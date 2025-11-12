REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1536

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb organizowania stażu, w tym elementy:

1) wniosku o organizację stażu;

2) programu stażu;

3) umowy o organizację stażu;

4) skierowania do odbycia stażu;

5) wniosku o dodatek do stypendium;

6) wniosku o premię oraz rodzaje dołączanych do niego informacji;

7) zaświadczenia o odbyciu stażu.

§ 2.

1. Organizator stażu, o którym mowa w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zwanej dalej „ustawą”, zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych, składa do starosty wniosek o organizację stażu, zawierający:

1) dane organizatora stażu obejmujące:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz adres do doręczeń,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru NIP ani REGON - numer PESEL, natomiast w przypadku braku numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) formę prawną prowadzonej działalności,

e) numer telefonu oraz adres elektroniczny;

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora stażu;

3) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

4) liczbę przewidywanych miejsc, w ramach których bezrobotni będą odbywać staż;

5) informację o możliwości odbycia stażu przez osoby z niepełnosprawnością oraz informację o dostępności dla tych osób miejsc pracy/stanowisk, na których będzie odbywany staż;

6) dane opiekuna stażysty, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy, obejmujące:

a) imię i nazwisko,

b) zajmowane stanowisko;

7) proponowany okres odbywania stażu oraz informację, w jakim systemie czasu pracy będzie odbywał się staż, wymiar czasu odbywania stażu na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie, proponowane godziny odbywania stażu i rozkład czasu pracy przy odbywaniu stażu;

8) informację, czy organizator stażu planuje realizację stażu w formie stacjonarnej albo zdalnej, oraz w przypadku możliwości organizacji stażu w formie zdalnej organizator stażu wskazuje wymiar czasu odbywania stażu w miejscu wskazanym przez stażystę;

9) w przypadku stażu organizowanego w formie zdalnej proponowane warunki i zasady organizacji takiego stażu, w tym zasady porozumiewania się organizatora stażu i bezrobotnego odbywającego staż oraz sposób potwierdzania obecności przez bezrobotnego odbywającego staż;

10) propozycję programu stażu, zawierającą informacje, o których mowa w § 5 ust. 1;

11) nazwę i symbol cyfrowy zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, których dotyczy staż;

12) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy;

13) zobowiązanie organizatora stażu do skierowania bezrobotnego, na własny koszt, na wstępne badania lekarskie, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, przed powierzeniem bezrobotnemu wykonania zadań przewidzianych programem stażu.

2. Organizator stażu może we wniosku o organizację stażu wskazać bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż, podając jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia. W przypadku wskazania we wniosku o organizację stażu bezrobotnego organizator stażu dołącza oświadczenie, że wskazany imiennie bezrobotny nie odbywał u niego stażu, nie był u niego zatrudniony, w tym jako młodociany pracownik w celu przygotowania zawodowego, ani nie wykonywał u niego innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 24 miesięcy.

3. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, organizator stażu we wniosku o organizację stażu poza elementami, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje dodatkowo:

1) symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160) - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy;

2) wykształcenie i posiadane kwalifikacje opiekuna stażysty;

3) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez bezrobotnego wiedzy teoretycznej przewidzianej w programie stażu, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;

4) nazwę dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy lub umiejętności;

5) wskazanie proponowanej instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy lub umiejętności;

6) potwierdzenie, że opiekun stażysty będzie posiadał kwalifikacje, o których mowa w art. 119 ust. 5 ustawy - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 i 4 ustawy.

§ 3.

1. Starosta rozpatruje wnioski o organizację stażu i informuje organizatora stażu o sposobie rozpatrzenia jego wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o organizację stażu.

2. W przypadku gdy wniosek o organizację stażu jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza organizatorowi stażu co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

3. Wniosek o organizację stażu nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o organizację stażu starosta przedstawia uzasadnienie.

§ 4.

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o organizację stażu starosta zawiera z organizatorem stażu i bezrobotnym umowę o organizację stażu określającą:

1) informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6-8 i 11, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;

2) dane bezrobotnego odbywającego staż obejmujące: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, płeć, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń;

3) miejsce odbywania stażu;

4) program stażu;

5) zobowiązanie organizatora stażu do:

a) zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu,

b) skierowania bezrobotnego, na własny koszt, na wstępne badania lekarskie, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, przed powierzeniem bezrobotnemu wykonania zadań przewidzianych programem stażu,

c) udostępniania staroście dokumentów dotyczących realizacji stażu oraz ewidencji czasu pracy bezrobotnego odbywającego staż,

d) niezwłocznego informowania o wszystkich zmianach danych i okolicznościach, mających wpływ na realizację umowy o organizację stażu;

6) ustalenia stron umowy o organizację stażu dotyczące sposobu postępowania w przypadku zmiany opiekuna stażysty u organizatora stażu;

7) w przypadku stażu organizowanego w formie zdalnej warunki i zasady organizacji takiego stażu, w tym zasady porozumiewania się organizatora stażu i bezrobotnego odbywającego staż oraz sposób potwierdzania obecności przez bezrobotnego odbywającego staż;

8) możliwość realizacji przez starostę wizyt monitorujących, o których mowa w § 7 ust. 1;

9) prawa i obowiązki bezrobotnego związane z odbywaniem stażu;

10) skutki nieprzestrzegania przez organizatora stażu warunków umowy o organizację stażu;

11) inne ważne postanowienia istotne dla stron umowy o organizację stażu.

2. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, umowa o organizację stażu poza elementami, o których mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w § 2 ust. 3;

2) termin potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności, o ile został ustalony, z uwzględnieniem terminów sesji egzaminacyjnych wynikających z harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019) - w przypadku egzaminu zawodowego;

3) informację o zasadach wypłaty dodatku do stypendium, o których mowa w art. 121 ustawy;

4) informację o zasadach wypłaty premii finansowanej ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 122 ustawy.

3. Starosta przed zawarciem umowy o organizację stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, dokonuje wyboru instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy i umiejętności z zachowaniem obowiązujących procedur.

4. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy, starosta przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia stażu, informacje obejmujące:

1) dane organizatora stażu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia stażu;

3) liczbę uczestników stażu;

4) symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie których jest prowadzony staż.

5. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, płatność za potwierdzenie nabycia wiedzy i umiejętności jest dokonywana na rachunek płatniczy instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy i umiejętności.

6. Starosta, w celu sfinansowania potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności, może zawrzeć umowę z instytucją potwierdzającą nabycie wiedzy i umiejętności.

7. Jeżeli termin potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności nie został ustalony przed rozpoczęciem stażu i określony w umowie o organizację stażu, starosta ustala go z instytucją potwierdzającą nabycie wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem terminów sesji egzaminacyjnych wynikających z harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu zawodowego, i przekazuje tę informację uczestnikowi stażu.

§ 5.

1. Program stażu określa:

1) nazwę i symbol cyfrowy zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, których dotyczy staż;

2) zakres oraz opis zadań zawodowych, które będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego;

3) zakres wiedzy i umiejętności zawodowych przewidzianych do nabycia przez bezrobotnego;

4) nazwę stanowiska pracy;

5) nazwę komórki organizacyjnej, w której będzie odbywany staż, o ile występuje u organizatora stażu;

6) inne ważne informacje dotyczące przebiegu stażu.

2. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, program stażu obejmuje:

1) wymagania określone w formie efektów kształcenia i kryteriów ich weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy;

2) standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego, będące podstawą przeprowadzania potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 4 ustawy;

3) plan nauczania określający sposób nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej oraz wymiar godzin;

4) wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

5) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

§ 6.

1. Osobie kierowanej do odbycia stażu, przed zawarciem umowy o organizację stażu, starosta wydaje skierowanie do odbycia stażu.

2. Skierowanie do odbycia stażu zawiera:

1) informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

2) datę wystawienia skierowania do odbycia stażu;

3) dane bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

4) planowany okres odbywania stażu;

3. Skierowanie do odbycia stażu może być poprzedzone wydaniem opinii przez doradcę zawodowego w zakresie predyspozycji bezrobotnego do podjęcia stażu na danym stanowisku pracy.

4. Bezrobotny skierowany do odbycia stażu potwierdza pisemnie odbiór skierowania do odbycia stażu.

§ 7.

1. Starosta, w ramach sprawowanego nadzoru nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego, może przeprowadzać wizyty monitorujące w miejscu odbywania stażu.

2. Wizytę monitorującą w miejscu odbywania stażu w formie zdalnej przeprowadza się w porozumieniu z bezrobotnym w godzinach odbywania stażu.

3. Przeprowadzenie wizyty monitorującej nie może naruszać prywatności stażysty i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

§ 8.

Organizator stażu:

1) nie później niż w terminie 7 dni informuje starostę o przerwaniu odbywania stażu przez bezrobotnego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu;

2) nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 123 ust. 2 ustawy, zawierającą dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 1-5, i przekazuje jej kopię staroście;

3) nie później niż w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu dostarcza staroście listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego lub wydruk z elektronicznego systemu ewidencjonowania czasu pracy bezrobotnego odbywającego staż.

§ 9.

W trakcie realizacji stażu opiekun stażysty w szczególności:

1) wyznacza zadania praktyczne oraz organizuje zajęcia teoretyczne przewidziane w programie stażu;

2) nadzoruje wykonywanie zadań przez bezrobotnego oraz udziela mu wskazówek i niezbędnej pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań;

3) współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji programu stażu;

4) prowadzi niezbędną dokumentację z realizacji programu stażu;

5) przygotowuje opinię o odbyciu stażu, o której mowa w art. 123 ust. 2 ustawy.

§ 10.

1. Uczestnik stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy:

1) jest obowiązany do potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności w przypadku:

a) egzaminu zawodowego - w terminie wskazanym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) egzaminu czeladniczego - w terminie ustalonym z izbą rzemieślniczą;

2) informuje starostę o wyniku potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności, w terminie 14 dni od powzięcia tej informacji;

3) w terminie 14 dni od dnia uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności przekazuje jego kopię staroście;

4) składa deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do właściwej izby rzemieślniczej w terminie nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia stażu.

2. Osoba, która odbyła staż, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności może złożyć do starosty wniosek o dodatek do stypendium.

3. Wniosek o dodatek do stypendium zawiera:

1) imię, nazwisko i numer PESEL osoby, która odbyła staż i uzyskała dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) dane organizatora stażu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

3) wskazanie okresu odbywania stażu oraz datę uzyskania przez uczestnika stażu dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności;

4) wskazanie rachunku płatniczego uczestnika stażu, na który należy przekazać dodatek do stypendium.

4. Do wniosku o wypłatę dodatku do stypendium uczestnik stażu dołącza dokumenty, o których mowa w art. 121 ust. 4 ustawy.

§ 11.

1. Starosta informuje organizatora stażu o uzyskaniu przez uczestnika stażu dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności.

2. Organizator stażu po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, składa do starosty wniosek o premię, o której mowa w art. 122 ustawy.

3. Premia dla organizatora stażu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468) jest przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis określonymi we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.

4. Wniosek o premię zawiera:

1) dane organizatora stażu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) imię, nazwisko i numer PESEL osoby, która odbyła staż i uzyskała dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) wskazanie okresu odbywania stażu przez uczestnika stażu;

4) wskazanie numeru rachunku płatniczego organizatora stażu, na który należy wypłacić premię.

5. W przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do wniosku o premię organizator stażu dołącza kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności.

6. Do wniosku o premię organizator stażu prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dołącza:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 122 ust. 1 i 4 ustawy, oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis starosta przekazuje organizatorowi stażu pisemną informację o przyznaniu premii. Data wydania pisemnej informacji o przyznaniu premii jest dniem udzielenia pomocy de minimis.

§ 12.

Starosta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii opinii, o której mowa w art. 123 ustawy, wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu zawierające informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, § 4 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 1-5, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia stażu.

§ 13.

1. Wnioski o organizację stażu złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia organizator stażu uzupełnia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania starosty pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. poz. 1160), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).

  • Data ogłoszenia: 2025-11-12
  • Data wejścia w życie: 2025-11-27
  • Data obowiązywania: 2025-11-27
REKLAMA