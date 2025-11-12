REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1536
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 30 października 2025 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych
Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wniosku o organizację stażu;
2) programu stażu;
3) umowy o organizację stażu;
4) skierowania do odbycia stażu;
5) wniosku o dodatek do stypendium;
6) wniosku o premię oraz rodzaje dołączanych do niego informacji;
7) zaświadczenia o odbyciu stażu.
§ 2.
1) dane organizatora stażu obejmujące:
a) nazwę lub imię i nazwisko,
b) siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz adres do doręczeń,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru NIP ani REGON - numer PESEL, natomiast w przypadku braku numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) formę prawną prowadzonej działalności,
e) numer telefonu oraz adres elektroniczny;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora stażu;
3) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
4) liczbę przewidywanych miejsc, w ramach których bezrobotni będą odbywać staż;
5) informację o możliwości odbycia stażu przez osoby z niepełnosprawnością oraz informację o dostępności dla tych osób miejsc pracy/stanowisk, na których będzie odbywany staż;
6) dane opiekuna stażysty, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy, obejmujące:
a) imię i nazwisko,
b) zajmowane stanowisko;
7) proponowany okres odbywania stażu oraz informację, w jakim systemie czasu pracy będzie odbywał się staż, wymiar czasu odbywania stażu na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie, proponowane godziny odbywania stażu i rozkład czasu pracy przy odbywaniu stażu;
8) informację, czy organizator stażu planuje realizację stażu w formie stacjonarnej albo zdalnej, oraz w przypadku możliwości organizacji stażu w formie zdalnej organizator stażu wskazuje wymiar czasu odbywania stażu w miejscu wskazanym przez stażystę;
9) w przypadku stażu organizowanego w formie zdalnej proponowane warunki i zasady organizacji takiego stażu, w tym zasady porozumiewania się organizatora stażu i bezrobotnego odbywającego staż oraz sposób potwierdzania obecności przez bezrobotnego odbywającego staż;
10) propozycję programu stażu, zawierającą informacje, o których mowa w § 5 ust. 1;
11) nazwę i symbol cyfrowy zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, których dotyczy staż;
12) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy;
13) zobowiązanie organizatora stażu do skierowania bezrobotnego, na własny koszt, na wstępne badania lekarskie, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, przed powierzeniem bezrobotnemu wykonania zadań przewidzianych programem stażu.
2. Organizator stażu może we wniosku o organizację stażu wskazać bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż, podając jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia. W przypadku wskazania we wniosku o organizację stażu bezrobotnego organizator stażu dołącza oświadczenie, że wskazany imiennie bezrobotny nie odbywał u niego stażu, nie był u niego zatrudniony, w tym jako młodociany pracownik w celu przygotowania zawodowego, ani nie wykonywał u niego innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 24 miesięcy.
3. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, organizator stażu we wniosku o organizację stażu poza elementami, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje dodatkowo:
1) symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160) - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy;
2) wykształcenie i posiadane kwalifikacje opiekuna stażysty;
3) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez bezrobotnego wiedzy teoretycznej przewidzianej w programie stażu, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;
4) nazwę dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy lub umiejętności;
5) wskazanie proponowanej instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy lub umiejętności;
6) potwierdzenie, że opiekun stażysty będzie posiadał kwalifikacje, o których mowa w art. 119 ust. 5 ustawy - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 i 4 ustawy.
§ 3.
2. W przypadku gdy wniosek o organizację stażu jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza organizatorowi stażu co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
3. Wniosek o organizację stażu nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o organizację stażu starosta przedstawia uzasadnienie.
§ 4.
1) informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6-8 i 11, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;
2) dane bezrobotnego odbywającego staż obejmujące: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, płeć, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń;
3) miejsce odbywania stażu;
4) program stażu;
5) zobowiązanie organizatora stażu do:
a) zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu,
b) skierowania bezrobotnego, na własny koszt, na wstępne badania lekarskie, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, przed powierzeniem bezrobotnemu wykonania zadań przewidzianych programem stażu,
c) udostępniania staroście dokumentów dotyczących realizacji stażu oraz ewidencji czasu pracy bezrobotnego odbywającego staż,
d) niezwłocznego informowania o wszystkich zmianach danych i okolicznościach, mających wpływ na realizację umowy o organizację stażu;
6) ustalenia stron umowy o organizację stażu dotyczące sposobu postępowania w przypadku zmiany opiekuna stażysty u organizatora stażu;
7) w przypadku stażu organizowanego w formie zdalnej warunki i zasady organizacji takiego stażu, w tym zasady porozumiewania się organizatora stażu i bezrobotnego odbywającego staż oraz sposób potwierdzania obecności przez bezrobotnego odbywającego staż;
8) możliwość realizacji przez starostę wizyt monitorujących, o których mowa w § 7 ust. 1;
9) prawa i obowiązki bezrobotnego związane z odbywaniem stażu;
10) skutki nieprzestrzegania przez organizatora stażu warunków umowy o organizację stażu;
11) inne ważne postanowienia istotne dla stron umowy o organizację stażu.
2. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, umowa o organizację stażu poza elementami, o których mowa w ust. 1, zawiera:
1) informacje, o których mowa w § 2 ust. 3;
2) termin potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności, o ile został ustalony, z uwzględnieniem terminów sesji egzaminacyjnych wynikających z harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019) - w przypadku egzaminu zawodowego;
3) informację o zasadach wypłaty dodatku do stypendium, o których mowa w art. 121 ustawy;
4) informację o zasadach wypłaty premii finansowanej ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 122 ustawy.
3. Starosta przed zawarciem umowy o organizację stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, dokonuje wyboru instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy i umiejętności z zachowaniem obowiązujących procedur.
4. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy, starosta przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia stażu, informacje obejmujące:
1) dane organizatora stażu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia stażu;
3) liczbę uczestników stażu;
4) symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie których jest prowadzony staż.
5. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, płatność za potwierdzenie nabycia wiedzy i umiejętności jest dokonywana na rachunek płatniczy instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy i umiejętności.
6. Starosta, w celu sfinansowania potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności, może zawrzeć umowę z instytucją potwierdzającą nabycie wiedzy i umiejętności.
7. Jeżeli termin potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności nie został ustalony przed rozpoczęciem stażu i określony w umowie o organizację stażu, starosta ustala go z instytucją potwierdzającą nabycie wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem terminów sesji egzaminacyjnych wynikających z harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu zawodowego, i przekazuje tę informację uczestnikowi stażu.
§ 5.
1) nazwę i symbol cyfrowy zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, których dotyczy staż;
2) zakres oraz opis zadań zawodowych, które będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego;
3) zakres wiedzy i umiejętności zawodowych przewidzianych do nabycia przez bezrobotnego;
4) nazwę stanowiska pracy;
5) nazwę komórki organizacyjnej, w której będzie odbywany staż, o ile występuje u organizatora stażu;
6) inne ważne informacje dotyczące przebiegu stażu.
2. W przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, program stażu obejmuje:
1) wymagania określone w formie efektów kształcenia i kryteriów ich weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy;
2) standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego, będące podstawą przeprowadzania potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności - w przypadku stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 4 ustawy;
3) plan nauczania określający sposób nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej oraz wymiar godzin;
4) wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
5) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności.
§ 6.
2. Skierowanie do odbycia stażu zawiera:
1) informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
2) datę wystawienia skierowania do odbycia stażu;
3) dane bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
4) planowany okres odbywania stażu;
3. Skierowanie do odbycia stażu może być poprzedzone wydaniem opinii przez doradcę zawodowego w zakresie predyspozycji bezrobotnego do podjęcia stażu na danym stanowisku pracy.
4. Bezrobotny skierowany do odbycia stażu potwierdza pisemnie odbiór skierowania do odbycia stażu.
§ 7.
2. Wizytę monitorującą w miejscu odbywania stażu w formie zdalnej przeprowadza się w porozumieniu z bezrobotnym w godzinach odbywania stażu.
3. Przeprowadzenie wizyty monitorującej nie może naruszać prywatności stażysty i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
§ 8.
1) nie później niż w terminie 7 dni informuje starostę o przerwaniu odbywania stażu przez bezrobotnego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu;
2) nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 123 ust. 2 ustawy, zawierającą dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 1-5, i przekazuje jej kopię staroście;
3) nie później niż w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu dostarcza staroście listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego lub wydruk z elektronicznego systemu ewidencjonowania czasu pracy bezrobotnego odbywającego staż.
§ 9.
1) wyznacza zadania praktyczne oraz organizuje zajęcia teoretyczne przewidziane w programie stażu;
2) nadzoruje wykonywanie zadań przez bezrobotnego oraz udziela mu wskazówek i niezbędnej pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań;
3) współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji programu stażu;
4) prowadzi niezbędną dokumentację z realizacji programu stażu;
5) przygotowuje opinię o odbyciu stażu, o której mowa w art. 123 ust. 2 ustawy.
§ 10.
1) jest obowiązany do potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności w przypadku:
a) egzaminu zawodowego - w terminie wskazanym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b) egzaminu czeladniczego - w terminie ustalonym z izbą rzemieślniczą;
2) informuje starostę o wyniku potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności, w terminie 14 dni od powzięcia tej informacji;
3) w terminie 14 dni od dnia uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności przekazuje jego kopię staroście;
4) składa deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do właściwej izby rzemieślniczej w terminie nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia stażu.
2. Osoba, która odbyła staż, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności może złożyć do starosty wniosek o dodatek do stypendium.
3. Wniosek o dodatek do stypendium zawiera:
1) imię, nazwisko i numer PESEL osoby, która odbyła staż i uzyskała dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) dane organizatora stażu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
3) wskazanie okresu odbywania stażu oraz datę uzyskania przez uczestnika stażu dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności;
4) wskazanie rachunku płatniczego uczestnika stażu, na który należy przekazać dodatek do stypendium.
4. Do wniosku o wypłatę dodatku do stypendium uczestnik stażu dołącza dokumenty, o których mowa w art. 121 ust. 4 ustawy.
§ 11.
2. Organizator stażu po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, składa do starosty wniosek o premię, o której mowa w art. 122 ustawy.
3. Premia dla organizatora stażu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468) jest przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis określonymi we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.
4. Wniosek o premię zawiera:
1) dane organizatora stażu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) imię, nazwisko i numer PESEL osoby, która odbyła staż i uzyskała dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) wskazanie okresu odbywania stażu przez uczestnika stażu;
4) wskazanie numeru rachunku płatniczego organizatora stażu, na który należy wypłacić premię.
5. W przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do wniosku o premię organizator stażu dołącza kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności.
6. Do wniosku o premię organizator stażu prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dołącza:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
7. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 122 ust. 1 i 4 ustawy, oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis starosta przekazuje organizatorowi stażu pisemną informację o przyznaniu premii. Data wydania pisemnej informacji o przyznaniu premii jest dniem udzielenia pomocy de minimis.
§ 12.
§ 13.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia organizator stażu uzupełnia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania starosty pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§ 14.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. poz. 1160), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).
- Data ogłoszenia: 2025-11-12
- Data wejścia w życie: 2025-11-27
- Data obowiązywania: 2025-11-27
