trener koni wyścigowych
|
516405
|
Treser psów
|
516406
|
Zoofizjoterapeuta
|
516407
|
Zoopsycholog
|
516408
|
JeździecS
|
516409
|
Fizjoterapeuta koni
|
516410
|
Pracownik do spraw ochrony zwierząt
|
516411
|
Pracownik schroniska dla zwierząt
|
516412
|
Specjalista w dopasowaniu siodeł (Saddle Fitter)
|
516490
|
Pozostali opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami
|
5165
|
Instruktorzy nauki jazdy
|
516501
|
Instruktor techniki jazdy
|
516502
|
Instruktor nauki jazdy
|
516590
|
Pozostali instruktorzy nauki jazdy
|
5169
|
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
516901
|
Radiesteta
|
516902
|
Asystent osobisty (concierge)
|
516903
|
Hostessa
|
516904
|
Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)
|
516990
|
Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
52
|
Sprzedawcy i pokrewni
|
521
|
Sprzedawcy uliczni i bazarowi
|
5211
|
Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
|
521101
|
Sprzedawca na targowisku / bazarze
|
521102
|
Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
|
5212
|
Uliczni sprzedawcy żywności
|
521201
|
Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia
|
522
|
Pracownicy sprzedaży w sklepach
|
5221
|
Właściciele sklepów
|
522101
|
Antykwariusz
|
522102
|
Kioskarz
|
522103
|
Właściciel małego sklepu
|
522190
|
Pozostali właściciele sklepów
|
5222
|
Kierownicy sprzedaży w marketach
|
522201
|
Kierownik sali sprzedaży
|
522202
|
Kierownik stoiska w markecie
|
522203
|
Kierownik kas
|
522290
|
Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach
|
5223
|
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
|
522301
|
SprzedawcaS
|
522302
|
Sprzedawca w branży mięsnej
|
522303
|
Sprzedawca w branży przemysłowej
|
522304
|
Sprzedawca w branży spożywczej
|
522305
|
Technik handlowiecS
|
522306
|
Technik księgarstwaS
|
522390
|
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
|
523
|
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
|
5230
|
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
|
523001
|
Kasjer biletowy
|
523002
|
Kasjer handlowy
|
523003
|
Kasjer w zakładzie pracy
|
523090
|
Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
|
524
|
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni
|
5241
|
Modelki i modele
|
524101
|
Modelka / model
|
5242
|
Demonstratorzy wyrobów
|
524201
|
Demonstrator wyrobów
|
5243
|
Agenci sprzedaży bezpośredniej
|
524301
|
Akwizytor
|
524302
|
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
|
524390
|
Pozostali agenci sprzedaży bezpośredniej
|
5244
|
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
|
524401
|
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
|
524402
|
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
|
524403
|
Sprzedawca na telefon
|
524404
|
Telemarketer
|
524490
|
Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
|
5245
|
Sprzedawcy w stacji paliw
|
524502
|
Sprzedawca w stacji paliw
|
5246
|
Wydawcy posiłków
|
524601
|
Wydawca posiłków / bufetowy
|
5249
|
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
524901
|
Bukieciarz
|
524902
|
Doradca klienta
|
524903
|
Ekspedient w punkcie usługowym
|
524905
|
Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
|
524906
|
Pośrednik usług medycznych
|
524990
|
Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
53
|
Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
|
531
|
Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli
|
5311
|
Opiekunowie dziecięcy
|
531102
|
Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
|
531103
|
Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
|
531104
|
Opiekunka dziecięca domowa (niania)
|
531105
|
Rodzic zastępczy
|
531106
|
Prowadzący rodzinny dom dziecka
|
531107
|
Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym
|
531108
|
Dzienny opiekun małego dziecka
|
531190
|
Pozostali opiekunowie dziecięcy
|
5312
|
Asystenci nauczycieli
|
531201
|
Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
|
531202
|
Asystent nauczyciela przedszkola
|
531203
|
Asystent edukacji romskiej
|
531204
|
Asystent nauczyciela w szkole
|
531205
|
Asystent międzykulturowy
|
531206
|
Pomoc nauczyciela
|
531290
|
Pozostali asystenci nauczycieli
|
532
|
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni
|
5321
|
Pomocniczy personel medyczny
|
532102
|
Opiekun medycznyS
|
532190
|
Pozostały pomocniczy personel medyczny
|
5322
|
Pracownicy domowej opieki osobistej
|
532201
|
Opiekunka domowa
|
532202
|
Siostra PCK
|
532290
|
Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
|
5329
|
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
532901
|
Pomoc apteczna
|
532902
|
Pomoc dentystyczna
|
532903
|
Preparator medyczny
|
532904
|
Sanitariusz szpitalny
|
532905
|
Zabiegowy balneologiczny
|
532906
|
Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)
|
532990
|
Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
54
|
Pracownicy usług ochrony
|
541
|
Pracownicy usług ochrony
|
5411
|
Strażacy
|
541101
|
Strażak
|
5412
|
Strażnicy w zakładach dla nieletnich
|
541201
|
Strażnik w zakładzie dla nieletnich
|
5413
|
Pracownicy ochrony osób i mienia
|
541301
|
Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa
|
541306
|
Portier
|
541307
|
Pracownik ochrony fizycznej
|
541312
|
Strażnik gminny / miejski
|
541313
|
Strażnik Straży Marszałkowskiej
|
541314
|
Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei
|
541315
|
Technik ochrony fizycznej osób i mieniaS
|
541316
|
Operator kontroli bezpieczeństwa
|
541317
|
Pracownik obsługi monitoringu
|
541390
|
Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
|
5419
|
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
|
541902
|
Ratownik górniczy
|
541903
|
Ratownik górski
|
541904
|
Ratownik morski
|
541905
|
Ratownik pokładowy
|
541906
|
Ratownik wodny
|
541907
|
Strażnik leśny
|
541908
|
Strażnik łowiecki
|
541909
|
Strażnik rybacki
|
541990
|
Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
|
6
|
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
|
61
|
Rolnicy produkcji towarowej
|
611
|
Rolnicy produkcji roślinnej
|
6111
|
Rolnicy upraw polowych
|
611101
|
Kierownik gospodarstwa upraw polowych
|
611102
|
Rolnik łąkarz
|
611103
|
Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
|
611104
|
Rolnik upraw polowych
|
611190
|
Pozostali rolnicy upraw polowych
|
6112
|
Sadownicy
|
611201
|
Kierownik gospodarstwa sadowniczego
|
611202
|
Rolnik chmielarz
|
611203
|
Sadownik
|
611290
|
Pozostali sadownicy
|
6113
|
Ogrodnicy
|
611301
|
Chirurg pielęgniarz drzew
|
611302
|
Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
|
611303
|
OgrodnikS
|
611304
|
Ogrodnik producent nasion
|
611305
|
Ogrodnik szkółkarz
|
611306
|
Ogrodnik terenów zieleni
|
611307
|
Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych
|
611308
|
Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych
|
611309
|
Ogrodnik - uprawa warzyw polowych
|
611310
|
Ogrodnik - uprawy pod osłonami
|
611311
|
Producent i zbieracz ziół
|
611312
|
Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)
|
611390
|
Pozostali ogrodnicy
|
6114
|
Rolnicy upraw mieszanych
|
611401
|
Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych
|
611402
|
Producent żywności ekologicznej
|
611403
|
Rolnik upraw mieszanych
|
611490
|
Pozostali rolnicy upraw mieszanych
|
612
|
Hodowcy zwierząt
|
6121
|
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
|
612101
|
Dojarz
|
612102
|
Hodowca bydła
|
612103
|
Hodowca koni
|
612104
|
Hodowca owiec
|
612105
|
Hodowca trzody chlewnej
|
612106
|
Hodowca zwierząt domowych
|
612107
|
Hodowca zwierząt futerkowych
|
612108
|
Juhas
|
612109
|
Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej
|
612110
|
Masztalerz
|
612111
|
Hodowca inwentarza mieszanego
|
612190
|
Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
|
6122
|
Hodowcy drobiu
|
612201
|
Hodowca drobiu
|
612202
|
Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu
|
612203
|
Pracownik wylęgarni drobiu
|
612290
|
Pozostali hodowcy drobiu
|
6123
|
Pszczelarze i hodowcy jedwabników
|
612301
|
Hodowca jedwabników
|
612302
|
PszczelarzS
|
6129
|
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
|
612902
|
Hodowca ptaków
|
612903
|
Hodowca zwierząt laboratoryjnych
|
612990
|
Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
|
613
|
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
|
6130
|
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
|
613001
|
Baca
|
613002
|
Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
|
613003
|
RolnikS
|
613090
|
Pozostali rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
|
62
|
Leśnicy i rybacy
|
621
|
Robotnicy leśni i pokrewni
|
6210
|
Robotnicy leśni i pokrewni
|
621001
|
Drwal / pilarz drzew
|
621002
|
Robotnik leśny
|
621003
|
Wozak zrywkarz
|
621090
|
Pozostali robotnicy leśni i pokrewni
|
622
|
Rybacy
|
6221
|
Hodowcy ryb
|
622101
|
Hodowca ryb
|
6222
|
Rybacy śródlądowi
|
622201
|
Rybak śródlądowyS
|
6223
|
Rybacy morscy
|
622301
|
Rybak rybołówstwa morskiego
|
63
|
Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
|
631
|
Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
|
6310
|
Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
|
631001
|
Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
|
632
|
Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
|
6320
|
Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
|
632001
|
Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby
|
633
|
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
|
6330
|
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
|
633001
|
Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
|
634
|
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
|
6340
|
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
|
634001
|
Rybak pracujący na własne potrzeby
|
634002
|
Zbieracz owoców, ziół i innych roślin
|
7
|
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
|
71
|
Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)
|
711
|
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
|
7111
|
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
|
711101
|
Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
|
711102
|
Monter konstrukcji budowlanychS
|
711103
|
Renowator zabytków architektury
|
711104
|
Robotnik budowlany
|
711190
|
Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
|
7112
|
Murarze i pokrewni
|
711201
|
Monter kamiennych elementów budowlanych
|
711202
|
Murarz
|
711203
|
ZdunS
|
711204
|
Murarz-tynkarzS
|
711205
|
Brukarz
|
711290
|
Pozostali murarze i pokrewni
|
7113
|
Robotnicy obróbki kamienia
|
711301
|
KamieniarzS
|
711390
|
Pozostali robotnicy obróbki kamienia
|
7114
|
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
|
711401
|
Betoniarz
|
711402
|
Betoniarz-zbrojarzS
|
711403
|
Palowniczy
|
711404
|
Zbrojarz
|
711490
|
Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
|
7115
|
Cieśle i stolarze budowlani
|
711501
|
CieślaS
|
711502
|
Cieśla szalunkowy
|
711503
|
Stolarz budowlany
|
711504
|
Szkutnik
|
711505
|
Monter jachtów i łodziS
|
711590
|
Pozostali cieśle i stolarze budowlani
|
7116
|
Robotnicy budowy dróg
|
711602
|
Dróżnik obchodowy
|
711603
|
Monter nawierzchni kolejowejS
|
711605
|
Toromistrz
|
711606
|
Układacz nawierzchni drogowych
|
711690
|
Pozostali robotnicy budowy dróg
|
7117
|
Monterzy budownictwa wodnego
|
711701
|
Monter budownictwa wodnegoS
|
7119
|
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
711901
|
Montażysta dekoracji
|
711902
|
Monter reklam
|
711903
|
Monter rusztowań
|
711904
|
Robotnik rozbiórki budowli
|
711905
|
Monter ogrodzeń
|
711906
|
Monter konstrukcji targowo-wystawienniczejS
|
711990
|
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
712
|
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni
|
7121
|
Dekarze
|
712101
|
DekarzS
|
7122
|
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
|
712201
|
Cykliniarz
|
712202
|
Glazurnik
|
712203
|
Parkieciarz
|
712204
|
Posadzkarz
|
712290
|
Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
|
7123
|
Tynkarze i pokrewni
|
712301
|
Monter ociepleń budynków
|
712302
|
Sztukator
|
712303
|
Tynkarz
|
712304
|
Monter fasad
|
712390
|
Pozostali tynkarze i pokrewni
|
7124
|
Monterzy izolacji
|
712401
|
Monter izolacji budowlanychS
|
712402
|
Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
|
712403
|
Monter izolacji przemysłowychS
|
712404
|
Termoizoler
|
712490
|
Pozostali monterzy izolacji
|
7125
|
Szklarze
|
712501
|
Monter / składacz okien
|
712502
|
Szklarz
|
712503
|
Szklarz budowlany
|
712504
|
Szklarz pojazdów
|
712505
|
Witrażownik
|
712506
|
Monter szkła budowlanego
|
712590
|
Pozostali szklarze
|
7126
|
Hydraulicy i monterzy rurociągów
|
712601
|
Hydraulik
|
712603
|
Monter instalacji gazowych
|
712604
|
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
|
712605
|
Monter rurociągów górniczych
|
712606
|
Monter rurociągów okrętowych
|
712607
|
Monter rurociągów przemysłowych
|
712608
|
Monter sieci cieplnych
|
712609
|
Monter sieci deszczownianych
|
712610
|
Monter sieci gazowych
|
712612
|
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
|
712613
|
Monter systemów rurociągowychS
|
712614
|
Monter urządzeń energetyki odnawialnej
|
712615
|
Studniarz
|
712616
|
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
|
712617
|
Monter instalacji gazów medycznych
|
712618
|
Monter sieci i instalacji sanitarnychS
|
712690
|
Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów
|
7127
|
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
|
712701
|
Mechanik urządzeń chłodniczych
|
712702
|
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
|
712703
|
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
|
712790
|
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
|
7129
|
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
712901
|
Monter płyt kartonowo-gipsowych
|
712902
|
Monter systemów suchej zabudowy
|
712904
|
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
|
712905
|
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS
|
712906
|
Monter stolarki budowlanejS
|
712990
|
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
|
713
|
Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
|
7131
|
Malarze budowlani i pokrewni
|
713101
|
Malarz-tapeciarz
|
713102
|
Malarz budowlany
|
713104
|
Szpachlarz
|
713105
|
Tapeciarz
|
713190
|
Pozostali malarze i pokrewni
|
7132
|
Lakiernicy
|
713201
|
Lakiernik
|
713202
|
Lakiernik proszkowy
|
713203
|
Lakiernik samochodowyS
|
713204
|
Lakiernik tworzyw sztucznych
|
713205
|
Lakiernik wyrobów drzewnych
|
713206
|
Malarz-lakiernik samolotowy
|
713207
|
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
|
713208
|
Piaskarz
|
713290
|
Pozostali lakiernicy
|
7133
|
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
|
713301
|
Alpinista przemysłowy
|
713302
|
Czyściciel elewacji budowlanych
|
713303
|
KominiarzS
|
713304
|
Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
|
713390
|
Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
|
72
|
Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni
|
721
|
Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni
|
7211
|
Formierze odlewniczy i pokrewni
|
721101
|
Brązownik
|
721102
|
Formierz odlewnik
|
721103
|
Ludwisarz
|
721104
|
Modelarz odlewniczyS
|
721105
|
Zalewacz form
|
721190
|
Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni
|
7212
|
Spawacze i pokrewni
|
721201
|
Lutowacz
|
721202
|
Operator robotów spawalniczych
|
721203
|
Operator zgrzewarek
|
721204
|
Spawacz
|
721209
|
Zgrzewacz
|
721290
|
Pozostali spawacze i pokrewni
|
7213
|
Blacharze
|
721301
|
BlacharzS
|
721302
|
Blacharz budowlany
|
721303
|
Blacharz izolacji przemysłowych
|
721304
|
Blacharz lotniczy
|
721305
|
Blacharz okrętowy
|
721306
|
Blacharz samochodowyS
|
721390
|
Pozostali blacharze
|
7214
|
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
|
721401
|
Monter bram
|
721402
|
Monter kadłubów okrętowych
|
721403
|
Monter konstrukcji aluminiowych
|
721404
|
Monter konstrukcji stalowych
|
721405
|
Oczyszczacz konstrukcji stalowych
|
721406
|
Monter kadłubów i jednostek pływającychS
|
721490
|
Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
|
7215
|
Takielarze i monterzy konstrukcji linowych
|
721501
|
Monter / konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
|
721502
|
Monter konstrukcji linowych stałych
|
721503
|
Monter wiertni
|
721504
|
Takielarz
|
721590
|
Pozostali monterzy konstrukcji linowych
|
722
|
Kowale, ślusarze i pokrewni
|
7221
|
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
|
722101
|
KowalS
|
722102
|
Kowal wyrobów zdobniczych
|
722103
|
Operator pras kuźniczych
|
722104
|
Podkuwacz koni
|
722190
|
Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
|
7222
|
Ślusarze i pokrewni
|
722201
|
Eguterzysta
|
722202
|
Płatnerz
|
722203
|
Rusznikarz
|
722204
|
ŚlusarzS
|
722205
|
Ślusarz galanterii metalowej
|
722206
|
Ślusarz narzędziowy
|
722207
|
Traser
|
722290
|
Pozostali ślusarze i pokrewni
|
7223
|
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
|
722301
|
Frezer
|
722302
|
Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
|
722303
|
Operator maszyn do obróbki skrawaniem
|
722304
|
Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
|
722305
|
Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
|
722306
|
Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
|
722307
|
Operator obrabiarek skrawającychS
|
722308
|
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
|
722309
|
Operator obrabiarek zespołowych
|
722310
|
Operator urządzeń do wyważania i centrowania
|
722311
|
Strugacz
|
722312
|
Szlifierz metali
|
722313
|
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
|
722314
|
Tokarz w metalu
|
722315
|
Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
|
722316
|
Wiertacz w metalu
|
722317
|
Operator maszyn do produkcji wyrobów z metalu
|
722390
|
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
|
7224
|
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
|
722401
|
Docieracz-polerowacz
|
722402
|
Szlifierz-ostrzarz
|
722490
|
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
|
723
|
Mechanicy maszyn i urządzeń
|
7231
|
Mechanicy pojazdów samochodowych
|
723101
|
Mechanik autobusów
|
723102
|
Mechanik ciągników
|
723103
|
Mechanik pojazdów samochodowychS
|
723104
|
Mechanik samochodów ciężarowych
|
723105
|
Mechanik samochodów osobowych
|
723106
|
Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
|
723107
|
Mechanik motocyklowyS
|
723190
|
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
|
7232
|
Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
|
723201
|
Mechanik płatowców
|
723202
|
Mechanik silników lotniczych
|
723203
|
Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych
|
723204
|
Układacz-konserwator spadochronów
|
723290
|
Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
|
7233
|
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
|
723301
|
Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
|
723302
|
Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
|
723303
|
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
|
723304
|
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
|
723305
|
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
|
723306
|
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
|
723307
|
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
|
723308
|
Mechanik maszyn rolniczych
|
723309
|
Mechanik maszyn szwalniczych
|
723310
|
Mechanik-monter maszyn i urządzeńS
|
723311
|
Mechanik okrętowy
|
723312
|
Mechanik silników spalinowych
|
723313
|
Mechanik taboru kolejowego
|
723314
|
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
|
723315
|
Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych
|
723316
|
Motorzysta wachtowy
|
723317
|
Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
|
723318
|
Mechanik pojazdów kolejowychS
|
723390
|
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
|
7234
|
Mechanicy rowerów i pokrewni
|
723401
|
Monter-mechanik rowerów / wózków
|
73
|
Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni
|
731
|
Rzemieślnicy
|
7311
|
Mechanicy precyzyjni
|
731102
|
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
|
731103
|
Mechanik precyzyjnyS
|
731104
|
Optyk-mechanikS
|
731105
|
Ortopeda mechanik
|
731106
|
ZegarmistrzS
|
731107
|
AutomatykS
|
731190
|
Pozostali mechanicy precyzyjni
|
7312
|
Monterzy instrumentów muzycznych
|
731202
|
Monter fortepianów i pianin
|
731205
|
Monter instrumentów muzycznych
|
731207
|
Organomistrz
|
731208
|
Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych
|
731290
|
Pozostali monterzy instrumentów muzycznych
|
7313
|
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
|
731301
|
Bursztyniarz
|
731303
|
Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
|
731304
|
Szlifierz-polerowacz wyrobów artystycznych
|
731305
|
Złotnik-jubilerS
|
731390
|
Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni
|
7314
|
Ceramicy i pokrewni
|
731401
|
Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
|
731402
|
Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
|
731403
|
Formowacz ściernic
|
731404
|
Formowacz wyrobów ceramicznych
|
731405
|
Garncarz
|
731406
|
Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
|
731407
|
Odlewnik wyrobów ceramicznych
|
731408
|
Sortowacz-brakarz ceramiki
|
731409
|
Szkliwierz ceramiki
|
731410
|
Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
|
731490
|
Pozostali ceramicy i pokrewni
|
7315
|
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
|
731501
|
Formowacz wyrobów szklanych
|
731502
|
Hutnik dmuchacz szkła
|
731503
|
Krajacz szkła
|
731504
|
Ręczny polerowacz szkła
|
731505
|
Sortowacz-brakarz szkła
|
731506
|
Szlifierz-polerowacz szkła optycznego
|
731507
|
Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
|
731508
|
Szlifierz szkła płaskiego
|
731590
|
Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
|
7316
|
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
|
731601
|
Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
|
731602
|
Galwanizer
|
731603
|
Giloszer szkła
|
731604
|
Grawer szkła
|
731605
|
Lustrzarz
|
731606
|
Pozłotnik
|
731607
|
Rzeźbiarz szkła
|
731608
|
Szyldziarz
|
731609
|
Zdobnik ceramikiS
|
731610
|
Zdobnik szkła
|
731611
|
Grawer
|
731690
|
Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
|
7317
|
Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
|
731701
|
Fajkarz
|
731702
|
Koszykarz-plecionkarzS
|
731703
|
Łubiankarz
|
731704
|
Modelarz wyrobów plecionkarskich
|
731705
|
Rzeźbiarz w drewnie
|
731706
|
Sitarz
|
731707
|
Szczotkarz
|
731708
|
Trzciniarz
|
731790
|
Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
|
7318
|
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
|
731801
|
Arkadownik
|
731802
|
Dziewiarz
|
731803
|
Koronkarka
|
731804
|
Plecionkarz
|
731805
|
Przędzarz
|
731806
|
Przygotowywacz włókna
|
731807
|
Renowator tkanin unikatowych
|
731808
|
Rękodzielnik wyrobów włókienniczychS
|
731809
|
Tkacz
|
731810
|
Rękodzielnik wyrobów skórzanych
|
731890
|
Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
|
7319
|
Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
|
731901
|
Pamiątkarz
|
731902
|
Wytwórca galanterii
|
731903
|
Wytwórca sztucznych kwiatów
|
731904
|
Zabawkarz
|
731905
|
Metaloplastyk
|
731990
|
Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
|
732
|
Robotnicy poligraficzni
|
7321
|
Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
|
732101
|
Fotograf poligraficzny
|
732102
|
Fotograf w drukarni filmowej
|
732103
|
Giloszer poligraficzny
|
732104
|
Grawer poligraficzny
|
732105
|
Komputerowy składacz tekstu
|
732106
|
Moletownik
|
732107
|
Montażysta reprodukcyjny
|
732108
|
Operator DTP
|
732109
|
Operator fotoskładu
|
732110
|
Operator skanera poligraficznego
|
732111
|
Rysownik litograficzny
|
732112
|
Rytownik
|
732113
|
Trawiacz poligraficzny
|
732190
|
Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
|
7322
|
Drukarze
|
732201
|
Drukarz
|
732202
|
Drukarz sitodrukowy
|
732203
|
Drukarz tkanin
|
732204
|
Maszynista maszyn fleksograficznych
|
732205
|
Maszynista maszyn offsetowych
|
732206
|
Maszynista maszyn typograficznych
|
732207
|
Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
|
732208
|
Operator kserokopiarek
|
732209
|
Drukarz fleksograficznyS
|
732210
|
Drukarz offsetowyS
|
732290
|
Pozostali drukarze
|
7323
|
Introligatorzy i pokrewni
|
732301
|
Introligator
|
732302
|
Introligator galanteryjny
|
732303
|
Introligator poligraficzny
|
732304
|
Operator maszyn introligatorskich
|
732305
|
Operator procesów introligatorskichS
|
732390
|
Pozostali introligatorzy i pokrewni
|
74
|
Elektrycy i elektronicy
|
741
|
Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy
|
7411
|
Elektrycy budowlani i pokrewni
|
741101
|
Elektromonter instalacji elektrycznych
|
741102
|
Elektromonter reklam świetlnych
|
741103
|
ElektrykS
|
741104
|
Elektryk budowlany
|
741105
|
Monter instalacji fotowoltaicznych
|
741190
|
Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
|
7412
|
Elektromechanicy i elektromonterzy
|
741201
|
ElektromechanikS
|
741202
|
Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
|
741203
|
Elektromechanik pojazdów samochodowychS
|
741204
|
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
|
741205
|
Elektromechanik urządzeń chłodniczych
|
741206
|
Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
|
741207
|
Elektromonter (elektryk) zakładowy
|
741208
|
Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych
|
741209
|
Elektromonter lotniczy
|
741210
|
Elektromonter maszyn elektrycznych
|
741211
|
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
|
741212
|
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
|
741213
|
Elektromonter okrętowy
|
741214
|
Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
|
741215
|
Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
|
741216
|
Elektromonter taboru szynowego
|
741217
|
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
|
741218
|
Elektromonter transformatorów
|
741219
|
Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
|
741220
|
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
|
741290
|
Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy
|
7413
|
Monterzy linii elektrycznych
|
741301
|
Elektromonter linii kablowych
|
741302
|
Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
|
741303
|
Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
|
741304
|
Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
|
741305
|
Elektromonter sieci trakcyjnej
|
741390
|
Pozostali monterzy linii elektrycznych
|
742
|
Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
|
7421
|
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
|
742101
|
Automatyk sterowania ruchem kolejowym
|
742102
|
Monter-elektronik
|
742103
|
Monter-elektronik - aparatura medyczna
|
742104
|
Monter-elektronik - aparatura pomiarowa
|
742105
|
Monter-elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne
|
742106
|
Monter-elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
|
742108
|
Monter-elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego
|
742110
|
Monter-elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej
|
742113
|
Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
|
742114
|
Monter mechatronik
|
742115
|
Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
|
742116
|
Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
|
742117
|
ElektronikS
|
742118
|
MechatronikS
|
742119
|
Serwisant urządzeń biurowych
|
742190
|
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
|
7422
|
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
|
742201
|
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
|
742202
|
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychS
|
742203
|
Monter sieci telekomunikacyjnych
|
742204
|
Monter-elektronik - instalacja anten
|
742205
|
Monter-elektronik - sprzęt komputerowy
|
742206
|
Monter-elektronik - urządzenia radiokomunikacyjne
|
742207
|
Monter-elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne
|
742208
|
Serwisant sprzętu komputerowego
|
742290
|
Pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
|
75
|
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni
|
751
|
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni
|
7511
|
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
|
751101
|
Garmażer
|
751102
|
Pracownik rozbioru mięsa
|
751103
|
Przetwórca rybS
|
751104
|
Rozbieracz-wykrawacz
|
751105
|
Rzeźnik-wędliniarz
|
751106
|
Ubojowy
|
751107
|
Wędliniarz
|
751108
|
Przetwórca mięsaS
|
751109
|
Wędzarz
|
751190
|
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
|
7512
|
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
|
751201
|
CukiernikS
|
751202
|
Dekorator wyrobów cukierniczych
|
751203
|
Karmelarz
|
751204
|
PiekarzS
|
751290
|
Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
|
7513
|
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
|
751301
|
Maślarz
|
751302
|
Serowar
|
751390
|
Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
|
7514
|
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
|
751401
|
Młynarz
|
751402
|
Przetwórca owoców i warzyw
|
751490
|
Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
|
7515
|
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
|
751501
|
Grzyboznawca
|
751502
|
Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
|
751503
|
Klasyfikator grzybów
|
751504
|
Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
|
751505
|
Klasyfikator ryb
|
751590
|
Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni
|
752
|
Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
|
7521
|
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
|
752101
|
Impregnator drewna
|
752102
|
Manipulant drewna okrągłego
|
752103
|
Mygłowacz
|
752104
|
Parzelniczy drewna
|
752105
|
Sortowacz materiałów drzewnych
|
752106
|
Suszarniowy drewna
|
752190
|
Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
|
7522
|
Stolarze meblowi i pokrewni
|
752201
|
Bednarz
|
752202
|
Gięciarz drewna
|
752203
|
Kołodziej
|
752204
|
Renowator mebli artystycznych
|
752205
|
StolarzS
|
752206
|
Stolarz galanterii drzewnej
|
752207
|
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
|
752208
|
Stolarz meblowy
|
752209
|
Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
|
752290
|
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni
|
7523
|
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
|
752301
|
Frezer drewna
|
752302
|
Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych
|
752304
|
Operator urządzeń do polerowania drewna
|
752306
|
Polerowacz wyrobów z drewna
|
752307
|
Strugacz drewna
|
752308
|
Szlifierz materiałów drzewnych
|
752310
|
Tokarz w drewnie
|
752311
|
Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
|
752312
|
Wiertacz w drewnie
|
752390
|
Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
|
753
|
Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni
|
7531
|
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
|
753101
|
Bieliźniarz
|
753102
|
Gorseciarka
|
753103
|
Kapelusznik-czapnik
|
753104
|
Kożusznik
|
753105
|
KrawiecS
|
753106
|
KuśnierzS
|
753107
|
Modystka
|
753108
|
Rękawicznik
|
753190
|
Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
|
7532
|
Konstruktorzy i krojczowie odzieży
|
753201
|
Konstruktor odzieży
|
753202
|
Krojczy
|
7533
|
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
|
753301
|
Hafciarka
|
753302
|
Parasolnik
|
753303
|
Szwaczka ręczna
|
753304
|
Wytwórca abażurów
|
753305
|
Żaglownik
|
753390
|
Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni
|
7534
|
Tapicerzy i pokrewni
|
753401
|
Bieliźniarz-kołdrzarz
|
753402
|
TapicerS
|
753403
|
Tapicer meblowy
|
753490
|
Pozostali tapicerzy i pokrewni
|
7535
|
Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
|
753501
|
Garbarz skórS
|
753502
|
Garbarz skór bez włosa
|
753503
|
Klasyfikator skór
|
753504
|
Konserwator skór surowych
|
753505
|
Wyprawiacz skór futerkowych
|
753590
|
Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
|
7536
|
Obuwnicy i pokrewni
|
753601
|
Cholewkarz
|
753602
|
ObuwnikS
|
753603
|
Obuwnik miarowy
|
753604
|
Obuwnik ortopedyczny
|
753606
|
Szewc
|
753690
|
Pozostali obuwnicy i pokrewni
|
7537
|
Kaletnicy, rymarze i pokrewni
|
753701
|
Bandażysta ortopedyczny
|
753702
|
KaletnikS
|
753703
|
Rymarz
|
753790
|
Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
|
754
|
Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni
|
7541
|
Nurkowie
|
754101
|
Kierownik prac podwodnych
|
754102
|
Nurek
|
754104
|
Operator systemów nurkowych
|
754105
|
Płetwonurek ratownik
|
754190
|
Pozostali nurkowie
|
7542
|
Strzałowi i pokrewni
|
754201
|
Strzałowy (górnik strzałowy)
|
754202
|
Wydawca środków strzałowych
|
754203
|
Instruktor strzałowy
|
754290
|
Pozostali strzałowi i pokrewni
|
7543
|
Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych
|
754301
|
Klasyfikator wyrobów przemysłowych
|
7544
|
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
|
754401
|
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
|
754402
|
Pracownik ochrony roślin
|
754490
|
Pozostali robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
|
7549
|
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
|
754901
|
Monter znaków nawigacyjnych
|
754902
|
Monter żaluzji
|
754903
|
Pracownik produkcji
|
754990
|
Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
|
8
|
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
|
81
|
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych
|
811
|
Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni
|
8111
|
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
|
811101
|
Górnik eksploatacji podziemnejS
|
811102
|
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóżS
|
811103
|
Sygnalista szybowy
|
811107
|
Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu
|
811108
|
Operator maszyn urabiających i ładujących
|
811111
|
Wydobywca kruszywa i gliny
|
811112
|
Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyS
|
811113
|
Operator systemów odwadniających
|
811190
|
Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
|
8112
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
|
811201
|
Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
|
811202
|
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
|
811203
|
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
|
811204
|
Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
|
811205
|
Operator maszyn i urządzeń przeróbczychS
|
811290
|
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
|
8113
|
Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
|
811301
|
Górnik eksploatacji otworowejS
|
811302
|
Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
|
811303
|
Operator tarczy drążącej TBM (tunnel boring machine)
|
811304
|
Wiertacz studni
|
811305
|
WiertaczS
|
811390
|
Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
|
8114
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
|
811401
|
Hartowacz betonów i sylikatów
|
811402
|
Krajacz materiałów budowlanych
|
811404
|
Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
|
811405
|
Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
|
811406
|
Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
|
811407
|
Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
|
811408
|
Pilarz kamienia
|
811409
|
Szlifierz kamienia
|
811490
|
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
|
812
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu
|
8121
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
|
812101
|
Ciągacz rur
|
812102
|
Hartownik
|
812103
|
Operator agregatów do obróbki cieplnej
|
812104
|
Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
|
812105
|
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
|
812106
|
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
|
812107
|
Operator maszyn i urządzeń odlewniczychS
|
812108
|
Operator maszyny rozlewniczej
|
812109
|
Operator pieców do obróbki cieplnej
|
812110
|
Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
|
812111
|
Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali
|
812112
|
Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali
|
812113
|
Operator urządzeń przygotowania wsadu
|
812114
|
Operator urządzeń walcowni
|
812115
|
Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
|
812116
|
Piecowy pieca łukowego
|
812117
|
Pulpitowy wielkich pieców
|
812118
|
Tłoczarz w metalu
|
812119
|
Wytapiacz metali nieżelaznych
|
812120
|
Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
|
812121
|
Operator maszyn i urządzeń hutniczych
|
812122
|
Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznegoS
|
812190
|
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
|
8122
|
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
|
812201
|
Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok
|
812202
|
Operator urządzeń do emaliowania
|
812203
|
Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych
|
812204
|
Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok
|
812205
|
Operator urządzeń do platerowania
|
812206
|
Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
|
812207
|
Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok
|
812290
|
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
|
813
|
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych
|
8131
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
|
813101
|
Aparatowy procesów chemicznych
|
813102
|
Operator maszyn do produkcji papy
|
813103
|
Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych
|
813104
|
Operator maszyn zapałczanych
|
813105
|
Operator reaktorów i autoklawów
|
813106
|
Operator urządzeń destylacyjnych
|
813107
|
Operator urządzeń do ekstrakcji
|
813108
|
Operator urządzeń do krystalizacji
|
813109
|
Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
|
813110
|
Operator urządzeń do produkcji cementu
|
813111
|
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
|
813112
|
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
|
813113
|
Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
|
813114
|
Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
|
813115
|
Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
|
813116
|
Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
|
813117
|
Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
|
813118
|
Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych
|
813119
|
Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
|
813120
|
Operator urządzeń do produkcji ołówków
|
813121
|
Operator urządzeń do produkcji sadzy
|
813122
|
Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
|
813123
|
Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących
|
813124
|
Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
|
813125
|
Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych
|
813126
|
Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
|
813127
|
Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych
|
813128
|
Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
|
813129
|
Operator urządzeń filtrujących
|
813130
|
Operator urządzeń granulujących
|
813131
|
Operator urządzeń homogenizujących
|
813132
|
Operator urządzeń koksowniczych
|
813133
|
Operator urządzeń mieszających
|
813134
|
Operator urządzeń przemysłu chemicznegoS
|
813135
|
Operator urządzeń rozdrabniających
|
813136
|
Operator urządzeń sorpcyjnych
|
813137
|
Operator urządzeń wyparnych
|
813138
|
Operator wirówek
|
813139
|
Stokażowy
|
813190
|
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
|
8132
|
Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
|
813201
|
Operator minilabu fotograficznego
|
813202
|
Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych
|
813290
|
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
|
814
|
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych
|
8141
|
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
|
814101
|
Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
|
814102
|
Operator urządzeń do wulkanizacji
|
814103
|
Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych
|
814104
|
Wulkanizator
|
814105
|
Wulkanizator taśm przenośnikowych
|
814190
|
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
|
8142
|
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
|
814201
|
Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
|
814202
|
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
|
814203
|
Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
|
814204
|
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
|
814205
|
Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
|
814206
|
Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
|
814207
|
Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
|
814208
|
Operator wtryskarki
|
814209
|
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychS
|
814290
|
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
|
8143
|
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
|
814301
|
Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
|
814302
|
Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
|
814303
|
Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
|
814304
|
Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
|
814305
|
Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
|
814306
|
Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
|
814307
|
Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
|
814308
|
Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
|
814390
|
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
|
815
|
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych
|
8151
|
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
|
815101
|
Operator maszyn do przygotowania włókien
|
815102
|
Operator maszyn przędzalniczych
|
815103
|
Operator przewijarek i skręcarek nitek
|
815190
|
Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
|
8152
|
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
|
815201
|
Operator maszyn dziewiarskich
|
815202
|
Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
|
815203
|
Operator maszyn tkackich
|
815204
|
Operator maszyn w przemyśle włókienniczymS
|
815290
|
Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
|
8153
|
Operatorzy maszyn do szycia
|
815301
|
Szwaczka maszynowa
|
8154
|
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
|
815401
|
Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
|
8155
|
Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
|
815501
|
Operator agregatów natryskowych
|
815502
|
Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
|
815503
|
Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
|
815590
|
Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
|
8156
|
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
|
815601
|
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
|
815602
|
Operator urządzeń kaletniczych
|
815603
|
Operator urządzeń montażowych obuwia
|
815604
|
Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
|
815605
|
Obuwnik przemysłowy
|
815690
|
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia
|
8157
|
Operatorzy maszyn do prania
|
815701
|
Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
|
815702
|
Pracownik pralni chemicznej
|
815790
|
Pozostali operatorzy maszyn do prania
|
8159
|
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
815901
|
Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
|
815902
|
Operator maszyn tapicerskich
|
815903
|
Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
|
815904
|
Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
|
815990
|
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
816
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
|
8160
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
|
816001
|
Aparatowy produkcji drożdży
|
816002
|
Aparatowy produkcji octu
|
816003
|
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS
|
816004
|
Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
|
816005
|
Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
|
816006
|
Operator urządzeń do produkcji cukru
|
816007
|
Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych
|
816008
|
Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
|
816009
|
Operator urządzeń do produkcji makaronu
|
816010
|
Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
|
816011
|
Operator urządzeń do produkcji pasz
|
816012
|
Operator urządzeń do produkcji pieczywa
|
816013
|
Operator urządzeń do produkcji piwa
|
816014
|
Operator urządzeń do produkcji spirytusu
|
816015
|
Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych
|
816016
|
Operator urządzeń do produkcji wina
|
816017
|
Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
|
816018
|
Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
|
816019
|
Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych
|
816020
|
Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego
|
816021
|
Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
|
816022
|
Operator urządzeń do suszenia zbóż
|
816023
|
Operator urządzeń elewatorów zbożowych
|
816024
|
Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe
|
816025
|
Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
|
816026
|
Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
|
816027
|
Operator urządzeń do przetwórstwa kawy
|
816028
|
Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa
|
816029
|
Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego
|
816030
|
Operator urządzeń do przetwórstwa ryb
|
816031
|
Operator urządzeń do przetwórstwa ziemniaczanego
|
816090
|
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
|
817
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru
|
8171
|
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
|
817101
|
Operator kalandrów wyrobów papierowych
|
817102
|
Operator linii do belowania makulatury
|
817103
|
Operator maszyny odwadniającej celulozę
|
817104
|
Operator maszyny papierniczej
|
817105
|
Operator maszyny tekturniczej
|
817106
|
Operator pergaminiarki
|
817107
|
Operator urządzeń bielących masy włókniste
|
817108
|
Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
|
817109
|
Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
|
817110
|
Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
|
817111
|
Operator urządzeń do ścierania drewna
|
817112
|
Operator urządzeń rębalni drewna
|
817113
|
Operator urządzeń rozwłókniających
|
817114
|
Operator urządzeń warzelni
|
817190
|
Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
|
8172
|
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
|
817201
|
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
|
817202
|
Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
|
817203
|
Operator pras w produkcji drzewnej
|
817204
|
Operator sklejarek płyt stolarskich
|
817205
|
Operator skrawarek drewna
|
817206
|
Operator spajarek okleiny i łuszczki
|
817207
|
Operator strugarek i frezarek do drewna
|
817208
|
Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
|
817209
|
Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
|
817210
|
Pilarz
|
817211
|
Tartacznik
|
817212
|
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
|
817213
|
Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnegoS
|
817290
|
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
|
818
|
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych
|
8181
|
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
|
818101
|
Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
|
818102
|
Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
|
818103
|
Operator odprężarek wyrobów szklanych
|
818104
|
Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
|
818105
|
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
|
818106
|
Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
|
818107
|
Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
|
818108
|
Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych
|
818109
|
Operator urządzeń do gięcia szkła
|
818110
|
Operator urządzeń do hartowania szkła
|
818111
|
Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
|
818112
|
Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
|
818113
|
Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
|
818114
|
Operator urządzeń do produkcji termosów
|
818115
|
Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoS
|
818116
|
Operator urządzeń przemysłu szklarskiegoS
|
818117
|
Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
|
818118
|
Przygotowywacz mas ceramicznych
|
818119
|
Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
|
818120
|
Szlifierz ceramiki
|
818121
|
Maszynowy szlifierz-polerowacz szkła
|
818122
|
Topiarz fryty
|
818123
|
Topiarz mas mineralnych
|
818124
|
Topiarz szkła
|
818125
|
Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
|
818126
|
Wypalacz wyrobów ceramicznych
|
818190
|
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
|
8182
|
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
|
818201
|
Maszynista kotła
|
818202
|
Maszynista urządzeń nawęglania
|
818203
|
Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
|
818204
|
Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
|
818205
|
Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
|
818206
|
Palacz kotłów parowych
|
818290
|
Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni
|
8183
|
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
|
818301
|
Operator maszyn kopertujących
|
818302
|
Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
|
818303
|
Operator urządzeń pakujących
|
818304
|
Operator urządzeń znakujących
|
818390
|
Pozostali operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
|
8189
|
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
818901
|
Operator urządzeń do paletyzacji
|
818902
|
Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
|
818903
|
Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
|
818904
|
Operator maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym
|
818990
|
Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
|
82
|
Monterzy
|
821
|
Monterzy
|
8211
|
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
|
821101
|
Monter aparatów i przyrządów optycznych
|
821102
|
Monter aparatury i urządzeń chemicznych
|
821103
|
Monter kotłów i armatury kotłowej
|
821104
|
Monter maszyn i urządzeń okrętowych
|
821105
|
Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
|
821106
|
Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
|
821107
|
Monter obrabiarek
|
821108
|
Monter płatowców i śmigłowców
|
821109
|
Monter pojazdów i urządzeń transportowych
|
821110
|
Monter silników spalinowych
|
821111
|
Monter sprzętu gospodarstwa domowego
|
821112
|
Monter taboru szynowego
|
821113
|
Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych
|
821114
|
Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
|
821115
|
Monter urządzeń laserowych
|
821116
|
Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym
|
821190
|
Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
|
8212
|
Monterzy sprzętu elektrycznego
|
821201
|
Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
|
821202
|
Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
|
821203
|
Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
|
821204
|
Monter maszyn elektrycznych
|
821205
|
Monter osprzętu elektrotechnicznego
|
821206
|
Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
|
821207
|
Monter wiązek elektrycznych
|
821290
|
Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego
|
8213
|
Monterzy sprzętu elektronicznego
|
821301
|
Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej
|
821302
|
Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
|
821303
|
Monter elektroniki samochodowej
|
821304
|
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
|
821305
|
Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
|
821306
|
Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
|
821390
|
Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego
|
8219
|
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
|
821901
|
Konfekcjoner wyrobów gumowych
|
821902
|
Monter mebli
|
821904
|
Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
|
821905
|
Monter wyrobów z drewna
|
821906
|
Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
|
821907
|
Składacz sprzętu spadochronowego
|
821990
|
Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
|
83
|
Kierowcy i operatorzy pojazdów
|
831
|
Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni
|
8311
|
Maszyniści kolejowi i metra
|
831101
|
Kierowca drezyny i wózka motorowego
|
831102
|
Kierowca lokomotywy spalinowej
|
831103
|
Maszynista pociągu metra
|
831104
|
Maszynista
|
831105
|
Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra
|
831106
|
Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych
|
831190
|
Pozostali maszyniści kolejowi i metra
|
8312
|
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
|
831201
|
Dróżnik przejazdowy
|
831202
|
Dyspozytor ruchu metra
|
831203
|
Dyżurny ruchu i stacji metra
|
831204
|
Dyżurny ruchu
|
831205
|
Manewrowy
|
831206