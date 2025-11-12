REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1539
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 września 2025 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 2025 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.
Zgodnie z jej art. 23 ust. 1 umowa weszła w życie dnia 12 września 2025 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 5 umowy z chwilą jej wejścia w życie utraciła moc Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisana w Warszawie dnia 8 marca 2007 r.1)
Minister Spraw Zagranicznych: wz. M. Bosacki
1) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisana w Warszawie dnia 8 marca 2007 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2007 r. poz. 1658.
