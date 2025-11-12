§ 2.

1. Organizator stażu, o którym mowa w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zwanej dalej „ustawą”, zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych, składa do starosty wniosek o organizację stażu, zawierający:

1) dane organizatora stażu obejmujące:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz adres do doręczeń,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru NIP ani REGON - numer PESEL, natomiast w przypadku braku numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) formę prawną prowadzonej działalności,

e) numer telefonu oraz adres elektroniczny;

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora stażu;

3) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

4) liczbę przewidywanych miejsc, w ramach których bezrobotni będą odbywać staż;

5) informację o możliwości odbycia stażu przez osoby z niepełnosprawnością oraz informację o dostępności dla tych osób miejsc pracy/stanowisk, na których będzie odbywany staż;

6) dane opiekuna stażysty, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy, obejmujące:

a) imię i nazwisko,

b) zajmowane stanowisko;

7) proponowany okres odbywania stażu oraz informację, w jakim systemie czasu pracy będzie odbywał się staż, wymiar czasu odbywania stażu na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie, proponowane godziny odbywania stażu i rozkład czasu pracy przy odbywaniu stażu;

8) informację, czy organizator stażu planuje realizację stażu w formie stacjonarnej albo zdalnej, oraz w przypadku możliwości organizacji stażu w formie zdalnej organizator stażu wskazuje wymiar czasu odbywania stażu w miejscu wskazanym przez stażystę;

9) w przypadku stażu organizowanego w formie zdalnej proponowane warunki i zasady organizacji takiego stażu, w tym zasady porozumiewania się organizatora stażu i bezrobotnego odbywającego staż oraz sposób potwierdzania obecności przez bezrobotnego odbywającego staż;

10) propozycję programu stażu, zawierającą informacje, o których mowa w § 5 ust. 1;

11) nazwę i symbol cyfrowy zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, których dotyczy staż;

12) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy;

13) zobowiązanie organizatora stażu do skierowania bezrobotnego, na własny koszt, na wstępne badania lekarskie, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, przed powierzeniem bezrobotnemu wykonania zadań przewidzianych programem stażu.

2. Organizator stażu może we wniosku o organizację stażu wskazać bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż, podając jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia. W przypadku wskazania we wniosku o organizację stażu bezrobotnego organizator stażu dołącza oświadczenie, że wskazany imiennie bezrobotny nie odbywał u niego stażu, nie był u niego zatrudniony, w tym jako młodociany pracownik w celu przygotowania zawodowego, ani nie wykonywał u niego innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 24 miesięcy.

3. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, organizator stażu we wniosku o organizację stażu poza elementami, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje dodatkowo:

1) symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160) - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy;

2) wykształcenie i posiadane kwalifikacje opiekuna stażysty;

3) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez bezrobotnego wiedzy teoretycznej przewidzianej w programie stażu, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;

4) nazwę dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy lub umiejętności;

5) wskazanie proponowanej instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy lub umiejętności;

6) potwierdzenie, że opiekun stażysty będzie posiadał kwalifikacje, o których mowa w art. 119 ust. 5 ustawy - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 i 4 ustawy.